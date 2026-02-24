24 de febrero de 2026 - 13:30

Qué pasa si ponés papel aluminio detrás del router y por qué algunos lo están haciendo

Un simple truco casero con papel aluminio promete mejorar el wifi en el hogar, pero especialistas en tecnología explican qué tan efectivo es realmente.

image
Por Ignacio Alvarado

El fundamento detrás de esta práctica tiene una base técnica. El aluminio es un material reflectante que puede redirigir ondas electromagnéticas. Al ubicarlo estratégicamente detrás del router, algunas personas intentan “empujar” la señal hacia determinadas zonas de la casa donde la conexión es más débil.

image

¿Funciona de verdad?

En teoría, sí puede generar un leve cambio en la dirección de la señal. El router emite ondas en múltiples direcciones; al colocar una superficie curva de aluminio detrás, parte de esa señal se refleja hacia adelante.

Sin embargo, especialistas en tecnología advierten que el efecto es limitado y depende de múltiples factores: tamaño del espacio, paredes, interferencias y ubicación del equipo. No se trata de un amplificador real, sino de una redirección básica.

image

Este truco puede resultar útil si el router está ubicado cerca de una pared exterior y parte de la señal se “pierde” hacia afuera. En ese caso, el aluminio podría concentrar levemente la señal hacia el interior del hogar.

Eso sí: debe colocarse con cuidado, sin cubrir ranuras de ventilación ni interferir con los cables, ya que el sobrecalentamiento del equipo puede generar problemas.

Alternativas más efectivas

Para mejorar el wifi, los expertos recomiendan ubicar el router en un punto central, elevado y libre de obstáculos. También existen repetidores y sistemas mesh diseñados específicamente para ampliar la cobertura.

En definitiva, el papel aluminio no es una solución mágica, pero puede ofrecer un pequeño ajuste en situaciones puntuales. Antes de probarlo, conviene entender que se trata de una medida casera con resultados variables, no de un reemplazo real de soluciones profesionales de tecnología.

