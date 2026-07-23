José, albañil: "No faltan trabajadores en la obra, pero piden de requisito hablar inglés con los ladrillos"

La construcción atraviesa un problema que se repite desde hace años: cada vez hay menos jóvenes interesados en incorporarse al oficio de albañil. En España, la situación genera preocupación por el envejecimiento de las plantillas y la dificultad para reemplazar a quienes se acercan a la jubilación.
José María, un albañil de 64 años que trabaja desde los 14, conoce de cerca esta realidad. Sin embargo, también cuestiona algunas exigencias que aparecen en las ofertas laborales. Después de presentarse a un puesto, asegura que le comunicaron que buscaban a alguien que supiera inglés. Su respuesta, cargada de ironía, resumió su sorpresa: "No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos".
Sin nuevos albañiles que aprendan los oficios y adquieran experiencia, la construcción puede enfrentar mayores dificultades.
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La construcción busca trabajadores, pero el relevo generacional no llega
Según datos citados de la Fundación Laboral de la Construcción, solo el 10% de los trabajadores del sector son menores de 30 años. La cifra refleja una de las principales dificultades que enfrenta la actividad: la incorporación de nuevas generaciones no alcanza para compensar el retiro progresivo de los trabajadores de mayor edad.
José sostiene que esta situación se observa directamente en las obras. Según su experiencia, los equipos están formados principalmente por trabajadores que superan los 50 años, mientras que la presencia de jóvenes es mucho menor.
Esta falta de renovación genera una paradoja
- Por un lado, existe una demanda de trabajadores para cubrir puestos en diferentes áreas de la construcción. Por otro, muchos jóvenes prefieren orientar su futuro hacia estudios universitarios o empleos considerados menos exigentes físicamente.
- La inmigración también adquirió un papel importante en este escenario, ya que muchos trabajadores extranjeros ocupan puestos en oficios que tienen dificultades para encontrar nuevos profesionales.
El requisito que sorprendió al albañil de 64 años
- José recuerda que se presentó a una oferta de trabajo publicada por un Ayuntamiento. Después de varias semanas, recibió una respuesta que no esperaba: buscaban un candidato con conocimientos de inglés.
- La situación le resultó especialmente llamativa porque se trataba de un puesto relacionado con la construcción. Desde su perspectiva, el requisito no parecía guardar relación directa con las tareas que debía realizar un albañil.
- Su experiencia también refleja una discusión más amplia sobre los criterios utilizados para seleccionar trabajadores. Mientras algunas empresas buscan cubrir puestos con urgencia, determinados requisitos pueden reducir el número de candidatos disponibles.
Para José, la prioridad debería estar en encontrar personas capacitadas para desempeñar el oficio y valorar la experiencia acumulada durante décadas de trabajo.
El aumento del costo de vida también preocupa a los trabajadores
Además de la falta de relevo generacional, José expresa su malestar por la evolución de los salarios frente al aumento del costo de vida. Desde su perspectiva, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha deteriorado con el paso del tiempo.
El albañil recuerda especialmente la transición de la peseta al euro y compara los precios de entonces con los actuales. En su opinión, el dinero que antes permitía realizar varias compras hoy alcanza para mucho menos.
Su propia trayectoria salarial también es motivo de preocupación. Según afirma, durante dos décadas su sueldo solo aumentó 100 euros.
El testimonio de José refleja así una doble problemática que afecta a la construcción: la dificultad para atraer trabajadores jóvenes y la percepción de que los salarios no evolucionan al mismo ritmo que los gastos cotidianos.