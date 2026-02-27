Apple cambia el exitoso color naranja en los iPhone 18 Pro y Pro Max y apuesta a un novedoso diseño

Apple ultima los detalles de sus próximos iPhone 18 Pro y Pro Max con un cambio estético radical. El popular color naranja, que revitalizó la imagen de la gama actual, será sustituido por un rojo intenso en septiembre. Esta filtración anticipa la estrategia de la firma californiana para mantener sus récords de ventas globales.

Pocos colores se habían convertido en opciones tan populares para un teléfono como el naranja que acompañó a los iPhone 17 Pro durante el último año. Este tono no solo revitalizó la estética del dispositivo, sino que fue una pieza fundamental para que la empresa lograra resultados históricos, alcanzando sus mejores cifras en un trimestre récord de ventas de smartphones. Sin embargo, la compañía ya se encuentra trabajando en la renovación de su catálogo, y como es habitual, un nuevo color será el encargado de liderar el atractivo visual de la próxima generación.

La estrategia detrás del lanzamiento: exclusividad, posicionamiento y deseo de renovación La información sobre este cambio proviene de Mark Gurman, considerado el analista más influyente del mercado tecnológico relacionado con Apple. Según sus reportes, la empresa ha elegido un rojo intenso para vestir a los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max que llegarán al mercado el próximo mes de septiembre. Este nuevo tono tiene la difícil tarea de heredar el éxito de su antecesor, marcando una transición clara hacia una imagen que los filtradores describen como eléctrica y sofisticada.

image El cambio constante de la paleta cromática en los modelos de gama alta no es una decisión puramente estética, sino que responde a un mecanismo de posicionamiento de marca muy específico. Apple utiliza los colores exclusivos de cada generación como un disparador de estatus social inmediato. Para muchos consumidores, poseer el color del año es un sinónimo de actualidad y prestigio que incentiva la compra masiva de nuevos equipos, incluso cuando las mejoras técnicas internas son incrementales. Al asociar un tono como el naranja o el nuevo rojo con un aspecto de teléfono "todoterreno" o de aventura, la firma logra que el objeto trascienda su función tecnológica y se convierta en un accesorio de moda y distinción.

El impacto del rojo intenso en la gama Pro Max En el caso del naranja del iPhone 17, el mercado respondió con un entusiasmo sin precedentes, convirtiéndolo en un ícono visual de la gama. Con la llegada del rojo intenso, Apple enfrenta el desafío de superar esa expectativa y generar un deseo similar entre los usuarios que ya se acostumbraron a la presencia de tonos cálidos y vibrantes en sus manos. El nuevo color pretende mantener ese nivel de atractivo que brindó los mejores resultados históricos a la marca en los últimos periodos contables.

image La estrategia de los californianos suele mantenerse bajo estricto secreto hasta el evento oficial de presentación, que tradicionalmente ocurre en el noveno mes del año. No obstante, la precisión de las filtraciones de Gurman sugiere que el rojo será el protagonista absoluto de la nueva campaña publicitaria. Este movimiento busca revitalizar el interés por los modelos Pro y Pro Max, que son los dispositivos que generan el mayor margen de beneficio para la compañía en cada ciclo de ventas. A medida que se acerca el lanzamiento, los detalles sobre el diseño final comienzan a consolidarse en los portales de tecnología. El rojo intenso no solo sustituirá al naranja, sino que definirá por completo el lenguaje visual de los dispositivos más costosos de la empresa durante el próximo año. La transición es arriesgada debido al éxito rotundo del color previo, pero forma parte del ciclo habitual de renovación con el que Apple mantiene su posición de liderazgo frente a la competencia en el mercado de dispositivos móviles de lujo.