15 de junio de 2026 - 15:56

Proveedores mendocinos se preparan para competir en minería y energía, y apuntan a sumar 100 empresas

El Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo obtuvo la personería jurídica y busca preparar a las firmas locales para abastecer al sector.

El Clúster de Proveedores para la Minería y laEnergía de Cuyo obtuvo su personería jurídica y presentó a la comisión directiva

El Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo obtuvo su personería jurídica y presentó a la comisión directiva

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo dio un paso clave en su consolidación al obtener la personería jurídica y presentar oficialmente su comisión directiva. La entidad reúne al sector privado, organismos públicos y universidades con el objetivo de fortalecer las capacidades de las empresas mendocinas y facilitar su inserción en las actividades minera, petrolera y energética.

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La presentación se realizó en Impsa y contó con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, el director de Minería, Jerónimo Shantal, representantes del Plan Pilares, empresarios y autoridades de la UNCuyo.

Presentación del clúster minero energético en Legislatura 3
Presentaci&oacute;n del Cl&uacute;ster de Proveedores para la Miner&iacute;a y la Energ&iacute;a de Cuyo, en la Legislatura, en abril

Presentación del Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo, en la Legislatura, en abril

Una alianza entre el sector público, privado y académico

El clúster está integrado por Asinmet, el Gobierno provincial, la Municipalidad de Guaymallén y universidades, en un esquema de articulación que busca potenciar el desarrollo de proveedores locales.

“Aportamos nuestro granito de arena para crecer y desarrollarnos en los motores de la economía que serán la minería, el petróleo, el gas y la energía”, afirmó Totero.

Por su parte, Calvente destacó la importancia de la articulación entre los distintos actores y remarcó que “estamos preparando al sistema productivo para participar de una actividad que se va a desarrollar con o sin nosotros”.

Hoja de ruta y metas para los próximos años

El presidente de Asinmet, Fabián Solís, señaló que la entidad ya completó la formalización legal y definió un plan de acción con objetivos concretos. “Definimos una hoja de ruta con metas claras para el año, al tiempo que nos integramos con otros sectores, cámaras e instituciones vinculadas al desarrollo minero y energético ”, explicó.

El dirigente agregó que también se han buscado experiencias exitosas en otras provincias y regiones para capitalizar oportunidades y acelerar el crecimiento de las empresas mendocinas.

Primera reunión del clúster minero y energético (14) - copia
Primera reuni&oacute;n del Cl&uacute;ster de Proveedores para la Miner&iacute;a y la Energ&iacute;a de Cuyo

Primera reunión del Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo

El impulso del sector minero

Durante el encuentro, el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, sostuvo que la provincia volvió a posicionarse en el mapa minero y energético, y consideró que el clúster será una herramienta para recuperar el tiempo perdido.

El funcionario recordó que PSJ Cobre Mendocino ya inició actividades y que el Distrito Minero Occidental de Malargüe cuenta con 65 proyectos aprobados, número que podría elevarse a 150 el año próximo.

“Nuestra metalmecánica y la industria de servicios están en condiciones de competir con las calidades de las empresas de cualquier país”, aseguró Shantal, quien además destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha contribuido a mejorar la viabilidad de numerosos proyectos.

El objetivo: superar las 100 empresas

Actualmente, el clúster reúne a 32 compañías y aspira a superar las 100 firmas adheridas. La meta es que cada empresa cuente con un diagnóstico y una evaluación de sus capacidades para poder responder a las exigencias del sector.

“Es clave saber dónde están y a dónde hay que llegar”, explicó Calvente, al remarcar que la minería y la energía demandan estándares de excelencia y rigurosos sistemas de calidad.

Para ello, el clúster trabaja en cinco mesas temáticas vinculadas con oportunidades de negocios, competitividad, financiamiento, vinculación entre proveedores y desarrolladores, y cooperación institucional.

Además, durante este año se prevé realizar al menos 20 reuniones con operadores y participar en eventos internacionales para identificar nuevas oportunidades y posicionar a las empresas mendocinas.

La estrategia también apunta a promover la asociatividad entre las firmas locales para ganar escala y responder a los volúmenes y requerimientos que demandan la minería, el petróleo y la energía.

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