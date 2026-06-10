10 de junio de 2026 - 15:38

"La inteligencia artificial dejó de ser futuro": Fredi Vivas anticipa el encuentro de Pilares IA

El especialista será el speaker central de la jornada que abordará la aplicación de IA en empresas, sectores productivos y nuevos modelos de negocio.

Fredi Vivas anticipa en Pilares IA una idea clave: la inteligencia artificial dejó de ser futuro y ya transforma la forma en que trabajan las empresas.

Fredi Vivas anticipa en Pilares IA una idea clave: la inteligencia artificial dejó de ser futuro y ya transforma la forma en que trabajan las empresas.

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Gentileza Fredi Vivas.
Los Andes | Celeste Laciar
Por Celeste Laciar

La inteligencia artificial ya forma parte de la agenda de empresas, pymes y sectores productivos. Su impacto atraviesa procesos, productividad, toma de decisiones y nuevas oportunidades de crecimiento.

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Con esa mirada, Fredi Vivas anticipa lo que será una nueva edición del Ciclo Pilares, organizada por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza. El encuentro se realizará el jueves 25 de junio, desde las 8.30, en Hilton Mendoza Hotel, bajo el eje “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas”.

“La inteligencia artificial dejó de ser futuro: ya está cambiando la forma en que trabajan las empresas”, plantea Vivas en la previa de la jornada. La frase resume uno de los principales objetivos del encuentro: acercar la IA al mundo productivo a través de casos reales, especialistas y experiencias concretas.

Pilares IA contará con cuatro verticales temáticos, espacios especializados que reunirán a referentes y expertos de cada sector. La agenda incluirá Energía y Minería Tech, por su fuerte vinculación con la matriz productiva de Mendoza; AgrifoodTech, como una oportunidad para potenciar una ventaja competitiva natural de la región; Logística e Industria 4.0, donde la innovación permite mejorar eficiencia, procesos y costos; y HealthTech, un segmento en expansión que redefine servicios y soluciones vinculadas a la salud.

La jornada culminará con una conferencia plenaria de cierre a cargo de Fredi Vivas, referente argentino en inteligencia artificial, machine learning y data. Su presentación estará orientada a analizar el impacto actual de la IA, sus oportunidades y los desafíos que plantea su incorporación en empresas y organizaciones.

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La nueva edición del Ciclo Pilares reunirá a especialistas, referentes y casos reales para analizar cómo la IA transforma el mundo productivo.

La nueva edición del Ciclo Pilares reunirá a especialistas, referentes y casos reales para analizar cómo la IA transforma el mundo productivo.

Los asistentes podrán optar por una entrada que contempla la participación en una vertical temática, coffee break y conferencia plenaria, o acceder únicamente a la conferencia de cierre de Fredi Vivas.

Pilares IA propone una mañana de análisis, networking y mirada estratégica para comprender cómo la inteligencia artificial ya impacta en las empresas y qué oportunidades abre para el futuro productivo.

Cómo participar

El evento se realizará el jueves 25 de junio, desde las 8.30, en Hilton Mendoza Hotel. Para más información y reserva de entradas, ingresar en el link

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