Sally, 28 años, se mudó a Tailandia: "Pago 500 dólares por un departamento con piscina, gimnasio y coworking; el agua cuesta 2 dólares"

Sally Seaton tenía 28 años, un empleo estable en Reino Unido y una sensación cada vez más difícil de ignorar : trabajaba, ahorraba, pagaba gastos, pero no lograba independizarse. El alquiler en su zona era tan alto que mudarse sola implicaba destinar una parte enorme de su sueldo.

Tragedia en Tailandia: hallan muerto a un influencer fitness tras un brote y una huida fatal

Su objetivo era comprar una vivienda, pero la cuenta no cerraba. Según contó en Business Insider, alquilar costaba casi lo mismo que una cuota hipotecaria, y ahorrar para un anticipo viviendo sola resultaba prácticamente imposible con un salario promedio y una sola fuente de ingresos .

La decisión no apareció de manera repentina. Sally ya había viajado a Tailandia dos años antes y había quedado impactada por la comida, el ritmo de vida y la relación entre precio y calidad .

Mientras analizaba su futuro en Reino Unido, empezó a comparar gastos. En Bangkok encontró departamentos modernos de una habitación por valores mucho más bajos que los de su ciudad.

Una de las diferencias más fuertes estaba en el alquiler. En su zona de Reino Unido, el promedio rondaba los 1.200 dólares mensuales , una cifra que se llevaba más de un tercio de su salario antes de sumar otras cuentas.

En Tailandia, en cambio, podía pagar cerca de la mitad por más espacio y más servicios.

Un departamento con pileta, gimnasio y coworking

Ya instalada en Bangkok, Sally alquiló un departamento por 500 dólares al mes. El valor incluye acceso a piscina, gimnasio y un espacio de coworking dentro del mismo edificio.

La diferencia no termina en el alquiler. Su factura de electricidad ronda los 40 dólares mensuales, mientras que el agua cuesta apenas 2 dólares.

También encontró precios más accesibles en actividades cotidianas. Puede comprar fruta fresca en mercados locales, pagar una limpieza semanal por 6 dólares la hora y comer afuera todos los días sin revisar cada gasto como lo hacía antes.

El transporte también cambió su presupuesto

En Reino Unido tenía gastos asociados al auto, como seguro, combustible y financiación. En Bangkok ya no necesita vehículo propio.

Un viaje en tren puede costar alrededor de 1 dólar, y los alquileres de bicicletas o motos mediante aplicaciones parten de valores similares. Esa diferencia redujo de manera significativa sus gastos fijos.

El cambio no solo mejoró su presupuesto. También le permitió simplificar su rutina y vivir sin la presión de mantener un auto en una ciudad donde podía moverse de otra manera.

De empleada estable a escritora freelance

Para mudarse, Sally dejó su trabajo de oficina y apostó por construir una carrera como escritora freelance. Al principio llegó con apenas un cliente asegurado, por lo que la decisión implicaba un riesgo real.

Durante los primeros meses tuvo que adaptarse a otro país, conseguir más trabajo y organizar sus ingresos con menos previsibilidad. Aun así, explicó que el menor costo de vida le permitió estirar mejor el dinero, incluso ganando algo menos que antes.

La mudanza no resolvió todos los problemas por sí sola. Le exigió planificación, búsqueda de clientes y adaptación cultural. Pero sí modificó el margen económico que tenía para vivir.