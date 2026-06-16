Cuáles son las empresas más atractivas para trabajar en Argentina en 2026

En un contexto en el que las expectativas de los trabajadores cambiaron y los salarios ya no son el único factor determinante, un nuevo estudio reveló cuáles son las empresas más atractivas para trabajar en Argentina y qué industrias concentran las preferencias del talento .

Trabajo en la era de los agentes de IA: qué es el perfil T-shaped que buscan ahora las empresas

Proveedores mendocinos se preparan para competir en minería y energía, y apuntan a sumar 100 empresas

Según la edición 2026 del Randstad Employer Brand Research , basada en la opinión de más de 4.000 argentinos y más de 171.000 personas en 34 países, Mercado Libre se ubicó en el primer lugar del ranking de las compañías más elegidas para trabajar. Toyota quedó en segundo puesto y Coca Cola FEMSA Argentina completó el podio.

De acuerdo con el informe, las empresas que lideran el ranking lograron adaptar sus propuestas de valor a las nuevas demandas de los trabajadores , que priorizan factores como el sentido de pertenencia, la realización personal, el bienestar y las posibilidades de crecimiento profesional .

“Sentido de pertenencia, comunidad, realización personal y bienestar son cosas que aparecen cada vez con más fuerza cuando se indaga en lo que las personas buscan en un trabajo”, señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay .

La ejecutiva agregó que el escenario actual obliga a las organizaciones a contemplar una combinación cada vez más compleja de factores monetarios y no monetarios para convertirse en una opción atractiva para el talento.

Las empresas que lideran el ranking

El estudio se realiza en Argentina desde hace 14 años y releva la percepción de estudiantes, trabajadores activos y personas desempleadas de entre 18 y 65 años.

La gran ganadora de esta edición fue Mercado Libre, que volvió a ubicarse en lo más alto de las preferencias. La compañía tecnológica ya había alcanzado el primer puesto en 2021, 2022 y 2023, logro que le permitió ingresar al Hall of Fame del employer branding global.

En tanto, Toyota se ubicó en la segunda posición y Coca-Cola FEMSA Argentina obtuvo el tercer lugar.

Podio Ganadores REBR 2026

Los sectores más atractivos

Más allá de las compañías, el estudio también identificó cuáles son las industrias que despiertan mayor interés entre los argentinos.

El sector farmacéutico volvió a encabezar las preferencias, seguida por la industria automotriz y el sector energético.

El top cinco se completa con consumo masivo de alimentos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Más atrás aparecen consumo masivo de productos para el cuidado personal, banca, bebidas, industria y transporte y logística.

Top 10 Sectores REBR 2026

Un mercado laboral con nuevas reglas

El informe de Randstad refleja cómo la reconfiguración del mercado laboral modificó las prioridades de los trabajadores.

La flexibilidad, el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, un buen clima laboral, la seguridad y las posibilidades de desarrollo profesional ganaron protagonismo frente a otros factores tradicionales.

En ese escenario, las empresas que lograron interpretar estos cambios y ofrecer propuestas de valor más integrales fueron las que consiguieron convertirse, una vez más, en los principales imanes del talento en Argentina.