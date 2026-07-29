La brecha entre las tasas de créditos personales y las de plazos fijos es la más amplia en una década

La diferencia entre las tasas que cobran los bancos por los préstamos personales y las que pagan por los plazos fijos llegó a su nivel más alto en los últimos 14 años . El registro surge en un contexto marcado por el aumento de la morosidad y el deterioro de la capacidad de pago de los hogares argentinos.

La morosidad de las familias escaló al 12,8% en mayo y alcanzó el nivel más alto en 20 años

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , el crecimiento de los incumplimientos en el pago de créditos se convirtió en uno de los principales obstáculos para que el financiamiento al sector privado gane dinamismo, uno de los objetivos económicos planteados por el Gobierno.

Las estadísticas del BCRA muestran que la mora en los créditos tomados por las familias pasó del 2,5% al 12,8% en los últimos 20 meses.

La situación es aún más marcada en los préstamos personales , donde el porcentaje de créditos con atrasos en los pagos alcanzó el 15,9% , el nivel más elevado entre las distintas líneas de financiamiento destinadas a los hogares.

La brecha entre préstamos personales y plazos fijos alcanzó su nivel más alto en 14 años.

Como consecuencia de este escenario, durante julio la tasa nominal anual (TNA) promedio de los préstamos personales se ubicó en torno al 66% , muy por encima de la inflación esperada para los próximos doce meses, que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó en 22,3% .

La diferencia con los plazos fijos alcanzó un máximo desde 2012

Mientras las tasas de los créditos permanecen elevadas, los rendimientos de los plazos fijos Badlar, correspondientes a colocaciones superiores al millón de pesos, promediaron cerca del 21% durante julio. Esta diferencia provocó que el spread entre las tasas activas y pasivas alcanzara un promedio de 2,81 en lo que va de 2026, el mayor registro para los primeros siete meses de un año desde 2012.

El economista Andrés Salinas, en declaraciones a Ámbito, sostuvo que esta situación desalienta tanto el ahorro bancario como la demanda de créditos, reduciendo el volumen de recursos que circulan dentro del sistema financiero.

Récord en 14 años: crece la diferencia entre las tasas de los créditos y los plazos fijos. Gentileza

El costo financiero supera el 100%

A la elevada tasa nominal se suma el Costo Financiero Total (CFT), que incorpora gastos, impuestos y otros cargos asociados al crédito. Según un informe de la consultora Econométrica, el costo financiero anual de los préstamos personales asciende al 82,8% nominal y al 122,7% efectivo.

El analista Sebastián Cao explicó que ese nivel responde a la combinación de distintos factores, entre ellos el riesgo de incobrabilidad, la rentabilidad buscada por las entidades financieras, los costos operativos y la carga tributaria. Además, señaló que, en la práctica, el riesgo suele calcularse sobre carteras completas de clientes y no de manera individual, lo que impacta en las tasas aplicadas.

Qué medidas proponen los especialistas

El magíster en Finanzas Fernando Corvaro consideró que una posible alternativa sería reducir o eliminar parte de los impuestos que inciden sobre la intermediación financiera para disminuir la diferencia entre las tasas de los depósitos y las de los créditos.

La morosidad impulsa la brecha récord entre préstamos y plazos fijos.

En la misma línea, el presidente de Adeba, Javier Bolzico, había cuestionado meses atrás la presión impositiva que enfrenta el sistema financiero y advirtió que distintos tributos incrementan el costo del crédito y reducen el rendimiento de los depósitos.

Por su parte, Andrés Salinas sostuvo que la normalización de las tasas dependerá principalmente de la consolidación de la estabilidad macroeconómica, aunque también consideró necesario mejorar los sistemas de información crediticia para reducir la mora esperada.

El economista advirtió además que el proceso podría verse condicionado por la incertidumbre política vinculada con las elecciones presidenciales de 2027, un factor que, según planteó, podría volver a generar volatilidad en el mercado financiero.