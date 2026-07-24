Mendoza lanza créditos y garantías para pymes, cooperativas y emprendedores: cómo acceder

El Gobierno de Mendoza presentó un nuevo paquete de financiamiento destinado a fortalecer el entramado productivo provincial, con líneas de crédito para inversión y capital de trabajo, subsidio de tasas y un fondo de garantías orientado a facilitar el acceso al financiamiento de empresas, cooperativas y emprendedores que hoy encuentran dificultades para acceder al sistema bancario.

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El anuncio fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo junto a los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. La iniciativa apunta especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas , además de cooperativas y emprendimientos que desarrollen proyectos productivos radicados en Mendoza.

Según explicó el Ejecutivo, el programa busca acompañar la transición económica mediante herramientas que permitan sostener inversiones, incorporar tecnología, ampliar la capacidad productiva y generar empleo.

El esquema contempla tres líneas de financiamiento y un F ondo de Garantías administrado por Cuyo Aval SGR , diseñado para respaldar proyectos que no cuentan con garantías suficientes para acceder al crédito tradicional.

La Provincia presentó tres líneas de crédito con subsidio de tasas y garantías para impulsar inversiones, innovación y empleo.

Los recursos previstos incluyen $2.000 millones para proyectos de Industria, Comercio y Logística ; $2.000 millones destinados al desarrollo de unas 2.000 hectáreas de producción de forrajes ; $1.200 millones para cooperativas que incorporen innovación productiva ; y $1.000 millones para el Fondo de Garantías .

Como requisito, los beneficiarios deberán desarrollar tanto la inversión como la actividad económica en Mendoza.

El Gobierno apunta a facilitar la transición

Durante la presentación, Cornejo sostuvo que el Estado provincial reconoce las dificultades que enfrentan las pymes en el actual contexto económico y defendió el rol de la Provincia para acompañar al sector privado mientras se amplía la oferta de financiamiento del sistema bancario.

"Sin financiamiento es imposible pasar esta situación. De aquí a que el sistema financiero se acomode y esté expedito para la amplia mayoría de nuestras empresas va a pasar un tiempo. Intertanto, nosotros queremos estar presentes", afirmó el mandatario.

También remarcó que el objetivo es ofrecer herramientas accesibles sin comprometer el equilibrio fiscal. "Queremos tener gestos concretos y sensibles hacia quienes no pueden acceder al crédito bancario en forma directa, con tasas razonables y no regalando el dinero con populismo", expresó.

Más recursos para innovación y crecimiento

Por su parte, Natalio Mema destacó el resultado de la primera línea de financiamiento lanzada junto con el Banco Nación, que ya otorgó $42.000 millones a unas 2.000 empresas mendocinas, y señaló que esa experiencia permitió detectar nuevas necesidades del sector productivo.

En tanto, Rodolfo Vargas Arizu aseguró que el acceso al financiamiento resulta clave para que empresas, cooperativas y emprendedores puedan innovar, crecer y generar empleo. Señaló que estas nuevas herramientas buscan llegar a quienes suelen quedar excluidos del crédito tradicional por falta de garantías, escasa trayectoria o tamaño, promoviendo inversiones que fortalezcan la matriz productiva y el agregado de valor en la provincia.

El programa prevé auditorías y controles sobre la utilización de los fondos y la ejecución de las garantías en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas.