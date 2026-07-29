Turismo: Un evento para capacitar y debatir sobre los desafíos actuales

La industria del turismo enfrenta uno de los giros estructurales más profundos de su historia reciente. La irrupción masiva de la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica y los giros en el comportamiento del consumidor transformaron la tecnología: pasó de ser una ventaja diferencial a un requisito biológico e indispensable para la supervivencia de las agencias de viajes.

Este país no tiene salida al mar, triplicó sus alojamientos rurales y hoy es uno de los destinos turísticos que más crecen del mundo

En este contexto de redefinición de mercado surge Nites Travel Lab , un espacio de formación y relacionamiento de alto impacto diseñado para consolidarse como el socio estratégico que apalanque la rentabilidad y el crecimiento de los agentes tradicionales. El evento, que es exclusivo para agencias de turismo, será el miércoles 19 de agosto de 9 a 16 en el Hotel Hilton Mendoza.

Se trata de un encuentro concebido como un acelerador del modelo de negocio para el canal minorista, respondiendo a un nuevo perfil de viajero que demanda alta especialización, criterio profesional y un diferencial humano insustituible. En este marco, participarán unos 30 proveedores nacionales e internacionales entre cadenas hoteleras, aerolíneas, destinos, navieras y firmas especializadas.

Nites Travel Lab representa la primera de una serie de iniciativas que la compañía desarrollará para seguir fortaleciendo el ecosistema turístico, reafirmando el compromiso construido durante más de dos décadas junto a las agencias de viajes, apostando a una industria colaborativa, innovadora y decidida a ganar.

La jornada combinará sesiones de networking con un ciclo de Travel Talks, enfocadas en dotar a las empresas de herramientas concretas para incrementar su volumen de ventas e innovar en sus procesos. Entre los temas que se desarrollarán se destacan:

Innovación tecnológica: Aplicación práctica de inteligencia artificial en la operación turística.

Herramientas financieras avanzadas: Estrategias económicas para optimizar la gestión del negocio.

Inteligencia de mercado: Análisis de las dinámicas del nuevo consumidor global.



Asimismo, la grilla incluye capacitaciones técnicas de producto dictadas por líderes de la industria. Destacan la presentación sobre la industria de cruceros junto a Organfur, un seminario sobre el destino Perú liderado por PromPerú y una disertación especial a cargo de Disney Destinations (sujeta a confirmación).

Una visión para el futuro del turismo

Este laboratorio representa una decisión estratégica que refleja la madurez de sus dos décadas de trayectoria en el mercado. Marcelo Lucero, presidente de Nites, destacó que desde hace más de 20 años eligen crecer junto a las agencias de viajes. Nites Travel Lab es la muestra de ese compromiso: un espacio para compartir conocimiento, generar oportunidades reales y seguir construyendo relaciones de confianza que trasciendan la operación diaria.

Por su parte, Martín Cornejo, CEO de Nites, agregó que “el turismo está atravesando una transformación profunda y lideramos esa evolución junto a nuestros clientes”, En este marco, el espacio busca que la capacitación, la tecnología y la colaboración se conviertan en oportunidades concretas de crecimiento para las agencias.

Para Ángeles Antúnez, gerente de Comercial, Marketing y Producto de Nites, el verdadero valor radica en lo que es irremplazable: “Durante muchos años, el diferencial fue el acceso a la información; hoy está al alcance de todos. Lo que realmente genera valor y no puede ser replicado por ningún algoritmo es la ciencia del criterio humano: saber interpretar los datos, transformarlos en experiencias y acompañar al cliente antes, durante y después de cada viaje”.