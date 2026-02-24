Big Data al servicio del ladrillo: el algoritmo que revela los secretos del mercado inmobiliario mendocino

Alejandro Moya, experto en sistemas de alta complejidad, lanzó un índice basado en Big Data que revela las distorsiones de precios y detecta oportunidades.

La brecha entre lo que un vendedor pide y lo que el mercado realmente convalida ha sido, históricamente, una 'caja negra' en Mendoza. Sin embargo, el análisis de Big Data está empezando a echar luz sobre estas sombras, transformando grandes volúmenes de transacciones dispersas en información precisa para tasar con realidad.

Alejandro Moya, un programador de 26 años formado en la UTN y con trayectoria en gigantes como Accenture y Sancor Salud, decidió aplicar su experiencia en arquitecturas de software y manejo masivo de datos para resolver un problema cotidiano: la falta de transparencia en los valores del metro cuadrado.

A través de Mendoza Insights, Moya ha desarrollado un sistema que utiliza algoritmos de procesamiento de datos sobre ofertas públicas del mercado, eliminando duplicados y errores de carga para obtener una referencia estadística pura. No se trata de promedios al azar, sino de inteligencia de mercado que permite a compradores, vendedores e inmobiliarias operar sobre bases sólidas. Su visión es clara: transformar datos crudos en una herramienta que profesionalice las tasaciones y agilice los cierres de ventas mediante la confianza.

El mapa del nuevo mercado mendocino 43fc5dfc-f876-4b86-9329-1f083b428877 Big Data al servicio del ladrillo. Los datos de enero de 2026 arrojan sorpresas que desafían la lógica tradicional del sector. Uno de los hallazgos más disruptivos es el desplazamiento del eje de valor hacia el sur. Actualmente, Maipú presenta un valor de USD 979 por m², superando formalmente a la Ciudad de Mendoza (Capital), que se sitúa en USD 969. Esta tendencia posiciona a Maipú muy cerca de la barrera de los mil dólares, acortando distancias con Luján de Cuyo, que lidera la zona con un valor de USD 1.105 por m².

Para quienes buscan invertir o acceder a su primera vivienda, el índice revela una ventana de oportunidad crítica en el Gran Mendoza. El análisis detectó un fenómeno de "arbitraje" en Godoy Cruz, donde el valor por metro cuadrado se ubica en USD 705. Esto significa que, por el simple hecho de alejarse unas pocas cuadras del límite con Capital, un comprador puede ahorrar casi un 30% en el valor de la propiedad.