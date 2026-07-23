Se lanzó en Colombia el Festival en homenaje a Gabriel García Márquez

Tres días de propuestas . “Aquí estamos, aquí contamos” es el lema del encuentro que se realiza en Bogotá para celebrar las historias que mantienen viva la esperanza en América Latina.

Hasta el domingo 26 se realizará en Bogotá el Festival Gabo 2026, en homenaje al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982.

Hasta el domingo 26, Bogotá volverá a convertirse, por quinto año consecutivo, en el punto de encuentro de periodistas, escritores, artistas, creadores y ciudadanos de toda Iberoamérica. Bajo el concepto ‘Aquí estamos, aquí contamos’, el Festival Gabo 2026 reunirá decenas de conversaciones, talleres, espectáculos, exposiciones y experiencias para reflexionar sobre el momento actual y reivindicar el poder del periodismo, la cultura y la creación para imaginar futuros posibles.

Al respecto, los organizadores del encuentro sostuvieron: “En un contexto marcado por el deterioro del debate público, en el que los márgenes para ejercer el periodismo con independencia se reducen mientras avanzan la desinformación y la polarización, el Festival Gabo celebra y defiende las historias que, lejos de rendirse, mantienen viva la esperanza y nutren la conversación crítica”.

Por eso, esta decimocuarta edición está presente una afirmación de permanencia y resistencia: ‘Aquí estamos. Aquí contamos’. Un llamado que nace de la necesidad de defender el periodismo riguroso, ético e innovador, y de la urgencia de contrarrestar las narrativas que intentan imponerse sin contraste, sin contexto y sin responsabilidad pública.

Una de los momentos cumbres del festival será el diálogo que mantendrán el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos con la periodista mexicana Carmen Aristegui, bajo el título “Sigue viva la promesa de paz en Colombia”.