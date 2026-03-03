El diseño como puente entre el lujo global y el ADN mendocino

En el competitivo mundo del enoturismo de alta gama, a nivel local sin lugar a dudas la arquitectura y el diseño interior han dejado de ser meros acompañantes para convertirse en los grandes protagonistas de la propuesta de valor que tenemos en la actualidad.

El reciente proyecto de Estudio Reynals para la Casa de Visitantes de Terrazas de los Andes (LVMH) es un claro ejemplo de cómo una marca de lujo global puede "hablar el idioma de la cordillera" sin perder su identidad internacional. El desafío no era menor: adaptar estándares de excelencia mundial a un entorno preexistente, logrando que el ADN del paisaje de Mendoza se filtre en cada rincón del diseño.

Trabajar sobre una base arquitectónica ya construida requirió un ejercicio de reingeniería de flujos y circulaciones. El objetivo central fue optimizar la experiencia del visitante para que el servicio sea fluido e impecable. El nuevo esquema integra de manera orgánica el área de Retail con el salón de descanso exclusivo para los huéspedes de las suites.

Para resolver la convivencia de estos espacios de usos tan distintos, el estudio evitó las divisiones sólidas que pudieran achicar visualmente el ambiente. En su lugar, se optó por un biombo liviano de madera que organiza el recorrido de forma natural, otorgando privacidad a los pasajeros mientras mantiene la amplitud y la luz del salón.

En la hospitalidad de lujo, la estética debe estar respaldada por la resistencia. La selección de materiales realizada por Criki y Laia Reynals busca que el espacio soporte el alto tránsito diario sin perder vigencia.

La barra central: Es el corazón del proyecto, una pieza imponente revestida en granito Negro Brasil . Su textura rústica y su peso visual generan un diálogo de contrastes con la calidez de la madera de olivo .

Es el corazón del proyecto, una pieza imponente revestida en . Su textura rústica y su peso visual generan un diálogo de contrastes con la calidez de la . Texturas orgánicas: Se incorporaron cueros naturales y alfombras pesadas de lana que aseguran un confort táctil superior, reforzando la sensación de hogar y pertenencia.

El confort acústico como sinónimo de exclusividad

Uno de los aportes más innovadores de la intervención es el tratamiento del sonido. Entendiendo que una cata de vinos perfecta requiere de una atmósfera que invite a la pausa y el silencio, el estudio integró el sistema de lámparas Flag, diseñadas por Cristián Mohaded. Estas piezas utilizan un textil tecnológico diseñado específicamente para absorber el ruido ambiente.

Esta "calma sonora" permite que la Casa funcione simultáneamente como una galería de arte en constante renovación, donde el ruido se disipa para ceder el protagonismo absoluto a las etiquetas de la bodega y a las obras expuestas en sus muros.

Hacia el exterior: La conquista del paisaje

El proyecto no se detiene en los muros interiores. Actualmente, el desarrollo continúa con la creación del Área de Fuegos, una expansión que amplía la capacidad del restaurante y lo conecta directamente con los jardines del viñedo.

Con la incorporación de elementos tradicionales como la parrilla, el horno de barro y fogoneros, la arquitectura elimina las barreras entre el interior y la naturaleza. El resultado final es una atmósfera de relajación total que invita al visitante a prolongar su permanencia en contacto directo con la tierra mendocina.

Sobre Estudio Reynals: Diseño con visión de negocio

Con sede en Mendoza y proyección federal, Estudio Reynals se ha especializado en proyectos de gran escala para el sector corporativo y la hospitalidad de lujo. Bajo la dirección de Criki y Laia Reynals, la firma entiende el diseño como una herramienta estratégica: espacios que no solo elevan el bienestar de las personas, sino que optimizan la rentabilidad y potencian la operatividad de las empresas. Su cartera de clientes incluye a referentes como Bodega Luigi Bosca, Grupo Presidente, Global Citizen y la red aeroportuaria AMAE Lounge.

Ficha Técnica

Diseño Interior: Estudio Reynals.

Cliente: Terrazas de los Andes (LVMH Group).

Ubicación: Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Superficie: 270 m² (Retail, Tasting Room, Restaurant, Suites Lounge) + Expansión Exterior.

Producción de Mobiliario a Medida: Cheka.