UOCRA: cuánto cobran los trabajadores de la construcción con el aumento de sueldos de agosto 2026

Los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA cobrarán en agosto de 2026 nuevos sueldos con un aumento acordado en la última paritaria del sector. La actualización forma parte del esquema salarial firmado con las cámaras empresarias y alcanza a todas las categorías.

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Los nuevos valores varían según la función y la zona geográfica donde se desempeñe cada trabajador. Además, el acuerdo ya definió el porcentaje de incremento que se aplicará sobre los salarios básicos desde el 1° de agosto .

El convenio paritario establece salarios diferenciados por categoría y región del país. Los valores se liquidan por jornal diario, excepto en el caso de los serenos, que perciben una remuneración mensual.

Los salarios varían según la categoría y la región, con los valores más altos en las zonas de la Patagonia.

Los valores establecidos por la paritaria de la UOCRA varían según la categoría laboral y la zona geográfica donde se desempeñe cada trabajador. Los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Las diferencias entre regiones responden a los adicionales establecidos para determinadas provincias y, especialmente, a las condiciones laborales y el costo de vida de la Patagonia, donde se registran los salarios más elevados del convenio.

El acuerdo fue firmado entre la UOCRA, CAMARCO y FAEC, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2026

Cómo fue el acuerdo paritario que fijó el aumento de UOCRA hasta agosto de 2026

El esquema salarial vigente fue acordado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El entendimiento estableció aumentos escalonados sobre los salarios básicos: un 2,1% en junio sobre los haberes de mayo, un 2% en julio sobre los salarios de junio y un 1,9% en agosto, calculado sobre los básicos de julio.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2026. Hasta esa fecha funcionará una Comisión Especial encargada de monitorear la evolución de las variables económicas y del sector para evaluar la necesidad de nuevos ajustes salariales desde septiembre.

En ese marco, la comisión se reunió el 20 de julio de 2026 para analizar la situación salarial y la posibilidad de definir futuras actualizaciones. El contexto mostró una recuperación parcial de la actividad, con un crecimiento interanual del 1,9% en mayo según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y un incremento del 6,3% en la demanda de insumos. Sin embargo, en junio los indicadores volvieron a mostrar una desaceleración, con una baja del 0,7% en los despachos de cemento y una caída del 2% en el Índice Construya.