Confirmado | Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a extranjeros de 42 países por turismo o negocios hasta 90 días

Estados Unidos permite que ciudadanos de 42 países ingresen sin una visa tradicional cuando viajan por turismo o negocios y permanecen hasta 90 días. El mecanismo se denomina Programa de Exención de Visa, conocido como Visa Waiver Program, y funciona únicamente para nacionalidades habilitadas.

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Por lo tanto, no alcanza a todos los extranjeros. La persona debe tener un pasaporte electrónico emitido por uno de los países participantes, cumplir las condiciones del programa y conseguir una autorización ESTA antes de viajar .

La lista oficial incluye, entre otros, a España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Japón, Australia, Israel, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Qatar y Chile.

Chile es actualmente el único país sudamericano incluido . Los ciudadanos argentinos, brasileños, colombianos, peruanos, uruguayos y de otras nacionalidades de la región necesitan una visa estadounidense, salvo que también posean un pasaporte válido de un país incorporado al programa.

Tener residencia legal en España, Italia o cualquier otro país habilitado no alcanza. La elegibilidad depende principalmente de la nacionalidad del pasaporte utilizado .

Qué es el formulario ESTA

ESTA es una autorización electrónica que se tramita antes del viaje. El solicitante debe completar información personal, datos del pasaporte, antecedentes y preguntas de seguridad.

Cada viajero necesita su propia autorización, incluidos los menores. También deberá realizar una nueva solicitud si cambia el pasaporte, la nacionalidad o determinadas respuestas incluidas en el formulario.

Una ESTA aprobada permite abordar un transporte con destino a Estados Unidos y presentarse en un puerto de entrada. Sin embargo, no garantiza el ingreso: la decisión final corresponde a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.

Qué actividades están permitidas

El programa puede utilizarse para:

Vacaciones y turismo

Visitar familiares o amigos

Participar de reuniones comerciales

Asistir a congresos o conferencias

Negociar contratos

Realizar determinados tratamientos médicos

Hacer escalas o tránsito hacia otro país

No permite trabajar para una empresa estadounidense, estudiar una carrera con créditos, instalarse permanentemente ni ejercer tareas como periodista extranjero durante el viaje. Para esas actividades se necesita la categoría de visa correspondiente.

El límite de 90 días no puede usarse libremente

Quien ingresa mediante el Visa Waiver Program recibe una estadía máxima de 90 días. Por regla general, no puede extenderla ni cambiar su estatus migratorio desde dentro del país.

Salir unos días hacia Canadá, México o una isla cercana tampoco reinicia automáticamente el plazo. El tiempo total suele continuar contando dentro de los 90 días otorgados originalmente.

Además, determinadas personas pierden la posibilidad de utilizar ESTA. Entre ellas aparecen viajeros que estuvieron en Cuba desde el 12 de enero de 2021 o en países como Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán, Yemen o Corea del Norte desde fechas establecidas por la normativa, salvo excepciones limitadas.