Si tenés Android, estas son las 4 configuraciones que debés cambiar ya para que tu celular rinda mejor

Desactivar el escaneo constante de redes y eliminar el rastro de anuncios personalizados permite que el sistema sea más rápido y respete tu privacidad.

Estas son las configuraciones que debés colocar en tu Android.

Configurar un teléfono Android nuevo suele ser un proceso lento y cargado de opciones que aceptamos sin leer por la ansiedad de empezar a usarlo. Sin embargo, muchas de las funciones activadas por defecto no son óptimas para el usuario común. Ajustar manualmente el escaneo de redes, el brillo y la privacidad es fundamental para que el dispositivo rinda mejor.

La mayoría de los usuarios no sabe que muchas configuraciones están diseñadas más para el beneficio del ecosistema de datos que para el bolsillo o la privacidad del dueño del equipo. Un ejemplo común es el Wi-Fi. Aunque desactives la conexión manualmente, el sistema suele seguir buscando redes en segundo plano para ofrecer datos de ubicación a diversas aplicaciones.

El escaneo invisible de Wi-Fi y el impacto en la batería

Este comportamiento tiene una razón física y lógica: el teléfono utiliza el escaneo de Wi-Fi como una forma de geolocalización de bajo consumo en comparación con el GPS convencional. Al detectar qué redes hay cerca, el sistema puede triangular tu posición con gran precisión. El problema es que este proceso mantiene el chip de red activo permanentemente, buscando señales que quizás nunca vas a usar, lo que genera un drenaje constante de energía que se nota al final del día. Para evitarlo, hay que entrar a los ajustes de red o de ubicación y desactivar específicamente el "Escaneo de Wi-Fi".

Otro punto de conflicto diario es la gestión del brillo de la pantalla. El brillo automático parece una gran idea para cuidar la vista, pero a menudo se vuelve frustrante cuando el sensor detecta cambios mínimos de luz y anula tu decisión manual. Si preferís tener un nivel de iluminación constante, lo mejor es desactivar el control deslizante de brillo automático en los ajustes de pantalla. Esto no solo te da el control total, sino que evita que el procesador esté analizando constantemente la información del sensor de luz ambiental.

Privacidad y control sobre el ID de publicidad

La privacidad es el área más descuidada en la configuración inicial. Los teléfonos Android vienen con un identificador de publicidad que rastrea tus movimientos entre diferentes aplicaciones para mostrarte anuncios dirigidos según tus intereses. Es, básicamente, una sombra digital que recopila tus hábitos de consumo. Eliminar este ID es sencillo: en el menú de Privacidad o Seguridad, dentro de la opción Anuncios, podés seleccionar "Eliminar ID de publicidad". Esto rompe el vínculo entre tu actividad y los perfiles de marketing, protegiendo mejor tu identidad digital.

Finalmente, el modo de ahorro de energía automático puede jugarte una mala pasada. Por defecto, el sistema reduce drásticamente el brillo y limita procesos internos cuando la batería cae por debajo del 20 o 15 por ciento. Si bien esto extiende la vida de los últimos puntos de carga, lo hace a costa de que el teléfono pierda funciones importantes o se vuelva más lento justo cuando quizás más lo necesitás. Al desactivar el cambio automático en los ajustes de batería, recuperás la potestad de decidir exactamente cuándo querés sacrificar rendimiento por autonomía.

Revisar estos cuatro puntos es una inversión de pocos minutos que cambia la experiencia de uso, ya sea que tengas un equipo recién sacado de la caja o uno que ya te acompaña hace tiempo. Tomar el control de los automatismos del sistema es la mejor manera de asegurar que la tecnología trabaje para vos y no al revés.

Para optimizar tu equipo hoy mismo, debés prestar atención a estos ajustes:

  • Desactivar el escaneo automático de redes Wi-Fi en los ajustes de ubicación.
  • Inhabilitar el brillo automático para mantener el control lumínico manual.
  • Eliminar el ID de publicidad en el apartado de privacidad y seguridad.
  • Quitar la activación automática del modo ahorro para no perder funciones de golpe.
