Un tiroteo dejó tres muertos y cuatro heridos durante un festival en Seattle

Un tiroteo registrado la tarde del domingo en el centro de Seattle, en el estado de Washington, dejó tres víctimas fatales durante un festival celebrado cerca de la emblemática Space Needle, informaron las autoridades.

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La policía de Seattle detuvo a un sospechoso y buscaba a otro tras un tiroteo el domingo por la noche en una concurrida feria gastronómica de la ciudad, que además hirió a otras cuatro.

Los investigadores creen que los dos tiradores se estaban disparando entre sí y que no había una amenaza continua para el público, según el subjefe de policía de Seattle Tyrone Davis, quien dijo que la policía no tiene ninguna descripción del sospechoso que sigue prófugo.

Dos personas murieron en el lugar y una tercera murió en un hospital. Otras cuatro resultaron heridas y están hospitalizadas en condición estable, dijo Davis.

La balacera ocurrió en torno a las 6 de la tarde, durante las últimas horas del Bite of Seattle, un festival anual que atrae a cientos de vendedores de comida y minoristas y artistas.

Los heridos eran tres adultos y un niño de 2 años, dijo Grace Nuñez, portavoz del Departamento de Bomberos de Seattle.

Susan Gregg, portavoz del hospital, indicó que las lesiones de las víctimas afectaban a brazos, abdomen o piernas.

Un gran número de policías y equipos de emergencia acudieron y comenzaron a evacuar el área alrededor del extenso complejo de eventos del Seattle Center. Las autoridades no han dicho exactamente dónde ocurrió el tiroteo en el evento, que tenía áreas al aire libre y bajo techo.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, indicó que estaba recibiendo informes y que se habían desplegado agentes tácticos SWAT de la Patrulla Estatal para ayudar a la policía local.

“Mis oraciones están con las familias de las víctimas y con los socorristas mientras trabajan para mantener a la gente a salvo”, expresó Ferguson en un comunicado.

I'm receiving briefings regarding the ongoing response to the tragedy at the Seattle Center. The Washington State Patrol SWAT team is on the way to assist, at the request of the Seattle Police Department.



Please continue to avoid the area. If you are in the area, please follow… — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) July 27, 2026

En el caos del tiroteo, muchos vendedores corrieron hacia las salidas, abandonando sus puestos de comida. Horas después, algunos deambulaban fuera de la cinta policial, preguntándose cuándo se les permitiría regresar para recoger sus carpas, comida y equipo de cocina.

El festival anual comenzó en 1982 y atrae a 350,000 asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”, según su sitio web.

Según la organización Gun Violence Archive, Estados Unidos registró este año 268 tiroteos masivos, definidos como aquellos en los que cuatro o más personas resultan heridas o muertas, sin incluir al atacante.