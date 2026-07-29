Ricardo Arriazu y la "oportunidad fenomenal" de Argentina: entre el potencial minero y el péndulo político

La presentación formal de la gestora de fondos de inversión aprobada por la Comisión Nacional de Valores, Chimpay , estuvo a sala llena en el Sheraton Mendoza Hotel. Para el cierre, el economista Ricardo Arriazu, analizó la coyuntura económica de Argentina, pero también los desafíos a mediano y largo plazo, y habló sobre una " oportunidad fenomenal" para el país.

El evento contó con la apertura a cargo de Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala, y Fernando Galante, CEO de Chimpay . Además, hubo un panel con estrategias para aprovechar los ahorros e invertir a cargo de Francisco Matting y Marianella Obredor que dieron recomendaciones sobre la temática y hablaron sobre lo que puede suceder los próximos meses con el dólar y la inflación .

Chimpay Inversiones, una empresa mendocina, consiguió el aval de la CNV y se convirtió en la primera gestora de fondos comunes de inversión. Como uno de los 40 Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva (AAPIC) que existe en el país es una de las pocas que se encuentra fuera del radio de Buenos Aires. “Hoy lanzamos al público nuestra administradora de fondos de inversión que –con la figura legal ante la CNN- es agente activo de inversiones”, destacó Galante.

Agregó que esto va a permitir a la empresa local lanzar sus propios fondos para ofrecerle a sus clientes productos con más valor agregado. En este contexto, Camsen recordó que gestionan fondos desde hace 40 años gracias al trabajo del equipo y la confianza de la gente.

Ricardo Arriazu -socio fundador del estudio Arriazu Macroanalistas , reconocido asesor de empresas y gobiernos y economista distinguido por las principales universidades del país- dio una charla profunda sobre lo que sucede en el país en materia económica. El profesional realizó un repaso sobre los desafíos estructurales, de corto y largo plazo. También habló de la situación global que hoy favorece al país con el riesgo del péndulo que implica incertidumbre y “miedo” electoral que frena el crecimiento.

El auditorio del Sheraton Hotel, colmado de personas interesadas en conocer sobre oportunidades de inversión y la mirada del economista Ricardo Arriazu, sobre la "oportunidad fenomenal" que tiene Argentina.

“Argentina es un país defensivo que no invierte, sino que protege”, definió Arriazu, quien explicó que se trata de la historia vivida durante años más allá de la situación actual. El especialista comentó que la energía, la minería y el petróleo presentan oportunidades históricas para el país y ejemplificó: los RIGI de San Juan suman US$ 35.000 millones, en una provincia con un PBI de US$ 6.000 millones. Las exportaciones van a crecer fuertemente de la mano de Vaca Muerta, mientras que la minería puede multiplicar por seis las exportaciones para el 2035.

El mundo va al cambio tecnológico y para eso se precisa energía, cobre, litio y plata… lo que Argentina tiene. “Hoy la minería es como Vaca Muerta en el 2013 y hay efectos cruzados en el desarrollo. Por ejemplo, para las obras en Neuquén se necesitan 17 millones de toneladas de cemento por año, unos 13.000 camiones y 20.000 conductores para trasladarlo”, comentó Arriazu.

En este contexto, agregó que el país está frente a una “oportunidad fenomenal” debido a que lo que hoy se produce en el país y va en alza es y será cada vez más demandado por el resto del mundo. En especial por la India (nuevo motor mundial de crecimiento) y Europa (con grave déficit energético).

La desconfianza y el péndulo

“Argentina tiene el 50% de posibilidad de empezar a crecer al 5,5% anual, pero eso depende de los argentinos”, expresó el disertante. Agregó que el Gobierno actual tiene dos desafíos clave por delante. El primero es lograr que el crecimiento sectorizado llegue a los sectores hoy rezagados como son comercio, construcción e industria.

“El problema es que la destrucción es más grande que la creación y eso va a generar bolsones de pobreza y de desempleo que es donde está la mayor cantidad de votantes. Hay que ver si vamos a tener péndulo o no”, advirtió Arriazu.

El segundo desafío, en esta línea, tiene que ver con garantizar la continuidad: “Los planetas se alinearon, pero la gente quiere ver (qué pasa) el año que viene”, comentó Arriazu y explicó –entre otros puntos- que si bien Argentina tiene indicadores macro muy favorables, la confianza no llega. “El Riesgo País está bajando y debería bajar más, pero no baja porque la gente tiene miedo”, expresó el economista.

En la actualidad, por otra parte, con relación al crédito y la mora, Arriazu también dijo que "los bancos están muertos de miedo", por lo que de un peso de depósito solo le prestan 20 centavos a la gente y el resto se lo dan al Gobierno. “Esta es la principal explicación de por qué no se reactiva la economía”, comentó y agregó que este lunes 27 la confianza en el Gobierno cayó más del 6% y se ubicó en uno de los limites más bajos registrados.

Arriazu subrayó que parte de la confianza está relacionada con la baja de la inflación, el nivel de actividad, el empleo y el salario. Si eso no mejora, empiezan a aparecer las dudas y –más allá de lo que pueda pasar en las elecciones de 2027- habrá corridas y cambios en el tipo de cambio por la incertidumbre que genera octubre. “El principal tema es el péndulo”, sintetizó.

Consejos de inversión

Desde Chimpay creen que es clave acompañar en la educación financiera de las personas. “Muchas veces, cuando se ven los fondos de los bancos, no saben bien cuál elegir, cómo hacerlo, etc.”, destacó Fernando Galante. En este marco, agregó que ellos buscan que sus fondos sean activos. Es decir, que se hacen cargo dentro del perfil de riesgo del cliente, el horizonte y el objetivo de darles la gestión que necesitan para maximizar los resultados.

“Es fácil encontrar oportunidades de inversión cuando las economías tienen muchas distorsiones, pero cuando la marea está tranquila, es mucho más desafiante poder hacerlo”, expresó el CEO de Chimpay al moderar el panel sobre inversiones. Y contextualizó: hoy la tasa de interés parece perder o empatar contra la inflación, el dólar está muy tranquilo y en los últimos años ha sido una de las peores inversiones como activo.

Sumó que el Riesgo País está en niveles muy bajos, por lo que no hay mucho más por aprovechar a los bonos soberanos y las acciones que brillaron en 2023 y2024, pero que desde enero de 2025 no encuentran un rumbo definido.

Francisco Matting, economista invitado al panel y miembro del Grupo Huentala, habló sobre las oportunidades en el mercado de capitales. Desde su punto de vista, es importante prestar atención al tipo de cambio, que iría en alza según lo espera el mercado, pero que no será “nada grave” para la economía.

El dólar, explicaron los miembros del panel de inversiones, sirve como cobertura ante la inflación y depreciación del peso, pero no es una inversión en sí misma. “Es importante dejar de verlo solo como reserva de valor y considerar otras alternativas de inversión en dólares, como acciones o bonos”, comentaron. Agregaron que desde Chimpay esperan una suba gradual del tipo de cambio acompañando la inflación, no un salto brusco.

En línea con lo planteado por Obredor, sumó que la mora comenzará a bajar, pero que el crédito no se va a recuperar a los niveles de 2024. “Habría que esperar que la desaceleración de la inflación genere recuperación de salarios reales que levanten el consumo”, reflexionó Matting, quien recomendó para invertir quedarse con sectores como la energía, que son menos cíclicos, y con perfiles de inversión moderados. Agregó que el año próximo, al ser electoral, se espera que haya una mayor volatilidad.

En tanto, Marianella Obredor, quien se desempeña como portfolio manager de Chimpay Inversiones y se especializa en el mercado de renta fija, también dio su mirada sobre las posibilidades para invertir. Dijo que el valor para el inversor está en la renta variable. “La mayoría de las empresas ya asumieron el costo del riesgo y el inversor que tenga tolerancia para lo que viene en los próximos meses va a encontrar posibilidades en las acciones de los bancos argentinos”, sugirió Obredor.