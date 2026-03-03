Los Andes en Canadá: las expectativas de los proveedores mendocinos ante la nueva etapa de la minería

Los proveedores mendocinos participaron de la PDAC con el objetivo de insertarse en la agenda global de la minería y fortalecer la cadena de valor local frente a los proyectos que comienzan a consolidarse en la región. La feria, considerada la más influyente del sector a nivel mundial, volvió a mostrar el interés internacional por Argentina y abrió nuevas expectativas para Mendoza.

Desde Toronto, Fabián Solís, presidente de Asinmet; Mariano Guizzo, vicepresidente segundo de ADIMRA y titular de la comisión de minería; y Martín Clement, presidente del CEM, analizaron el escenario actual y coincidieron en que la provincia tiene una oportunidad si logra preparar a sus proveedores mendocinos para cumplir con los estándares que exige la minería moderna.

El presidente de Asinmet, Fabián Solís , explicó que la participación en la PDAC forma parte de una estrategia clara para la industria metalúrgica. “Lo principal que tenemos los metalúrgicos es venir a buscar oportunidades. Este año decidimos comenzar así, recorriendo esta feria tan importante. Nos llevamos muchísimo contenido y experiencia, porque el objetivo es internacionalizar la industria metalúrgica”, afirmó.

El dirigente reconoció que el sector atraviesa dificultades: “La industria metalúrgica viene de caídas y está en una situación compleja, tanto en la provincia como en el país. Estamos viviendo fuertes transformaciones que nos hacen crujir estructuras, pero siempre visualizamos las oportunidades y por eso estamos acá”.

Fabián Solís (Asinmet) destacó que los proveedores mendocinos buscan internacionalizarse y prepararse para abastecer a la minería que se proyecta en Cuyo.

Para Solís, el escenario es claro: “Creemos que el sector minero va a ser la gran oportunidad para Cuyo, junto con la energía” . Y comparó el momento actual con otros ciclos productivos: “Así como en el siglo pasado la industria metalúrgica creció alrededor de la Pampa Húmeda, ahora puede crecer alrededor de la minería”.

En ese marco, destacó que “de la mano de políticas públicas se hicieron grandes transformaciones y hoy, acá en Toronto, vemos el entusiasmo del mundo observando cómo comienza la exploración y cómo se abren oportunidades en la región”. También puso el foco en el entramado académico y científico: “Es un sector clave para la matriz productiva y se vincula fuertemente con el sector académico y científico. Ese ecosistema es la forma de hacer minería cuidando los recursos naturales”.

Sobre la preparación de los proveedores mendocinos, fue categórico: “Estamos listos y estamos preparando a quienes todavía no lo están”. En ese sentido, detalló que impulsan “el clúster de empresas para la minería y la energía de Cuyo, en conjunto con la Universidad de Cuyo, la Municipalidad de Godoy Cruz y el Gobierno de Mendoza, para entregar las capacidades necesarias a las empresas”. Además, recordó que “Mendoza tiene 100 años de explotación de petróleo y gas, y muchas empresas se desarrollaron alrededor de ese sector, experiencia que puede transferirse a la minería”.

Mariano Guizzo: la cadena de valor mendocina ante el desafío de abastecer a la minería

Desde su rol como vicepresidente segundo de ADIMRA y presidente de la comisión de minería, Mariano Guizzo remarcó la relevancia estratégica de la PDAC para la industria. “En ADIMRA hemos definido tres ejes estratégicos: minería, energía y agroindustria. Y en la minería, la PDAC es una de las ferias internacionales más importantes para nosotros”, señaló.

Mariano Guizzo Mariano Guizzo (ADIMRA) remarcó que Mendoza debe fortalecer su cadena de valor para responder a la demanda que generarán los futuros proyectos mineros.

Como mendocino y vicepresidente de Asinmet, valoró la presencia institucional de la provincia. “Estoy más que contento de ver a la vicegobernadora hablando de Mendoza, ofreciendo nuestros recursos, nuestras capacidades técnicas y de personal humano y toda la cadena de valor. Creo que tenemos un potencial enorme y se están haciendo, después de mucho tiempo, bien las tareas para que Mendoza se desarrolle a nivel minero”, afirmó.

Guizzo explicó que el desarrollo debe pensarse en “anillos de trabajo”. “El primer anillo es el local y regional, donde hay que desarrollar la mano de obra y la cadena de valor en los lugares donde están los proyectos. Pero después está el segundo anillo, el nacional, que es muy importante”, indicó. Y advirtió: “Cuando empiecen estos proyectos mineros, vamos a necesitar toda la capacidad instalada de Argentina, y es muy probable que nos supere”.

Por eso, sostuvo que “el trabajo hoy es abrirse, potenciarse y fortalecer la cadena de valor, sobre todo aprovechando la experiencia del oil and gas, que se va a transferir a la industria minera”. Respecto al clima de negocios, fue prudente: “El clima es bueno, pero hay que entender que la minería son procesos de largos años. Cada proyecto tarda entre 5 y 7 años en ponerse en funcionamiento”. En el caso de Mendoza, agregó: “Con PSJ o Potasio Río Colorado tenemos un camino por recorrer. Se están dando pasos firmes, pero cautos, para no cometer los mismos errores del pasado”.

Martín Clement: reglas claras y planificación para que la minería genere confianza e inversión

El presidente del CEM y experto en comercio exterior, Martín Clement, participó por primera vez en la PDAC y subrayó el impacto del evento. “Me ha sorprendido gratamente. Es un lugar que convoca a toda la cadena de valor de la minería y permite entender que es un trabajo de muchos años hasta llegar al producto final”, expresó.

Martín Clement Martín Clement (CEM) señaló que hay un cambio de clima para la minería argentina y que la provincia puede aprovechar la experiencia regional para crecer.

Sobre la percepción internacional, destacó: “La percepción en el mundo de la minería es que hay un cambio de época y es muy positivo”. Para Clement, el contexto político influye directamente: “En este gobierno se mencionó mucho el RIGI como herramienta para impulsar inversiones de gran escala. Creo que tenemos que ir paso a paso, comenzar por la gran escala, que es la que abre el camino y genera las condiciones para que luego se desarrollen proyectos medianos y pequeños”.

En cuanto a la posición de Mendoza frente a San Juan, consideró que “es muy positivo tener un vecino con experiencia, porque podemos aprender de sus aciertos y errores y hacer algo distinto desde la provincia”.

También destacó el trabajo público-privado en el Plan Pilares. “Surgió por una idea del geólogo Guillermo Pensado, que planteó la necesidad de una institución que trascienda los gobiernos y tenga una mirada integral sobre la minería moderna y sustentable. Junto con empresas privadas e Impulsa Mendoza se creó el Plan Pilares, que hoy funciona como fundación y está dando una visión más integral para que la actividad sea sustentable y genere beneficios para toda la economía provincial”.

De cara al foro de inversiones en Mendoza, concluyó: “Creemos que se puede hacer mucho para restablecer la confianza, que es el marco que permite invertir y, por lo tanto, crecer”.