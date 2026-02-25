Samsung lanzó la serie Galaxy S26 con mayor integración de IA: cuánto cuestan y cómo comprarlos con descuento

Los fanáticos de Samsung están de festejo porque la marca surcoreana acaba de presentar los nuevos modelos de smartphones de su serie S26 y también auriculares Galaxy Buds 4 Series.

Tras meses de especulaciones sobre cómo se renovaría la gama alta de Samsung, el evento global de hoy reveló finalmente las nuevas características del buque insignia de la marca que apuesta a la inteligencia artificial como asistente cotidiano para sus usuarios.

Aunque hay un rediseño en su formato y su módulo de cámaras, el punto fuerte de estos nuevos modelos está en el software, especialmente en la integración con la IA.

Con esta nueva serie Galaxy S26 la gran apuesta es el Agente de IA, donde la inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta para convertirse en una presencia activa.

“Lo destacado es cómo la IA está más incorporada en los procesos. Por ejemplo, en Photo Assist permite editar fotos en la galería de forma disruptiva. Ahora podés usar un prompt escrito o por comando de voz dentro de la misma galería para decirle a la IA que agregue un perro, te borre a vos o te agregue pelo”, explica Mariano Dascanio, gerente de producto Mobile de Samsung Argentina , en charla exclusiva con Los Andes.

Samsung lanzó la nueva serie Galaxy S26 con los modelos S26, S26+ y s26 Ultra. Samsung lanzó la nueva serie Galaxy S26 con los modelos S26, S26+ y s26 Ultra. Samsung Argentina

La IA ya es parte del funcionamiento de los modelos Galaxy desde hace tiempo, pero ahora la llevan a un nuevo nivel. “Una de las mayores innovaciones es en la NPU, que es la capacidad de procesamiento neuronal, que hace funcionar más rápido los procesos de inteligencia artificial”, afirma Dascanio y detalla que eso es posible gracias a los nuevos procesadores.

Más allá de la edición de fotos, con esta opción los teléfonos podrán realizar procesos dentro del equipo en combinación con los que se hacen en nube.

Gracias a esto se sumará la ayuda contextual, que serán sugerencias de la IA en base a información que compartiremos en chats o correos. Esta función no vendrá activada por defecto y solo funcionará con consentimiento del usuario debido a que necesita acceso a información privada para poder ayudar a organizar mejor las actividades cotidianas. “La IA de Samsung te ayuda para tu vida diaria y cómo es pionero en cuanto a tecnología y en cuanto a inteligencia artificial realmente aplicada en cosas que te sirven, siempre estará lista para ayudarte en tus tareas diarias”, agrega el ejecutivo.

Galaxy S26 Ultra, la estrella del Unpacked

Los puntos fuertes de la nueva serie, además de la IA, están en el Galaxy S26 Ultra. El equipo cuenta con una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los lados del procesador. ¿Cómo funciona? Permite que el calor se distribuya de manera más eficiente en una superficie más grande. Así, mejora la disipación de calor para mantener el dispositivo frío y constante, incluso durante actividades exigentes como jugar, realizar múltiples tareas o grabar vídeos.

Embed - Introducing Galaxy S26 Ultra | Galaxy AI | Samsung

La batería es otra de las características destacadas. Para soportar el uso durante todo el día, el S26 Ultra también incorpora Super Fast Charging 3.0, lo que minimiza el tiempo de inactividad al alcanzar hasta un 75% de carga en solo 30 minutos.

Pero sin dudas la novedad más llamativa es Privacy Display, un avance en la tecnología de pantallas que proteger la privacidad en un teléfono. Básicamente oculta la visión de la pantalla cuando una persona intenta verla desde un costado. Está diseñada para situaciones cotidianas como el transporte público, cafeterías y entornos compartidos.

Embed - Privacy Display | Galaxy S26 Ultra | Samsung

Características principales de la serie S26

Más y mejor productividad: Procesador mejorado, para mayor rendimiento en sus tres versiones y memoria RAM de hasta 16GB.

Procesador mejorado, para mayor rendimiento en sus tres versiones y memoria RAM de hasta 16GB. Procesadores : Galaxy S26 Ultra: Snapdragon 8 elite gen 5 for Galaxy (3 nanómetros y 8 núcleos) Galaxy S26 & S26+: Exynos 2600 (2 nanómetros y 10 núcleos)

:

Batería mejorada: Carga rápida de 60W en S26 Ultra, comparado con los 45W del S25 Ultra. Ahora es posible cargar hasta el 75% en solo 30 minutos.

Carga rápida de 60W en S26 Ultra, comparado con los 45W del S25 Ultra. Ahora es posible cargar hasta el 75% en solo 30 minutos. Privacy display: una nueva capa de privacidad personalizada para proteger el teléfono de miradas indiscretas.

una nueva capa de privacidad personalizada para proteger el teléfono de miradas indiscretas. Cámara: La mejor experiencia móvil de cámara en un Galaxy hasta la fecha. S26 Ultra incorpora una cámara wide de 200 MP, una ultra wide de 50 MP, un lente teleobjetivo con zoom óptico de 5X de 50 MP y un lente teleobjetivo con zoom óptico de 3X de 10 MP. Además, ofrece un zoom que ahora llega hasta 100x y con Pro Scaler mejorado la calidad de la imagen no disminuye al utilizar el zoom. La Serie S26 ahora incorpora grandes mejoras en la función Photo Assist para generar, mover objetos y renovar el estilo de las fotos por completo.

La mejor experiencia móvil de cámara en un Galaxy hasta la fecha. S26 Ultra incorpora una cámara wide de 200 MP, una ultra wide de 50 MP, un lente teleobjetivo con zoom óptico de 5X de 50 MP y un lente teleobjetivo con zoom óptico de 3X de 10 MP. Además, ofrece un zoom que ahora llega hasta 100x y con Pro Scaler mejorado la calidad de la imagen no disminuye al utilizar el zoom. La Serie S26 ahora incorpora grandes mejoras en la función Photo Assist para generar, mover objetos y renovar el estilo de las fotos por completo. Agente de IA: Nuevas funciones y mejoras en IA que lo convierten en un verdadero agente de IA. Una IA más rápida y fluida promete adelantarse al día a día del usuario y ahorrarle esfuerzos, más fácil, personalizada e inteligente que nunca. Now Nudge: Facilita tu trabajo con respuestas automáticas, recuperación y relleno de datos con la ayuda de la IA. Now Bar & Now Brief: Recibe información y datos relevantes para tu situación directamente desde la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio. Samsung Browser: Traduce al instante textos e imágenes, resume los puntos clave e incluso pregunta a la IA sobre páginas web. Circle to Search: Escanea toda la pantalla para encontrar varios elementos al mismo tiempo para obtener resultados más detallados (sin tener que repetir la búsqueda).

Nuevas funciones y mejoras en IA que lo convierten en un verdadero agente de IA. Una IA más rápida y fluida promete adelantarse al día a día del usuario y ahorrarle esfuerzos, más fácil, personalizada e inteligente que nunca. Mejor portabilidad: S26 Ultra dispone de un grosor de 7.9mm y un peso de 214 gramos. Más delgado y liviano que su predecesor, el S25 Ultra (8.2mm y 218 gramos). El S Pen ahora incorpora nuevas funciones para mayor productividad.

Precio, disponibilidad y beneficios

Cuánto costará el nuevo equipo es el principal interés de lso consumidores y desde Samsung son optimistas. “Apuntamos a mantener el mismo precio que la serie S25 actual, especialmente en el modelo Ultra, lo que no es poco ya que a nivel mundial los precios podrían subir por el costo de las memorias debido a la demanda de la IA”, explicó a Los Andes Mariano Dascanio.

Mantener el precio significa que el nuevo Galaxy S26 Ultra costará alrededor de 3,4 millones de pesos, el valor actual del S25 Ultra.

Más allá de la falta de precisión en el valor final de los equipos -que se conocerá apenas se pongan a la venta-, sí hay fecha para la venta oficial en Argentina y también para acceder a los beneficios.

La serie S26 se podrá comprar en Argentina con beneficios exclusivos desde el 11 y hasta el 25 de marzo a través de la tienda online, tiendas físicas oficiales y la app de Samsung Shop.

PrePaid Card: desde 25 de febrero hasta 10 de marzo o hasta agotar stock, se podrá comprar la Samsung PrePaid Card exclusivamente por la tienda online. Esto permite obtener un beneficio extra en la compra de un dispositivo de la Serie Galaxy S26. La PrePaid Card tendrá un costo de $300.000 y dará derecho a un cupón de descuento por $600.000 para cualquiera de los 3 dispositivos. O sea, que pagando ese monto por adelantado, se duplica y se descuenta durante el periodo de compra con beneficios.

desde 25 de febrero hasta 10 de marzo o hasta agotar stock, se podrá comprar la Samsung PrePaid Card exclusivamente por la tienda online. Esto permite obtener un beneficio extra en la compra de un dispositivo de la Serie Galaxy S26. La PrePaid Card tendrá un costo de $300.000 y dará derecho a un cupón de descuento por $600.000 para cualquiera de los 3 dispositivos. O sea, que pagando ese monto por adelantado, se duplica y se descuenta durante el periodo de compra con beneficios. Financiación: como en lanzamientos anteriores, habrá cuotas sin interés y la cantidad de cuotas variará según el acuerdo con cada banco, pero podría haber opciones de 12, 18 y hasta 24 sin interés. También habrá descuento por pago al contado.

como en lanzamientos anteriores, habrá cuotas sin interés y la cantidad de cuotas variará según el acuerdo con cada banco, pero podría haber opciones de 12, 18 y hasta 24 sin interés. También habrá descuento por pago al contado. Plan Canje: a través del Plan Canje se pueden entregar en parte de pago hasta dos dispositivos. (celulares y/o tablets), aunque tengan la pantalla rota, y ahorrar hasta un 40%. Además, Samsung asegura desde $400.000 de reintegro para la compra del S26 Series. Esta opción está vigente todo el año, pero en periodos de lanzamiento es una de las mejores para combinar con los otros beneficios para bajar aún más el precio final.

a través del Plan Canje se pueden entregar en parte de pago hasta dos dispositivos. (celulares y/o tablets), aunque tengan la pantalla rota, y ahorrar hasta un 40%. Además, Samsung asegura desde $400.000 de reintegro para la compra del S26 Series. Esta opción está vigente todo el año, pero en periodos de lanzamiento es una de las mejores para combinar con los otros beneficios para bajar aún más el precio final. Doble almacenamiento o Galaxy eVoucher: se renueva esta opción por la cual los usuarios pueden elegir entre duplicar el almacenamiento del modelo que compren o acceder a un Galaxy eVoucher gratis con la compra de la Serie S26. Así, quienes deseen comprar los dispositivos de 512 GB van a poder hacerlo abonando el precio de los modelos de 256 GB. Para el S26 Ultra de 1TB aplica el mismo beneficio, adquiriendo esa versión abonarán el precio de 512 GB. Por otro lado, quienes opten por los modelos de 256 GB de almacenamiento, pueden acceder a un eVoucher de $300.000 para comprar productos del ecosistema Galaxy con hasta 70% de descuento.

se renueva esta opción por la cual los usuarios pueden elegir entre duplicar el almacenamiento del modelo que compren o acceder a un Galaxy eVoucher gratis con la compra de la Serie S26. Así, quienes deseen comprar los dispositivos de 512 GB van a poder hacerlo abonando el precio de los modelos de 256 GB. Para el S26 Ultra de 1TB aplica el mismo beneficio, adquiriendo esa versión abonarán el precio de 512 GB. Por otro lado, quienes opten por los modelos de 256 GB de almacenamiento, pueden acceder a un eVoucher de $300.000 para comprar productos del ecosistema Galaxy con hasta 70% de descuento. Compra en conjunto (Galaxy S26 Series + Buds4 Series): al comprar en el mismo momento un Galaxy S26 Series y un Buds4 Series accedé a un descuento del 30% en los auriculares.

al comprar en el mismo momento un Galaxy S26 Series y un Buds4 Series accedé a un descuento del 30% en los auriculares. Samsung Care+: el plan de protección para un nuevo equipo se podrá obtener con un descuento de 50% por 12 meses en el Plan Black, que incluye garantía extendida y cobertura en caso de rotura de pantalla, robo/hurto, y daño parcial o total del equipo.

De esta forma un nuevo equipo puede reducir su precio en más de un millón de pesos si se combinan todos los beneficios de lanzamiento que ofrece la marca.

Nuevos Galaxy Buds4

Además de los smartphones, Samsung también presentó su nueva actualización de auriculares: los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro, los auriculares más premium de la marca hasta el momento.

Galaxy Buds4 Pro: Ideales para personas apasionadas por el sonido de alta fidelidad, que buscan la máxima calidad, claridad y comodidad. Ofrecen una experiencia de audio avanzada con IA integrada.

Ideales para personas apasionadas por el sonido de alta fidelidad, que buscan la máxima calidad, claridad y comodidad. Ofrecen una experiencia de audio avanzada con IA integrada. Galaxy Buds4: Brindan una experiencia de audio superior, para usuarios exigentes que priorizan el confort, la estabilidad de audio y la facilidad de uso, todo combinado con funciones de Inteligencia artificial.

Samsung lanzó los nuevos Galaxy Buds4 Series Samsung lanzó los nuevos Galaxy Buds4 Series Samsung Argentina

Estos nuevos auriculares cuentan con diseño de hoja, que es un premium “Blade” metálico optimizado pensando en el confort del usuario y con un estuche de carga completamente renovado para un uso más cómodo e intuitivo.

En el caso de los Galaxy Buds4 Pro, los dispositivos cuentan con un sonido completamente mejorado: con un altavoz de 2 vías3.0: woofer sin bisel acompañados por Cancelación de Ruido Activa (ANC) y sonido perfectos a medida.

También cuentan con el Agente Galaxy AI que poseen el sistema Bixby y Gemini integrados. Tienen detección de voz 2.0, el modo Interpreter e incorporando los controles gestuales de la cabeza para aceptar o rechazar llamadas, entre otras funciones.