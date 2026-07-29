Los empleos que la IA todavía no reemplaza: las 7 puertas de entrada al trabajo para los jóvenes

Mientras la inteligencia artificial transforma cada vez más ocupaciones, todavía existen empleos donde el factor humano sigue siendo irremplazable. Se trata de posiciones operativas de nivel inicial que combinan tareas manuales, contacto directo con clientes y capacidad de adaptación , características que mantienen una fuerte demanda por parte de las empresas.

Vicuña invertirá en una red de alta tensión que reforzará el sistema eléctrico de San Juan

Un informe de Randstad identificó siete perfiles que continuarán siendo de los más buscados durante el segundo semestre de 2026 . La mayoría no requiere estudios universitarios y representa una de las principales puertas de ingreso al mercado laboral formal para jóvenes que buscan su primer empleo .

Según la consultora de recursos humanos, estos puestos mantienen su vigencia porque requieren habilidades que la inteligencia artificial todavía no puede replicar, como la interacción personal, la resolución de situaciones en tiempo real y la ejecución de tareas físicas en entornos cambiantes.

Los sectores que hoy generan más oportunidades para trabajadores sin experiencia son el comercio, el retail, la logística, la hotelería, la gastronomía y la organización de eventos .

Entre las posiciones con mayor demanda figura el operario de depósito , clave para la recepción, almacenamiento y despacho de mercadería en centros logísticos. El crecimiento del comercio electrónico y la expansión de las cadenas de distribución sostienen la necesidad de estos perfiles, cuya remuneración bruta ronda los $1.550.000 mensuales.

También continúa siendo una salida laboral frecuente el puesto de vendedor o atención al cliente en salón, donde el trato personalizado sigue siendo un diferencial frente a la automatización. Para estos trabajadores, el salario bruto promedio se ubica en torno a los $1.500.000.

El auge del e-commerce también impulsa la demanda de pickers y packers, responsables de seleccionar, preparar y embalar pedidos para su distribución. En este caso, los ingresos alcanzan aproximadamente $1.200.000 mensuales.

La lista se completa con repositores, preventistas, camareros o mozos de eventos y cajeros de punto de venta, todos perfiles que continúan siendo esenciales para supermercados, comercios, hoteles, restaurantes y empresas de consumo masivo.

La Comisión Europea multó a la reconocida plataforma de comercio electrónico Temu, por no cumplir con el Reglamento de Servicios Digitales. UE

Por qué la inteligencia artificial aún no puede reemplazarlos

Desde Randstad explican que estas posiciones tienen un elemento en común: requieren presencia física, interacción permanente con otras personas y capacidad para resolver situaciones que cambian constantemente.

"Aun en un contexto de transformación acelerada del mercado laboral por el avance de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, las empresas siguen necesitando incorporar talento para cubrir posiciones operativas de nivel inicial para tareas que la tecnología no puede realizar. Estos roles son la puerta de entrada al mercado laboral para el talento joven, que necesita adquirir confianza, desarrollar nuevas habilidades y ganar experiencia en el mundo del trabajo", señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

La ejecutiva destacó además que estos puestos permiten desarrollar competencias laborales básicas, construir experiencia y generar antecedentes que luego facilitan el acceso a empleos permanentes.

Freepik

El primer paso hacia una carrera laboral

El informe también resalta el papel de los empleos temporarios, estacionales y por proyecto como una vía de inserción para quienes aún no cuentan con experiencia previa.

En muchos casos, las empresas utilizan estas contrataciones como un semillero de talento para futuras incorporaciones efectivas. Por eso, demostrar compromiso, capacidad de aprendizaje y buena actitud durante una asignación puede convertirse en la puerta de entrada a una carrera profesional.

Para provincias como Mendoza, donde el comercio, la logística, el turismo, la gastronomía y los eventos tienen un peso importante en la actividad económica, estos perfiles representan una oportunidad concreta para miles de jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral formal en un contexto donde la tecnología avanza, pero todavía no reemplaza el valor del trabajo humano en múltiples tareas esenciales.