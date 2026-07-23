Sin aportes del Estado, Aerolíneas Argentinas renovará el 25% de su flota con 20 aviones nuevos

Aerolíneas Argentinas presentó el programa de renovación de flota más importante de los últimos diez años con la incorporación de 20 aeronaves de nueva generación como parte de un plan de inversión que se extenderá entre 2027 y 2031 y que, según destacó, será financiado íntegramente con recursos propios, sin aportes del Estado nacional.

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El anuncio se concretó durante la Feria Internacional de Farnborough (Inglaterra) , uno de los principales encuentros de la industria aeronáutica mundial, donde la compañía nacional cerró acuerdos con distintas empresas de leasing para avanzar con la ejecución de su nuevo plan de flota.

La iniciativa contempla una transformación significativa de la operación de Aerolíneas Argentinas. Con la llegada de los nuevos equipos, la empresa renovará el 25% de su flota total y reemplazará el 60% de los aviones destinados a vuelos de largo alcance , una modernización que apunta a mejorar la eficiencia operativa, incrementar la capacidad y ofrecer un producto más competitivo para los pasajeros.

Hasta el momento ya quedaron formalizados los contratos correspondientes a 14 de las 20 aeronaves previstas . Se trata de seis Airbus A330neo, destinados a las rutas internacionales de larga distancia, y ocho Boeing 737 MAX 10 , que reforzarán la red doméstica y regional

El programa se completará con la incorporación de seis Boeing 737 MAX 8. Dos de esos aviones ya fueron contratados, mientras que los cuatro restantes continúan en proceso de incorporación, de acuerdo con el cronograma definido por la compañía.

Aerolíneas Argentinas renovará el 25% de su flota con 20 aviones nuevos en el mayor plan de inversión de la última década

Las primeras entregas comenzarán en 2027. El primer avión en sumarse a la flota será un Boeing 737 MAX 8, cuya llegada está prevista para el primer trimestre de ese año.

En tanto, los nuevos Airbus A330neo empezarán a incorporarse durante el primer semestre de 2028.

Estos últimos llegarán configurados con 291 plazas distribuidas en tres clases. Contarán con 30 asientos en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy, una distribución que permitirá ampliar la oferta comercial de la empresa y alinearse con las tendencias que predominan en el mercado internacional de larga distancia.

Uno de los aspectos que Aerolíneas Argentinas destacó especialmente del proyecto es su esquema de financiamiento. La inversión será realizada con fondos generados por la propia empresa, gracias a los resultados obtenidos en los últimos ejercicios.

“La incorporación del A330neo es un hito en nuestra compañía y es el resultado de una planificación y gestión a largo plazo enfocadas en la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También demuestra que el trabajo realizado en los últimos años nos permite invertir nuevamente, renovar nuestra flota y seguir creciendo”, afirmó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

Fabián Lombardo es el presidente de Aerolíneas Argentinas Archivo

La decisión de avanzar con este plan se apoya en la mejora de los resultados económicos de la compañía. Según los estados contables auditados, Aerolíneas cerró 2024 con un resultado operativo positivo de USD 56,6 millones.

Durante 2025 esa cifra ascendió a USD 120,7 millones.

Además, la empresa destacó que, por primera vez desde su estatización, no recibió transferencias del Estado nacional para sostener su funcionamiento, un dato que la conducción considera clave para respaldar la estrategia de inversión.

En el segmento internacional, los Airbus A330neo reemplazarán progresivamente aeronaves de generaciones anteriores, con menores consumos de combustible, mayor autonomía y una reducción en los costos operativos y en la huella ambiental.

En el mercado de cabotaje y los vuelos regionales, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 permitirán aumentar la capacidad en rutas de alta demanda y mejorar la eficiencia por asiento disponible, lo que abrirá la posibilidad de optimizar frecuencias y fortalecer la conectividad dentro del país y con destinos de la región.

En paralelo con la llegada de los nuevos aviones, Aerolíneas Argentinas también prevé modernizar las cabinas de los Airbus A330 que actualmente integran su flota. El objetivo es actualizar la experiencia de viaje mediante nuevos servicios y mejoras en el confort para los pasajeros que utilizan las rutas internacionales.