Créditos para pymes en Mendoza: lanzan una línea con tasa subsidiada del 18% y hasta $300 millones por empresa

El Gobierno de Mendoza y el Banco Nación presentaron una nueva línea de créditos para capital de trabajo destinada a Pymes . La provincia tendrá disponible un cupo de $100.000 millones , equivalente al 20% de los fondos asignados a nivel nacional dentro del programa “Carlos Pellegrini”.

Récord de morosidad: ya son más de 5 millones de argentinos con problemas para pagar sus créditos

La nueva herramienta financiera permitirá acceder a préstamos de hasta $300 millones por empresa , con una tasa final del 18% . El anuncio fue encabezado este lunes por el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la entidad bancaria, Darío Wasserman, junto a funcionarios provinciales y representantes del sector productivo.

La presentación se realizó en el Salón Patricias de Casa de Gobierno y contó con la presencia del presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; los ministros Rodolfo Vargas Arizu, Víctor Fayad y Natalio Mema; además de representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

Durante el anuncio, Darío Wasserman destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y la entidad financiera. “ Venimos trabajando hace dos años sacando nuevos créditos y proyectos que le cambian la vida a la gente ”, afirmó, y remarcó que la nueva línea pertenece al fondo “Carlos Pellegrini”, que tendrá un alcance nacional de $500.000 millones.

Darío Wasserman destacó el trabajo conjunto entre el Banco Nación y Mendoza para ampliar el acceso a los créditos productivos.

En ese contexto, confirmó que Mendoza recibirá $100.000 millones, una porción significativa del total destinado al país. “Vamos a estar financiando capital de trabajo hasta $300 millones por empresa con una tasa del 18%”, sostuvo el titular del Banco Nación, luego de que el Gobierno provincial decidiera subsidiar cinco puntos adicionales sobre la tasa original.

Wasserman también señaló que la medida representa “un compromiso conjunto de la Provincia, el Gobierno nacional y el Banco Nación para acompañar a las empresas”, en un escenario económico donde el acceso al financiamiento vuelve a ser central para las pymes.

Alfredo Cornejo defendió el acceso al crédito y habló de un “cambio de paradigma económico”

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que la nueva línea de financiamiento busca fortalecer al sector privado en un momento de transformación económica. “No hay ninguna posibilidad de crecer, ampliar empresas o crear nuevos emprendimientos si el sistema financiero no funciona fluidamente”, afirmó durante la presentación.

Cornejo sostuvo que Argentina atraviesa “un cambio de paradigma económico” y consideró que el proceso impulsado por el Gobierno nacional “es doloroso, pero esperanzador”. En ese sentido, remarcó que el ordenamiento macroeconómico obliga a que las entidades financieras vuelvan a enfocarse en el crédito productivo.

Creditos pymes (2) Alfredo Cornejo aseguró que el financiamiento es clave para el crecimiento de las pymes y el desarrollo económico provincial. Prensa Gobierno

“Los bancos tienen que volver a trabajar de bancos y prestarle a las pymes”, expresó el mandatario provincial. Además, planteó que durante años las entidades encontraron mayor rentabilidad financiando al Estado y no al sector privado: “Estaban muy acostumbrados a prestarle al Estado y no tenían que buscar clientes. Hoy tienen que acompañar a las pequeñas y medianas empresas”.

El gobernador también explicó cómo se conforma la tasa subsidiada del 18%. “La tasa inicial es del 25%, se descuentan dos puntos por ser Mendoza agente financiero del Banco Nación y la Provincia aporta otros cinco puntos de subsidio”, detalló. Luego enfatizó: “No existe hoy una tasa de este tipo en el mercado financiero mendocino”.

Además, destacó que el financiamiento está orientado específicamente al capital de trabajo y convocó a las empresas mendocinas a utilizar la herramienta. “Queremos que nuestras pymes ocupen este cupo y trabajemos mancomunadamente con el banco”, señaló.

Rodolfo Vargas Arizu aseguró que el sistema financiero debe volver a enfocarse en las pymes

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, definió el anuncio como “muy importante para el sistema crediticio de Mendoza” y destacó las ventajas que obtuvo la provincia por su vínculo con el Banco Nación como agente financiero.

El funcionario precisó que los créditos tendrán un plazo de 12 meses y un tope de $300 millones por CUIT. “De los $500.000 millones del fondo Carlos Pellegrini, $100.000 millones serán para Mendoza. La tasa es del 25%, menos dos puntos por ser agente financiero de la provincia, y el Gobierno aporta otros cinco puntos para ayudar a las pymes”, explicó.

Credito para pymes 2 Funcionarios provinciales, directivos del Banco Nación y representantes de cámaras empresariales participaron del anuncio realizado en Casa de Gobierno. Melisa Sbrocco

Vargas Arizu también apuntó al rol que debe recuperar el sistema financiero argentino. “El sistema financiero no ha trabajado de banco en los últimos años. Hoy está trabajando de banco y necesitamos que las entidades trabajen sobre las pymes”, afirmó.

Sobre el alcance de la medida, indicó que en los últimos años unas 9.000 empresas accedieron a herramientas de financiamiento y aseguró que ahora buscan ampliar significativamente esa cifra. “Aspiramos a llegar a 15.000 pymes”, sostuvo.

El ministro explicó además que las empresas interesadas podrán iniciar el trámite tanto en el Banco Nación como en el Ministerio de Producción o en el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, desde donde se aplicará el subsidio provincial sobre la tasa.

Empresarios mendocinos respaldaron la medida, pero pidieron reducir la carga impositiva

Representantes de distintas cámaras empresariales valoraron la nueva línea de financiamiento anunciada por el Gobierno de Mendoza y el Banco Nación, aunque advirtieron que las pymes siguen atravesando un escenario complejo y reclamaron avanzar sobre la reducción de impuestos que encarecen el acceso al crédito.

El representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), Mauricio Badaloni, sostuvo que el contexto para las pequeñas y medianas empresas “sigue siendo complejo” y remarcó que existen altos niveles de morosidad tanto en el sistema bancario como en las obligaciones tributarias provinciales y nacionales.

Sin embargo, destacó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Producción y el Banco Nación. “Se lograron dos cosas importantes para las pymes: por un lado, la baja de 2 puntos de tasa por parte del Banco Nación y, por otro, el subsidio de 5 puntos que aporta la Provincia”, afirmó.

Badaloni consideró que la medida permite “poner una tasa más mirando el futuro que el pasado”, en un contexto de desaceleración inflacionaria, y valoró que el Gobierno provincial haya tomado nota del reclamo empresario sobre el costo financiero. “El peso del financiamiento es muy costoso para una pyme”, señaló, al mencionar el impacto de Ingresos Brutos, el sellado y las garantías de SGR sobre los créditos productivos.

Credito para pymes 3 Empresarios mendocinos destacaron la medida, aunque pidieron avanzar en una reducción de impuestos sobre el crédito. Melisa Sbrocco

En la misma línea, planteó que el próximo paso debe ser reducir la carga impositiva provincial vinculada al financiamiento. “En la próxima ley de Presupuesto deberíamos trabajar sobre Ingresos Brutos y, si es posible, avanzar hacia su eliminación”, expresó.

Por su parte, el presidente de Asinmet, Fabián Solís, calificó la propuesta como “muy buena” y aseguró que será clave para fortalecer a la industria metalúrgica mendocina. “Las pymes necesitan financiamiento para potenciar a la industria y abordar los desafíos que vienen de la mano de la minería y la energía”, afirmó.

Solís destacó que la tasa “queda bastante competitiva”, aunque insistió en la necesidad de discutir el peso de los tributos provinciales sobre los créditos productivos. “Tenemos que trabajar más sobre el impacto de Ingresos Brutos y el sellado, porque terminan encareciendo el financiamiento”, remarcó.

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su presidente Santiago Laugero valoró especialmente la decisión de subsidiar cinco puntos de tasa con fondos provinciales. “Es un dato importante en un momento donde las pymes necesitan un desahogo financiero”, afirmó.

El dirigente empresario advirtió que el escenario económico sigue siendo desafiante para el sector privado. “Estamos atravesando un período de reestructuración y transición para que las pymes puedan ser sustentables”, explicó, en referencia a la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

Laugero también insistió en la necesidad de revisar la presión tributaria sobre el financiamiento. “Sellados e Ingresos Brutos terminan encareciendo el crédito”, sostuvo, aunque señaló que existe expectativa por posibles medidas provinciales para aliviar ese impacto en futuras líneas de financiamiento.