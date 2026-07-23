Se conoció cuándo llegaría el papa León XIV a la Argentina en su primera visita oficial

Este jueves, se dio a conocer la fecha estimada en que llegaría el Papa León XIV , en su primera visita oficial a la Argentina. Según adelantó el medio Infobae, el sumo pontífice aterrizaría en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre en horas de la tarde.

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Según trascendió, el Papa visitará la Casa Rosada el lunes 9 de noviembre alrededor de las 8:30, y se reunirá con el presidente Javier Milei. Fuentes del Vaticano confirmaron al medio que el anuncio oficial se realizará durante la primera semana de agosto.

La visita papal al país forma parte de una gira por Latinoamérica. El recorrido que realizaría el sumo pontífice tendría como destinos Uruguay (con una visita de un día y medio); Argentina (del 8 al 11 de noviembre) y por último Perú (del 11 al 17 de noviembre).

Respecto a su estadía en el país, se conoció que León XIV visitaría Córdoba y estaría presente en seis eventos entr e Ciudad y Provincia de Buenos Aires. No se descarta una posible misa en Luján.

“El pontífice dormirá las tres noches que pase en Argentina en el edificio de la avenida Alvear, mientras que el séquito de la Santa Sede lo hará en un hotel cercano”, señalaron desde el Vaticano.

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Asimismo, informaron que la semana próxima llegará a Roma un enviado del Gobierno argentino para avanzar con el programa.

La organización para la llegada del sumo pontífice

Según se conoció, la primera misión oficial del Vaticano se llevó a cabo en el país hace tres semanas, donde representantes de la Santa Sede recorrieron los escenarios que sugirió la Iglesia local para las actividades de León XIV y que, en su totalidad, fueron aprobados por Roma.

El equipo fue encabezado por un sacerdote mexicano de máxima confianza del Papa, quien habría escuchado sugerencias y dejó un pedido: “Para el éxito de la visita es necesaria una buena sinergia de trabajo entre todos los niveles de Gobierno involucrados”.

De esta manera, el representante del Vaticano aclaró que se tratará de una visita a la Argentina, no a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que pidió que “lo federal” esté representado en cada una de las actividades.

Además, solicitó enfáticamente que se pongan en funcionamiento comisiones específicas de trabajo de parte de los distintos niveles de Gobierno, como ya hizo la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Por otro lado, este miércoles llegó al país el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Banach, para terminar de configurar los pilares institucionales para la llegada del Papa.