Cuyo Minero pone el foco en quienes descubrieron el potencial de la cordillera

Cuyo Minero recorre las historias de los geólogos que impulsaron los grandes descubrimientos de San Juan y Mendoza y el potencial que aún guarda la región.

Cuyo Minero presenta una nueva edición enfocada en quienes estuvieron detrás de los grandes descubrimientos que transformaron la minería de Cuyo. A través de historias, entrevistas y análisis especializados, el suplemento repasa el rol de los geólogos en San Juan y Mendoza y explora el potencial que aún guarda la cordillera para futuros hallazgos.

La nota de apertura reconstruye la historia de tres referentes de la geología sanjuanina: Raúl Cardó, Mario Hernández y Ricardo Martínez. A través de sus testimonios, el suplemento repasa desde las campañas de exploración realizadas por el Estado en los años 80 hasta el descubrimiento de proyectos que marcaron un antes y un después para la minería argentina, como Veladero, Gualcamayo y Josemaría.

La edición también incorpora una mirada mendocina sobre la exploración. Geólogos con trayectoria en la provincia recuerdan el impacto que tuvo el Plan Cordillerano, la llegada de las grandes compañías mineras durante la década de los 90 y el nuevo escenario que comienza a consolidarse tras la reactivación de la exploración en distintos proyectos del sur provincial.

Cuyo Minero tapa Junio

Entre los contenidos destacados se encuentra una entrevista con el consultor internacional Santiago Gigola, especialista en exploración de pórfidos de cobre, quien analiza las zonas de Mendoza con mayor potencial para albergar depósitos de clase mundial. El experto sostiene que la alta cordillera mendocina, especialmente cerca del límite con Chile y el norte de Malargüe, reúne características geológicas que justifican profundizar las tareas de exploración.

La publicación suma además una entrevista con Jeffrey Hedenquist, uno de los referentes internacionales más reconocidos en exploración minera. El geólogo destacó el potencial de la cordillera argentina y aseguró que el descubrimiento de Filo del Sol demuestra que aún existen oportunidades para nuevos hallazgos de escala global en la región andina. Con historias, entrevistas y análisis técnicos, la nueva edición de Cuyo Minero vuelve a poner el foco en una etapa clave de la industria: la exploración. Una actividad que, aunque muchas veces permanece lejos de los titulares, es la que define dónde estarán los próximos proyectos y cuáles serán los motores del desarrollo minero de las próximas décadas. Descargá el suple completo aquí https://drive.google.com/file/d/1JRj4UgC-mpXzA0hjrzskn5yt-SeCymhg/view?usp=drive_link