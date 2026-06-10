"La inteligencia artificial dejó de ser futuro": Fredi Vivas anticipa el encuentro de Pilares IA

La inteligencia artificial ya forma parte de la agenda de empresas, pymes y sectores productivos. Su impacto atraviesa procesos, productividad, toma de decisiones y nuevas oportunidades de crecimiento.

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Con esa mirada, Fredi Vivas anticipa lo que será una nueva edición del Ciclo Pilares, organizada por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza. El encuentro se realizará el j ueves 25 de junio, desde las 8.30, en Hilton Mendoza Hotel, bajo el eje “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas”.

“La inteligencia artificial dejó de ser futuro: ya está cambiando la forma en que trabajan las empresas”, plantea Vivas en la previa de la jornada. La frase resume uno de los principales objetivos del encuentro: acercar la IA al mundo productivo a través de casos reales, especialistas y experiencias concretas.

Pilares IA contará con cuatro verticales temáticos, espacios especializados que reunirán a referentes y expertos de cada sector. La agenda incluirá Energía y Minería Tech, por su fuerte vinculación con la matriz productiva de Mendoza; AgrifoodTech, como una oportunidad para potenciar una ventaja competitiva natural de la región; Logística e Industria 4.0 , donde la innovación permite mejorar eficiencia, procesos y costos; y HealthTech , un segmento en expansión que redefine servicios y soluciones vinculadas a la salud.

La jornada culminará con una conferencia plenaria de cierre a cargo de Fredi Vivas, referente argentino en inteligencia artificial, machine learning y data. Su presentación estará orientada a analizar el impacto actual de la IA, sus oportunidades y los desafíos que plantea su incorporación en empresas y organizaciones.

LA- Fredi- 2 La nueva edición del Ciclo Pilares reunirá a especialistas, referentes y casos reales para analizar cómo la IA transforma el mundo productivo. Gentileza Fredi Vivas.

Los asistentes podrán optar por una entrada que contempla la participación en una vertical temática, coffee break y conferencia plenaria, o acceder únicamente a la conferencia de cierre de Fredi Vivas.

Pilares IA propone una mañana de análisis, networking y mirada estratégica para comprender cómo la inteligencia artificial ya impacta en las empresas y qué oportunidades abre para el futuro productivo.

Cómo participar

El evento se realizará el jueves 25 de junio, desde las 8.30, en Hilton Mendoza Hotel. Para más información y reserva de entradas, ingresar en el link