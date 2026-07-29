Vicuña invertirá en una red de alta tensión que reforzará el sistema eléctrico de San Juan

La empresa Vicuña , controlada por BHP y Lundin Mining, recibió la aprobación para avanzar con un ambicioso proyecto de infraestructura eléctrica de alta tensión que permitirá abastecer el desarrollo de sus proyectos mineros en San Juan y, al mismo tiempo, reforzar el sistema eléctrico de la provincia con obras que pasarán a formar parte de la red nacional.

Turismo: Un evento para capacitar y debatir sobre los desafíos actuales

Outlet de la Ciudad: las galerías del microcentro mendocino buscan reactivar el consumo con rebajas

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Energe) otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para el Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT), una iniciativa cuya tramitación comenzó en 2023 y que ahora quedó habilitada para iniciar su ejecución.

Según informó la compañía, las obras serán financiadas íntegramente con recursos privados y no implicarán costos para los usuarios del sistema eléctrico . Una vez concluidas, pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y serán administradas por el concesionario nacional del transporte eléctrico.

El proyecto fue concebido para suministrar energía al desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol , dos de los principales proyectos cupríferos de la cordillera sanjuanina. Sin embargo, la infraestructura también apunta a resolver limitaciones históricas del sistema eléctrico provincial y generar capacidad disponible para futuros emprendimientos.

"La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas", afirmó José Morea, country director de Vicuña .

La empresa destacó que la iniciativa es el resultado de más de tres años de trabajo técnico junto con organismos nacionales, autoridades provinciales y distintos actores del sistema eléctrico para diseñar una infraestructura con beneficios de largo plazo.

Las obras previstas

El plan contempla cuatro grandes componentes. El primero consiste en la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo, incorporando infraestructura de 500 kV, el nivel de mayor capacidad del sistema argentino de transporte eléctrico.

A ello se sumará una nueva línea de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro, que atravesará zonas de alta montaña y alcanzará alturas de hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar.

También se construirá una nueva estación transformadora en Chaparro, equipada con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear), que permitirá futuras interconexiones con el noroeste argentino y contribuirá al cierre del anillo energético provincial en 500 kV.

El cuarto componente será una línea de 220 kV de aproximadamente 93 kilómetros entre Chaparro y la futura estación transformadora del proyecto Josemaría, con tramos que llegarán a 4.550 metros de altura.

Más capacidad para el desarrollo energético

Desde la compañía señalaron que la incorporación de infraestructura de 500 kV incrementará significativamente la capacidad de transporte de energía hacia el norte de San Juan, eliminará restricciones existentes y mejorará las condiciones para abastecer la creciente demanda eléctrica.

Además, las obras se encuentran alineadas con la planificación nacional del sistema de transporte eléctrico y contribuirán a una futura interconexión entre Rodeo, Chaparro y La Rioja Sur, considerada prioritaria por la Secretaría de Energía.

Otro de los beneficios previstos es la creación de un nodo estratégico en Chaparro, una zona con alto potencial para el desarrollo de proyectos de energías renovables. La mayor capacidad de evacuación eléctrica facilitará la instalación de nuevos parques fotovoltaicos y otras iniciativas de generación, ampliando las posibilidades de inversión en la provincia.

Si bien la infraestructura fue diseñada para atender las necesidades del Proyecto Vicuña, la empresa indicó que la capacidad remanente podrá ser utilizada por otros usuarios, conforme a la normativa vigente, favoreciendo el crecimiento de nuevas actividades productivas y fortaleciendo el sistema eléctrico regional.