La baja del empleo formal no logra ser compensada por el crecimiento del monotributo, según un informe

La pérdida de empleo registrado continuó profundizándose durante el último año y el incremento de nuevos inscriptos en el monotributo no alcanza a compensar esa caída. El dato surge de un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) .

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El relevamiento sostiene que el mercado laboral muestra un retroceso del empleo asalariado formal , acompañado por un crecimiento de la informalidad y un deterioro de los ingresos reales .

Según el informe, durante los últimos doce meses se perdieron 141.700 puestos de trabajo registrados en relación de dependencia . El estudio agrega que, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei , la reducción acumulada asciende a 329.600 empleos registrados , contemplando tanto el sector privado como el sector público.

El reporte señala que el aumento de contribuyentes adheridos al monotributo fue insuficiente para equilibrar la pérdida de puestos asalariados. En el último año se incorporaron 49.500 nuevos monotributistas , una cifra considerablemente menor respecto de los empleos registrados que dejaron de existir.

Un informe advirtió que se profundiza la pérdida de empleo registrado en la Argentina.

Además, el informe afirma que la mayor parte de las nuevas ocupaciones corresponde al empleo informal. Según sus datos, el 85% de los nuevos trabajadores son informales , lo que representa 201.000 personas sobre un total de 238.000 nuevos ocupados .

Impacto sobre el sistema previsional

El análisis también advierte que el desplazamiento de trabajadores desde el empleo registrado hacia modalidades de menor nivel contributivo genera un desequilibrio en el sistema previsional. De acuerdo con el IAG, actualmente existen 622.300 aportantes menos, mientras que el número de beneficiarios aumentó en 426.261 personas.

En términos porcentuales, la comparación entre 2023 y marzo de 2026 muestra una caída del 5,7% en la cantidad de aportantes, al tiempo que el total de beneficiarios creció 6,2%. El informe atribuye este escenario, además, a la reducción de las asignaciones familiares como consecuencia de la pérdida del empleo registrado y a las restricciones aplicadas sobre determinadas prestaciones no contributivas.

También continúan cayendo los salarios reales

El estudio sostiene que los ingresos reales también mantuvieron una tendencia descendente durante mayo. Según el relevamiento, los salarios registraron las siguientes variaciones reales:

Sector privado registrado: -0,1%.

-0,1%. Sector público nacional: -0,6%.

-0,6%. Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM): -1,0%.

Al comparar los niveles actuales con el promedio registrado durante 2023, el informe señala una caída acumulada del 38,5% en el salario del sector público nacional y una pérdida real del 41,1% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Asimismo, remarca que el salario del sector privado registrado, tras una leve recuperación observada en abril, volvió a retroceder en mayo y acumuló una disminución interanual del 2,9% respecto del mismo mes de 2025.