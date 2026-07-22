CHIMPAY hace historia en Mendoza con el lanzamiento de su Gestora de Fondos de Inversión

En un paso estratégico clave para el mercado de capitales del interior del país, CHIMPAY anuncia la obtención de su licencia como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva bajo la matrícula AAPIC N° 71 otorgada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con este hito, la firma se consolida como la primera entidad en Mendoza en alcanzar este estatus regulatorio —una figura de alta exigencia que ostentan apenas unas 40 organizaciones en toda la Argentina—, liderando un proceso de federalización y profunda sofisticación en el Asset Management regional.
Esta transformación marca la evolución natural de CHIMPAY, que tras consolidarse en la plaza como Agente Productor (AP) y posteriormente como Agente Asesor Global de Inversiones (AAGI), da un salto estructural en este 2026. La nueva licencia redefine su techo de negocio al habilitarla técnica y legalmente para crear, administrar y gestionar sus propios Fondos Comunes de Inversión (FCI). De esta manera, el enfoque de la compañía se centra en el diseño de productos de clase mundial orientados a generar alfa mediante una administración 100% activa, rompiendo con las estructuras tradicionales que se limitan a replicar al mercado.
El gran diferencial competitivo de la propuesta radica en un modelo de doble capa que combina la profundidad de una gestora institucional con la distribución de Ohana, su plataforma digital y brazo fintech, un ecosistema integrado sin equivalente directo en el mercado argentino. Esta estructura permite atender de forma especializada las necesidades complejas de clientes de Wealth Management, family offices y corporaciones a través de una mesa de asesores dedicada, al tiempo que democratiza el acceso al ahorro inteligente minorista mediante una experiencia mobile-first con tickets accesibles desde $1.000.
Actualmente, CHIMPAY ya cuenta con sus fondos en pesos (Conservador, Moderado y Agresivo) plenamente operativos.
Este nuevo horizonte se proyecta bajo el paraguas corporativo y la gobernanza del Grupo Huentala, un holding familiar fundado en Mendoza hace más de cuatro décadas que hoy transita exitosamente su cuarta generación. Al consolidarse como la unidad financiera de un grupo líder con fuerte presencia en sectores estratégicos como la gastronomía, los vinos de alta gama y la hotelería —donde opera marcas insignia como Sheraton Mendoza Hotel y Hualta Hotel Curio Collection by Hilton—, CHIMPAY amalgama la innovación y el rigor institucional con una respaldada solidez patrimonial y una reputación única en la región.
Evento de Lanzamiento de Gestora
Para celebrar este hito, este martes 28 de julio se llevará a cabo el Lanzamiento oficial de Gestora CHIMPAY en Sheraton Mendoza. Un encuentro pensado para acercar a la comunidad al mercado de capitales, presentar de primera mano las novedades de la firma y escuchar a un panel de especialistas de primer nivel.
Presentación Oficial: Julio Camsen y Fernando Galante.
Panel de Inversión: Miguel Kiguel (Adcap), Francisco Mattig (One618 / Consultatio) y Marianella Obredor (Chimpay Inversiones).
Análisis exclusivo: Ricardo Arriazu.
- Fecha: Martes 28 de julio de 2026 - 18:30 h a 20:45 h.
- Modalidad: Presencial - Sheraton Mendoza - Primitivo de la Reta 989 (Cupos limitados).
- Inscripción gratuita: Inscribite al evento haciendo clic aquí.
Acerca de CHIMPAY S.A.
Chimpay S.A. CUIT 30-71415972-7 es una sociedad debidamente constituida y registrada bajo las normas de la República Argentina, con domicilio en Espejo 111, Piso 3, Ciudad de Mendoza. Inscripta ante la CNV como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (Matrícula N° 71) y Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI (Matrícula N° 218).
Disclaimer Legal
Chimpay S.A. – AAPIC CNV N° 71 | ACyDI CNV N° 218. La presente información es meramente informativa y no constituye asesoramiento, recomendación ni oferta de inversión. Chimpay S.A. no asume responsabilidad por las decisiones adoptadas sobre la base de esta información. Toda inversión implica riesgos y debe evaluarse según el perfil del inversor; las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. La información proviene de fuentes consideradas confiables, sin que se garantice su exactitud o integridad.