17 de julio de 2026 - 11:10

La psicología dice que las personas que esperan una actividad importante sin poder empezar nada antes suelen compartir este rasgo mental

La psicología explica por qué algunas personas quedan "en pausa" antes de un evento importante y qué revela ese rasgo mental.

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Por Ignacio Alvarado

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Aunque desde afuera pueda parecer una simple falta de organización, en realidad tiene una explicación mucho más profunda.

No se trata de pereza ni de desinterés.

El cerebro permanece concentrado en el acontecimiento que considera prioritario.

Qué explica la psicología sobre este comportamiento

Diversos especialistas en psicología sostienen que el cerebro tiene una capacidad limitada para administrar la atención.

Cuando interpreta que una actividad futura es especialmente importante, mantiene una parte de sus recursos mentales enfocada en ese evento.

Como consecuencia, otras tareas, incluso las más simples, pueden parecer difíciles de comenzar.

Este fenómeno es conocido en inglés como "waiting mode" o "modo espera".

No constituye un diagnóstico clínico, sino una forma de describir un comportamiento cotidiano que muchas personas reconocen en sí mismas.

El rasgo mental que suelen compartir

Quienes experimentan esta sensación con frecuencia suelen presentar una elevada anticipación cognitiva.

Es decir, tienden a pensar repetidamente en lo que ocurrirá más adelante para evitar olvidos, errores o imprevistos.

En algunos casos también aparece una fuerte necesidad de tener todo bajo control.

Por eso cuesta concentrarse en otras actividades hasta que el compromiso finalmente termina.

La intensidad puede aumentar cuando existe ansiedad, estrés o una agenda muy cargada.

Cómo evitar quedar "en pausa" durante horas

Los psicólogos recomiendan dividir el tiempo previo en bloques concretos.

Realizar tareas cortas, utilizar recordatorios y definir una hora específica para comenzar a prepararse ayuda a liberar recursos mentales.

También resulta útil recordar que la mayoría de las actividades importantes no requieren permanecer pensando en ellas durante toda la espera.

Una reacción más común de lo que parece

La psicología recuerda que este rasgo mental no significa que una persona sea menos productiva o desorganizada. En muchos casos refleja un cerebro que prioriza aquello que considera relevante. Aprender a reconocer este patrón permite administrar mejor el tiempo y reducir la sensación de que todo el día gira alrededor de un único compromiso.

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