José, albañil: "No faltan trabajadores en la obra, pero piden de requisito hablar inglés con los ladrillos"

La construcción atraviesa un problema que se repite desde hace años: cada vez hay menos jóvenes interesados en incorporarse al oficio de albañil . En España, la situación genera preocupación por el envejecimiento de las plantillas y la dificultad para reemplazar a quienes se acercan a la jubilación.

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José María , un albañil de 64 años que trabaja desde los 14, conoce de cerca esta realidad. Sin embargo, también cuestiona algunas exigencias que aparecen en las ofertas laborales. Después de presentarse a un puesto, asegura que le comunicaron que buscaban a alguien que supiera inglés. Su respuesta, cargada de ironía, resumió su sorpresa: "No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos".

Según datos citados de la Fundación Laboral de la Construcción , solo el 10% de los trabajadores del sector son menores de 30 años. La cifra refleja una de las principales dificultades que enfrenta la actividad: la incorporación de nuevas generaciones no alcanza para compensar el retiro progresivo de los trabajadores de mayor edad.

Sin nuevos albañiles que aprendan los oficios y adquieran experiencia, la construcción puede enfrentar mayores dificultades.

José sostiene que esta situación se observa directamente en las obras. Según su experiencia, los equipos están formados principalmente por trabajadores que superan los 50 años, mientras que la presencia de jóvenes es mucho menor.

Para José, la prioridad debería estar en encontrar personas capacitadas para desempeñar el oficio y valorar la experiencia acumulada durante décadas de trabajo.

El aumento del costo de vida también preocupa a los trabajadores

Además de la falta de relevo generacional, José expresa su malestar por la evolución de los salarios frente al aumento del costo de vida. Desde su perspectiva, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha deteriorado con el paso del tiempo.

El albañil recuerda especialmente la transición de la peseta al euro y compara los precios de entonces con los actuales. En su opinión, el dinero que antes permitía realizar varias compras hoy alcanza para mucho menos.

Su propia trayectoria salarial también es motivo de preocupación. Según afirma, durante dos décadas su sueldo solo aumentó 100 euros.

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El testimonio de José refleja así una doble problemática que afecta a la construcción: la dificultad para atraer trabajadores jóvenes y la percepción de que los salarios no evolucionan al mismo ritmo que los gastos cotidianos.