Samsung lanzó la serie Galaxy S26 con mayor integración de IA: cuánto cuestan y cómo comprarlos con descuento

Los fanáticos de Samsung están de festejo porque la marca surcoreana acaba de presentar los nuevos modelos de smartphones de su serie S26 y también auriculares Galaxy Buds 4 Series.
La empresa surcoreana realizó el Galaxy Unpacked, su evento global para presentar los nuevos modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra junto a nuevos auriculares Galaxy Buds 4 Series. Cuándo saldrán a la venta en Argentina y qué beneficios ofrecen.
Los fanáticos de Samsung están de festejo porque la marca surcoreana acaba de presentar los nuevos modelos de smartphones de su serie S26 y también auriculares Galaxy Buds 4 Series.
Tras meses de especulaciones sobre cómo se renovaría la gama alta de Samsung, el evento global de hoy reveló finalmente las nuevas características del buque insignia de la marca que apuesta a la inteligencia artificial como asistente cotidiano para sus usuarios.
Aunque hay un rediseño en su formato y su módulo de cámaras, el punto fuerte de estos nuevos modelos está en el software, especialmente en la integración con la IA.
Con esta nueva serie Galaxy S26 la gran apuesta es el Agente de IA, donde la inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta para convertirse en una presencia activa.
“Lo destacado es cómo la IA está más incorporada en los procesos. Por ejemplo, en Photo Assist permite editar fotos en la galería de forma disruptiva. Ahora podés usar un prompt escrito o por comando de voz dentro de la misma galería para decirle a la IA que agregue un perro, te borre a vos o te agregue pelo”, explica Mariano Dascanio, gerente de producto Mobile de Samsung Argentina, en charla exclusiva con Los Andes.
La IA ya es parte del funcionamiento de los modelos Galaxy desde hace tiempo, pero ahora la llevan a un nuevo nivel. “Una de las mayores innovaciones es en la NPU, que es la capacidad de procesamiento neuronal, que hace funcionar más rápido los procesos de inteligencia artificial”, afirma Dascanio y detalla que eso es posible gracias a los nuevos procesadores.
Más allá de la edición de fotos, con esta opción los teléfonos podrán realizar procesos dentro del equipo en combinación con los que se hacen en nube.
Gracias a esto se sumará la ayuda contextual, que serán sugerencias de la IA en base a información que compartiremos en chats o correos. Esta función no vendrá activada por defecto y solo funcionará con consentimiento del usuario debido a que necesita acceso a información privada para poder ayudar a organizar mejor las actividades cotidianas. “La IA de Samsung te ayuda para tu vida diaria y cómo es pionero en cuanto a tecnología y en cuanto a inteligencia artificial realmente aplicada en cosas que te sirven, siempre estará lista para ayudarte en tus tareas diarias”, agrega el ejecutivo.
Los puntos fuertes de la nueva serie, además de la IA, están en el Galaxy S26 Ultra. El equipo cuenta con una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los lados del procesador. ¿Cómo funciona? Permite que el calor se distribuya de manera más eficiente en una superficie más grande. Así, mejora la disipación de calor para mantener el dispositivo frío y constante, incluso durante actividades exigentes como jugar, realizar múltiples tareas o grabar vídeos.
La batería es otra de las características destacadas. Para soportar el uso durante todo el día, el S26 Ultra también incorpora Super Fast Charging 3.0, lo que minimiza el tiempo de inactividad al alcanzar hasta un 75% de carga en solo 30 minutos.
Pero sin dudas la novedad más llamativa es Privacy Display, un avance en la tecnología de pantallas que proteger la privacidad en un teléfono. Básicamente oculta la visión de la pantalla cuando una persona intenta verla desde un costado. Está diseñada para situaciones cotidianas como el transporte público, cafeterías y entornos compartidos.
Cuánto costará el nuevo equipo es el principal interés de lso consumidores y desde Samsung son optimistas. “Apuntamos a mantener el mismo precio que la serie S25 actual, especialmente en el modelo Ultra, lo que no es poco ya que a nivel mundial los precios podrían subir por el costo de las memorias debido a la demanda de la IA”, explicó a Los Andes Mariano Dascanio.
Mantener el precio significa que el nuevo Galaxy S26 Ultra costará alrededor de 3,4 millones de pesos, el valor actual del S25 Ultra.
Más allá de la falta de precisión en el valor final de los equipos -que se conocerá apenas se pongan a la venta-, sí hay fecha para la venta oficial en Argentina y también para acceder a los beneficios.
La serie S26 se podrá comprar en Argentina con beneficios exclusivos desde el 11 y hasta el 25 de marzo a través de la tienda online, tiendas físicas oficiales y la app de Samsung Shop.
De esta forma un nuevo equipo puede reducir su precio en más de un millón de pesos si se combinan todos los beneficios de lanzamiento que ofrece la marca.
Además de los smartphones, Samsung también presentó su nueva actualización de auriculares: los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro, los auriculares más premium de la marca hasta el momento.
Estos nuevos auriculares cuentan con diseño de hoja, que es un premium “Blade” metálico optimizado pensando en el confort del usuario y con un estuche de carga completamente renovado para un uso más cómodo e intuitivo.
En el caso de los Galaxy Buds4 Pro, los dispositivos cuentan con un sonido completamente mejorado: con un altavoz de 2 vías3.0: woofer sin bisel acompañados por Cancelación de Ruido Activa (ANC) y sonido perfectos a medida.
También cuentan con el Agente Galaxy AI que poseen el sistema Bixby y Gemini integrados. Tienen detección de voz 2.0, el modo Interpreter e incorporando los controles gestuales de la cabeza para aceptar o rechazar llamadas, entre otras funciones.