CHIMPAY hace historia en Mendoza con el lanzamiento de su Gestora de Fondos de Inversión

La firma obtuvo la licencia AAPIC de la CNV, convirtiéndose en la primera administradora de productos de inversión colectiva de Mendoza. Para celebrar este hito, realizará un evento abierto con destacados referentes del mercado de capitales, entre ellos Ricardo Arriazu, Miguel Kiguel y Francisco Mattig.

En un paso estratégico clave para el mercado de capitales del interior del país, CHIMPAY anuncia la obtención de su licencia como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva bajo la matrícula AAPIC N° 71 otorgada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con este hito, la firma se consolida como la primera entidad en Mendoza en alcanzar este estatus regulatorio —una figura de alta exigencia que ostentan apenas unas 40 organizaciones en toda la Argentina—, liderando un proceso de federalización y profunda sofisticación en el Asset Management regional.

Esta transformación marca la evolución natural de CHIMPAY, que tras consolidarse en la plaza como Agente Productor (AP) y posteriormente como Agente Asesor Global de Inversiones (AAGI), da un salto estructural en este 2026. La nueva licencia redefine su techo de negocio al habilitarla técnica y legalmente para crear, administrar y gestionar sus propios Fondos Comunes de Inversión (FCI). De esta manera, el enfoque de la compañía se centra en el diseño de productos de clase mundial orientados a generar alfa mediante una administración 100% activa, rompiendo con las estructuras tradicionales que se limitan a replicar al mercado.

El gran diferencial competitivo de la propuesta radica en un modelo de doble capa que combina la profundidad de una gestora institucional con la distribución de Ohana, su plataforma digital y brazo fintech, un ecosistema integrado sin equivalente directo en el mercado argentino. Esta estructura permite atender de forma especializada las necesidades complejas de clientes de Wealth Management, family offices y corporaciones a través de una mesa de asesores dedicada, al tiempo que democratiza el acceso al ahorro inteligente minorista mediante una experiencia mobile-first con tickets accesibles desde $1.000.

Actualmente, CHIMPAY ya cuenta con sus fondos en pesos (Conservador, Moderado y Agresivo) plenamente operativos.

Este nuevo horizonte se proyecta bajo el paraguas corporativo y la gobernanza del Grupo Huentala, un holding familiar fundado en Mendoza hace más de cuatro décadas que hoy transita exitosamente su cuarta generación. Al consolidarse como la unidad financiera de un grupo líder con fuerte presencia en sectores estratégicos como la gastronomía, los vinos de alta gama y la hotelería —donde opera marcas insignia como Sheraton Mendoza Hotel y Hualta Hotel Curio Collection by Hilton—, CHIMPAY amalgama la innovación y el rigor institucional con una respaldada solidez patrimonial y una reputación única en la región.