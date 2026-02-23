Podés estar discutiendo con un teléfono: cómo operan las granjas que simulan ser personas en redes

Cuando ves un post con miles de “ Me gusta” y comentarios , no siempre hay personas detrás. Las granjas de clics usan cientos o miles de celulares reales para simular usuarios y empujar tendencias, productos o discursos. Basado en explicaciones de expertos en ciberseguridad, aquí cómo operan y por qué cuesta frenarlas (mirá más en tecnología ).

Las cucharas viejas de metal no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas útiles que le dan valor

Una persona que mantiene la mirada fija en una conversación posee 4 hábitos definidos, según la psicología

Una granja de teléfonos (o de clics) es, literalmente, un lugar con estanterías llenas de móviles conectados en paralelo. Cada equipo está configurado para repetir acciones típicas de un usuario: scrollear, mirar videos, dejar “likes”, seguir cuentas, comentar o entrar a páginas.

La clave es que no funcionan como un “bot” clásico (solo software). Acá hay dispositivos físicos con SIM, conexiones y señales técnicas propias. Por eso, hacia afuera, la actividad puede parecer legítima, como por ejemplo en YouTube: en vez de miles de acciones desde una misma cuenta o IP, aparecen como miles de “personas” distintas.

Podés estar discutiendo con un teléfono cómo operan las granjas que simulan personas en redes (2)

Estos sistemas se ofrecen como un servicio: inflan métricas para que algo parezca popular, confiable o “en tendencia”. Según especialistas consultados en reportes periodísticos y análisis académicos, también pueden integrarse a campañas de desinformación , porque alteran la percepción social: si “todo el mundo” apoya o critica algo, muchas personas tienden a sumarse.

Inflar popularidad : seguidores, likes, visualizaciones o reseñas para cuentas, apps o productos.

Crear tendencias artificiales : empujar hashtags, temas o videos para ganar alcance.

Spam y fraude : envío masivo de mensajes o interacciones con fines comerciales engañosos (por ejemplo, phishing).

Clima político y opinión pública: amplificar mensajes, atacar rivales o simular apoyo (esto suele aparecer en denuncias y sospechas; probarlo caso por caso es lo difícil).

Un punto importante: que exista la herramienta no significa que “garantice” ganar una elección o cambiar una decisión colectiva. Lo que sí hace es contaminar el termómetro de las redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ondavisual (@ondavisual12)

Por qué es tan difícil detectarlas (y qué podés mirar vos)

Las plataformas intentan bloquear estas maniobras, pero van detrás: quienes operan granjas cambian métodos, rotan cuentas, diversifican dispositivos y “humanizan” la actividad.

Aun así, hay señales que te pueden ayudar a desconfiar:

Picos raros de interacción en minutos, sin un motivo claro (ni noticia, ni pauta, ni viral real).

Comentarios repetidos o muy genéricos (“genial”, “crack”, emojis en cadena).

Perfiles sin historia : cuentas nuevas, sin fotos reales, con pocos posteos o seguidores “extraños”.

Audiencia incoherente : muchas interacciones desde países que no tienen relación con el contenido.

Engagement desparejo: miles de likes, pero casi nadie guarda, comparte o responde con algo concreto.

Si sos creador o manejás redes, un consejo práctico es mirar más allá del número: calidad de comentarios, origen geográfico, velocidad de crecimiento y comportamiento de la audiencia.

Podés estar discutiendo con un teléfono cómo operan las granjas que simulan personas en redes (1)

¿Son legales? Depende del país, pero suelen estar prohibidas

En la Unión Europea, por ejemplo, la normativa contra prácticas comerciales desleales prohíbe explícitamente reseñas y aprobaciones falsas, y la Ley de Servicios Digitales (DSA) impone obligaciones a grandes plataformas para mitigar cuentas falsas y manipulación de métricas. Además, casi todas las redes lo prohíben en sus términos de uso.

En la práctica, muchas operaciones se “deslocalizan” y se montan donde es más difícil controlar, lo que vuelve más complejo investigarlas y sancionarlas.