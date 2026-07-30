MODO actualizó la promoción en VEA y Disco: cómo se puede ahorrar $25.000

Quedan pocos días para aprovechar una de las promociones bancarias más utilizadas en supermercados . Antes de que finalice julio, MODO volvió a modificar el beneficio donde Disco regresó a la campaña con condiciones propias, mientras que VEA mantiene el reintegro con un esquema diferente.

La cadena de supermercados que tiene más de 1.000 sucursales y busca comprador para su negocio en Argentina

La promoción ofrece un 20% de reintegro , con un tope de $25.000 por banco por mes para compras desde $100.000 . La diferencia está en los días de vigencia: en VEA aplica únicamente los viernes y en Disco puede utilizarse los viernes y sábados , hasta el 31 de julio de 2026 .

Para acceder al reintegro es necesario realizar una compra de $100.000 o más y pagar mediante MODO , utilizando un código QR o el botón de pago de MODO con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por los bancos adheridos. La promoción es válida para compras presenciales y online , no incluye pagos mediante transferencia bancaria y el dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación.

El beneficio devuelve el 20% del valor de la compra , con un tope de $25.000 por banco por mes . Además, el reintegro puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes , por lo que quienes tengan tarjetas de distintas entidades pueden aprovechar el beneficio con cada banco participante.

En VEA , la promoción está disponible únicamente los viernes . Se aplica a compras presenciales y online abonadas con MODO, exige un consumo mínimo de $100.000 y ofrece un reintegro del 20% , con un límite de $25.000 por banco por mes .

El reintegro es del 20%, con un tope de $25.000 por banco por mes, para compras desde $100.000 abonadas con MODO.

En Disco, la promoción vuelve a estar vigente durante julio con condiciones diferentes. El beneficio puede utilizarse los viernes y sábados, también para compras presenciales y online pagadas con MODO. Al igual que en VEA, exige una compra mínima de $100.000 y devuelve el 20% del monto abonado, con un tope de $25.000 por banco por mes.

Bancos y billeteras adheridas

La promoción está disponible para clientes de las siguientes entidades:

Banco Nación

Banco Santander

Banco BBVA

Banco Galicia

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Credicoop

Banco Supervielle

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en app bancaria)

Banco ICBC

Banco Macro

Banco Ciudad

Banco Bancor

Billetera YOY

Billetera Buepp

Quienes gasten $125.000 en una compra podrán acceder al reintegro máximo, que además puede combinarse con otros descuentos bancarios vigentes.

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza.

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza.

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza.

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza.

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza.

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza.

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza.

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza.

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza.

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza.

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza.

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza.

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza.

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza.

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza.

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza.

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza.

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza.

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza.

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza.

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza.

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza.

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza.

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza.

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza.

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza.

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza.

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza.

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza.

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza.

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza.

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza.

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza.

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza.

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza.

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza.

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza.

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza.

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza.

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza.

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza.

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza.

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza.

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza.

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza.

Cuánto hay que gastar para obtener el reintegro máximo de $25.000

La promoción exige una compra mínima de $100.000, aunque ese monto no alcanza para obtener el reintegro máximo. Con una compra de ese valor, la devolución será de $20.000, ya que el beneficio representa el 20% del total abonado.

Para recibir el tope de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El límite se aplica por banco y por mes, por lo que quienes tengan cuentas o tarjetas en más de una entidad adherida pueden acceder al reintegro correspondiente con cada banco. Además, el beneficio es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes, lo que permite incrementar el ahorro en las compras de julio.