Impulsa Mendoza sale al mercado para desarrollar el proyecto minero El Seguro en Malargüe: los detalles

El gobierno de Alfredo Cornejo , a través de Impulsa Mendoza, abrió el concurso público para seleccionar a la empresa que llevará adelante la próxima etapa de exploración del proyecto minero El Seguro , ubicado en el departamento de Malargüe .

Las reservas del Banco Central superaron nuevamente los USD 49.000 millones tras una nueva compra de divisas

Sin aportes del Estado, Aerolíneas Argentinas renovará el 25% de su flota con 20 aviones nuevos

La iniciativa representa un nuevo paso dentro de la estrategia que la empresa provincial viene impulsando para desarrollar activos mineros, generar información técnica y transferir posteriormente esos proyectos al sector privado para su desarrollo.

La convocatoria fue oficializada mediante el Concurso Público N° 2/2026 , que tiene como objeto adjudicar un Contrato de Exploración con Opción de Compra sobre las propiedades mineras Fausto, Gitana y El Yeso , que conforman el proyecto El Seguro y actualmente son de titularidad de Impulsa Mendoza.

Desde la empresa provincial señalaron que el concurso responde tanto al interés que el proyecto despertó entre potenciales inversores luego del trabajo técnico realizado en los últimos años como a la presentación de una iniciativa privada, mecanismo previsto dentro de la política de compras, contrataciones y transferencia de bienes de la compañía.

La convocatoria se enmarca en el modelo de gestión que Impulsa Mendoza viene desarrollando desde su creación, orientado a identificar proyectos con potencial, reducir los riesgos propios de las etapas iniciales de exploración y generar las condiciones para que posteriormente sean desarrollados mediante inversión privada.

Según explicaron desde el organismo, la empresa provincial tiene como objetivo desarrollar, promover y acelerar inversiones vinculadas a la actividad minera, a través de la identificación de oportunidades, la consolidación de información geológica y técnica, la evaluación del potencial de los proyectos y la articulación con inversores nacionales e internacionales.

La estrategia apunta a que aquellos proyectos que alcanzan un mayor grado de madurez técnica puedan avanzar hacia nuevas etapas de exploración y eventual explotación bajo gestión privada, con el objetivo de incrementar las inversiones, generar empleo y promover el desarrollo económico de Mendoza.

El CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, sostuvo que el proyecto El Seguro refleja el rol que busca desempeñar la empresa estatal dentro del desarrollo minero provincial.

"Adquirimos un proyecto privado, generamos las condiciones para explorarlo, invertimos en conocimiento y ahora convocamos al sector privado para continuar su desarrollo mediante un proceso competitivo", afirmó.

El proyecto que inauguró el Malargüe Distrito Minero Occidental

El Seguro fue adquirido por Impulsa Mendoza a un titular privado y posteriormente se convirtió en el proyecto inicial del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), el esquema impulsado por el Gobierno provincial para ordenar y promover el desarrollo de la minería metalífera en ese departamento.

Además de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental para tareas de exploración, el proyecto fue objeto de un proceso de recopilación de información técnica destinado a disminuir la incertidumbre geológica y aumentar su atractivo para futuros inversores.

De acuerdo con la información oficial, durante los últimos años se integraron antecedentes históricos y se desarrollaron campañas geoquímicas, estudios geofísicos, análisis multiespectrales, dataciones radiométricas y nuevas campañas de campo.

Ese trabajo permitió construir una base de información técnica que, según Impulsa Mendoza, mejora la calidad de las decisiones de inversión y aumenta el interés de empresas especializadas en exploración minera.

Piña señaló que "El Seguro es el claro ejemplo de cómo, ante potenciales inversores, se puede diseñar una estrategia destinada a transformar un activo minero en una oportunidad concreta de inversión".

Cómo será el concurso

El procedimiento se inicia a partir de una iniciativa privada que fue declarada de interés por Impulsa Mendoza. Sin embargo, la empresa aclaró que la adjudicación se realizará mediante un concurso público con el objetivo de garantizar la competencia entre oferentes y seleccionar la propuesta considerada más conveniente.

El contrato que se adjudicará contempla una etapa de exploración con opción de compra sobre las propiedades mineras que integran el proyecto.

Debido al valor estratégico y comercial de la información técnica generada durante los últimos años, el acceso a esa documentación estará sujeto a un compromiso de confidencialidad y a la adquisición del pliego de bases y condiciones.

De acuerdo con el aviso publicado en el Boletín Oficial, el pliego tendrá un valor de 5.000 dólares estadounidenses y podrá solicitarse por correo electrónico hasta el 5 de agosto de 2026.

Una vez acreditado el pago, suscripto el compromiso de confidencialidad y cumplidos los requisitos formales, los interesados podrán acceder a toda la documentación técnica del proyecto.

Las ofertas deberán presentarse hasta las 13 del 18 de agosto de 2026, bajo las condiciones establecidas en el pliego, y no se admitirán propuestas fuera del plazo previsto.

El concurso