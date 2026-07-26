Última milla, parques industriales y nuevos negocios: los ejes de la transformación logística en Mendoza

Almacenes, galpones, claquetas, pallets, furgones, cámaras de frío y un sinfín de pasos cronometrados, ajustados y seguidos para que los paquetes lleguen a destino . No solo que arriben sino que también lo hagan en tiempo y forma así como en óptimas condiciones de conservación. La logística , el transporte y la distribución de bienes es un área de la economía que crece en todo el mundo debido a los cambios en los modos de consumo .

En Argentina, la apertura de las importaciones y el aumento del comercio electrónico ha impulsado la parte de la logística que se ocupa de los últimos pasos entre el fabricante y el cliente. La llamada última milla es una pata cada vez más importante en el entramado de entregas, pero no es el único. Mendoza , por su parte, se afianza cada vez más en un sector con potencial diversificador debido a su ubicación estratégica dentro del corredor bioceánico .

El estrechamiento de lazos comerciales con China –claves para exportar e incómodos para importar debido a la imposibilidad de competir para la industria nacional- es un factor que adquiere relevancia. En el combo también aparece una suerte de resurgimiento de parques industriales o modelos similares que pretenden optimizar todas las áreas de la logística. Como plus local de mediano y largo plazo la minería sanjuanina y el petróleo neuquino son sectores potentes que en mayor o menor medida necesitarán atravesar la cordillera para salir al Pacífico.

Mendoza produce el 4% del total del Producto Bruto Interno (PBI) , pero cuando se habla de cantidad de camiones radicados en la provincia el porcentaje asciende al 11%. Para Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes (Cecim) , esto se debe a que el país se ha integrado al mundo lo que obligará a invertir en infraestructura para soportar el aumento del comercio que atravesará la provincia.

“Será una gran oportunidad, sobre todo, con relación a la posibilidad de explorar nuevos mercados como son los de Asia”, observó Barbeito . Tanto para él como para el Gobierno de Mendoza, el lugar estratégico que ocupa la provincia es una oportunidad que debe aprovecharse desde todos los puntos de vista. Según datos oficiales, el 75% de la carga terrestre del Mercosur atraviesa el Paso Cristo Redentor hacia los puertos del Pacífico por donde transitan unos 1.800 camiones por día . Es en este marco se ha creado un clúster logístico para potenciar el sector.

El Hub Logístico Luján ya está en marcha

También en este contexto, se ha impulsado la licitación del Hub Logístico Luján (HLL) que está en obras sobre la ruta a Chile y el ingreso a la refinería de YPF. Dentro de este proyecto –que tendrá aduana, almacenamiento, estación de servicios y playa para camiones- se contempla la llegada del tren de carga. En un informe recientemente publicado, la Unión Industrial Argentina (UIA) se hizo hincapié en la importancia de la logística y en la necesidad de avanzar con la licitación de los ferrocarriles de carga debido a que el país tiene una gran escasez de vías férreas en comparación con la región.

La apuesta por la logística también se ve en actual refuncionalización y ampliación de los acceso Este y Sur. Son obras que se harán con los fondos por el resarcimiento (Portezuelo del Viento) y que facilitarán la movilidad dentro de la Ciudad. Además, la Nación hará mejoras en la ruta 7 sobre las zonas más deterioradas. Así –tormentas de nieve y fenómenos climáticos aparte- se busca reparar la ruta hacia Chile que ha sido noticia por accidentes diversos dado la cantidad de tránsito que existe.

La mirada no solo es después de la cordillera, sino que también se dirige hacia el Este. Esta semana el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, anunció el llamado a licitación de un nuevo parque logístico en ese departamento. La iniciativa propuesta por el Ministerio de Producción de Mendoza prevé el desarrollo de un nodo logístico multimodal que “fortalecerá la competitividad, atraerá inversiones y generará empleo”. Desde el Gobierno se informó que el desarrollo es una apuesta estratégica para transformar la matriz productiva y potenciar el comercio internacional.

Además, el objetivo es que el nuevo parque industrial se complemente con los servicios que se ofrecen en el Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP). “El proyecto busca consolidar un nodo logístico multimodal orientado a optimizar el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, tanto para el mercado interno como para el comercio exterior”, destacó hace un tiempo el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu.

Diferencia por zonas, galpones y nuevos espacios

Un informe elaborado por Celsur, una compañía nacional de servicios logísticos, expresó que durante años la logística fue una actividad silenciosa que operaba detrás de cada producto que llegaba a una góndola, un comercio o un hogar. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a convertirse en uno de los sectores que más inversiones atrae al país en Argentina. En este contexto, destacaron que la construcción de depósitos de última generación, el desarrollo de parques industriales y la expansión de hubs logísticos muestran una transformación que ya impacta sobre el mapa productivo nacional.

El fenómeno responde a varios factores ya que, por un lado, las empresas necesitan acelerar sus tiempos de entrega y acercar el stock a los principales centros de consumo. Por el otro, el crecimiento sostenido del comercio electrónico obliga a rediseñar las cadenas de abastecimiento para responder a consumidores que esperan recibir sus compras en cuestión de horas o pocos días. Así, el trabajo aseguró que distintas regiones del país comenzaron a competir para atraer inversiones vinculadas a la logística.

La ciudad empresaria Collca se ubica en el Acceso Sur Gentileza

Entre otras provincias, se menciona a Mendoza como una de las zonas cada vez más atractivas para la instalación de centros de distribución, hubs logísticos y parques industriales. Esto es debido a su conectividad, cercanía con rutas clave (corredor bioceánico) y disponibilidad de tierra para nuevos desarrollos. En palabras de Eduardo Rosta, corredor inmobiliario y consultor de Rosta & Asociados, a raíz de esto ha aumentado la demanda de terrenos para desarrollo de predios para construcción de parques industriales o propuestas similares.

“Se ve unan diferenciación entre las zonas desde la apertura de la variante Palmira por la ruta 7”, expresó Rosta. El proyecto Collca ciudad Empresaria ya se comenzó a construir al costado del acceso Sur entre Araoz y Azcuénaga. “Buscamos satisfacer las necesidades de infraestructura de depósito y logística que hay en Mendoza”, expresó el empresario. Agregó que en lotes de 1.000 metros se permitirán construcciones de hasta 6 pisos en donde se pueden hacer galpones para guardado y oficinas para desarrollo de comercio internacional y explotar las ventajas competitivas de la provincia con relación al sector.

Especialista en la comercialización de galpones, Rosta sostuvo que durante el primer trimestre el sector se movió de manera lenta mientras que en el segundo la situación cambió y en la actualidad hay pocos galpones ociosos. “En la zona de Rodríguez Peña hasta Gabrielli se prefieren los galpones para la última milla y más comerciales”, contó Rosta. Contó que desde la apertura de la variante Palmira ha empezado a crecer un desarrollo en la zona del Acceso Sur destinado a parques industriales, almacenamiento y también lo relacionado con la última parte. En tanto, en las áreas más alejadas de Luján y Las Heras se han concentrado más los galpones industriales.

El auge de la última milla

Desde el punto de vista de José Bunjeil, gerente de logística del Grupo All Inn, desde hace un tiempo un fuerte proceso de transformación y modernización tecnológica. “Ya no somos un punto de paso sino de Comex y retail en donde la industria alimenticia ha hecho muchas bases”, precisó. El profesional relató a grandes rasgos cómo han sido los cambios sucedidos en los últimos años con relación a la logística comercial. Mientras antes las industrias se encargaban de la fabricación y entrega en las bocas de expendio como mayoristas o supermercados, ahora es el cliente el que marca el ritmo.

No solo las personas individuales a través de las compras online o ventas directas sino también los mismos mercados que exigen una logística superior a los operadores del sector. Además de transportar, también hay que almacenar, preparar los pedidos, distribuirlos en tiempo y forma. Incluso hay empresas que se encargan de las cobranzas. “La última milla es el final de entrega desde el centro de distribución hasta el consumidor final”, definió Bunjeil.

El centro de almacenamiento de fríos y secos del Grupo All Inn / Foto: Gentileza.

Antes la logística se direccionaba a los comercios de la zona y ahora se revierte hacia la parte final. “Lejos de tratarse de una tendencia pasajera, los especialistas coinciden en que la logística ganará protagonismo en los próximos años”, se expresó en el trabajo de Celsur. Así, la combinación de digitalización, nuevos hábitos de consumo y necesidad de mayor eficiencia impulsa una transformación profunda: convierte a depósitos, hubs y parques industriales en piezas clave para el crecimiento económico y la competitividad de las empresas argentinas.

Dalmiro Barbeito, referente de las pymes constructoras, expresó que Mendoza ha comenzado un proceso importante para ponerse a tono con las nuevas exigencias de la logística moderna. “La provincia hace un gran esfuerzo para mejorar la infraestructura local”, señaló el empresario. En líneas, José Bunjeil, destacó que en los últimos 10 años la explosión del sector se hizo más evidente por lo que en Mendoza se plantó bandera con relación a sus capacidades.

Aunque quedan cosas por hacer con relación a la infraestructura que suele implicar muchos años de inversiones públicas y privadas, la logística podría convertirse en uno de los sectores clave para la diversificación de la matriz productiva. “Nuestra ubicación es estratégica en el Cono Sur y es un nodo clave en el corredor bioceánico”, observó el gerente de Grupo All Inn. Desde su punto de vista, el mendocino se ha puesto muy exigente y las empresas logísticas de la provincia pueden demostrar a los clientes que están a la altura de las exigencias.

“A medida que crece la complejidad de las operaciones, los parques industriales y centros logísticos ganan protagonismo porque permiten concentrar infraestructura, servicios, seguridad y conectividad en un mismo lugar”, expresaron desde Celsur. Agregaron que el desafío ya no pasa únicamente por mover mercadería sino por tender redes logísticas inteligentes capaces de anticiparse a la demanda, optimizar recursos y garantizar niveles de servicio cada vez más exigentes.

Corredor minero y petrolero

No solo de importaciones o productos de otras partes del país vive la logística de Mendoza sino que también las exportaciones y lo que se produce en la zona contribuyen a mejorar la situación del rubro. Nuestra provincia ya cuenta con un sistema aceitado para los productos tradicionales, pero lo cierto es que más allá de los desarrollos propios también están los de las provincias vecinas. La minería de San Juan y el petróleo de Neuquén son dos productos que hoy traccionan fuerte y que podrían atravesar la provincia para ir hacia el Este o el Oeste.

Camiones, servicios y horarios cronometrados forman parte de la última milla. Foto: Grupo All Inn

Si bien los hidrocarburos van a tener salida por otras vías como el gasoducto y la planta de GNL que se construirá en Río Negro, en palabras de Eduardo Rosta, algunas empresas que se desempeñan en estos rubros ya utilizan galpones como depósitos de maquinaria para estos rubros. “Las máquinas importadas para minería y construcción se ven cada vez más en torno a estas actividades”, señaló el corredor inmobiliario para quien se ve una reactivación en este sentido.

Aunque el potencial de acá a unos años –con PSJ y las posibles nuevas rutas del cobre incluidas- es alto, lo cierto es que uno de los principales desafíos pasa por la falta de trenes de carga. El trabajo de la Unión Industrial Argentina señaló que el transporte de carga por tren reduce el costo de los insumos y los productos finales, disminuye la siniestralidad y acorta los tiempos para una mejor planificación. “Un país de las dimensiones de la Argentina (octavo en superficie en el mundo) tiene que tener multimodalidad: la logística de transporte automotor combinada con ferrocarriles, puertos e hidrovía es clave para mejorar la competitividad”, destacó el escrito de la UIA.

Agregaron que hay “vías imprescindibles” para la producción industrial argentina son el desvío a Añelo (Vaca Muerta, Neuquén), el Ramal C14 para el litio, los ramales a Mendoza, San Juan y a los principales puertos del país desde el NOA. Recordaron que en términos comparados, Argentina es el país de la región con la peor infraestructura ferroviaria, que solo representa el 4% del transporte, frente a países como Brasil o México donde alcanza el 21% y 27%, respectivamente. Es necesario avanzar con procesos de licitación que promuevan la renovación de un corredor troncal industrial, el financiamiento blando de desvíos ferroviarios y la compra de material tractivo.