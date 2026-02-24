El Senasa detectó un brote de gripe aviar en una granja comercial y suspendió las exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) confirmó este martes un nuevo brote de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en una granja comercial de la localidad bonaerense de Ranchos . Ante la pérdida del estatus sanitario, el organismo procedió al cierre transitorio de las exportaciones de productos aviares hacia los mercados con acuerdos de "país libre".

Última oportunidad para usar el reintegro de $12.000 con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas

Vitivinicultura: repuntaron las exportaciones de graneles, pero la uva no tiene precio

La detección se produjo tras una notificación por signos clínicos compatibles y una elevada mortandad de aves en el establecimiento. Tras el análisis de las muestras en el Laboratorio Oficial de Martínez, se confirmó la presencia del virus, lo que obligó a la inmediata interdicción del predio y la activación de un plan de contingencia.

Para frenar la propagación del virus, el Senasa estableció un radio de control sanitario dividido en dos etapas. La primera, una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote donde se restringe el movimiento de las aves y se aumentan las medidas sanitarias de contención. Luego otra zona de vigilancia de 7 km alrededor de la zona de perifoco donde se realizarán tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

En las próximas horas, agentes oficiales supervisarán el despoblamiento (sacrificio) y la disposición final de las aves, seguidos de una profunda desinfección del lugar.

El Senasa detectó un brote de gripe aviar en Ranchos y suspendió las exportaciones.

El hallazgo obliga a la Argentina a informar la novedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) . Esto implica la suspensión de envíos a países que exigen la condición de libre de enfermedad en todo el territorio. Sin embargo, el Senasa aclaró que el país podrá seguir exportando a aquellos mercados que aceptan la "zonificación" (áreas específicas libres de virus).

Cabe destacar que la producción para el mercado interno no se verá afectada. El organismo recordó que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de ave ni de huevos.

Este episodio ocurre seis meses después del último brote comercial, registrado el 20 de agosto del año pasado en Los Toldos. En aquella oportunidad, las exportaciones lograron reactivarse en octubre.

XBXCVDX5WFDOPP6B6ODIQDGGSA.jpg?quality=75&smart=true&auth=66e541d996031bf43482945e70be5e248a6eebc69e37646f737603543dbd3a80&width=980&height=640 El mercado interno no se verá afectado.

Si no aparecen nuevos focos comerciales, Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre ante la OMSA transcurridos 28 días desde la finalización de las tareas de limpieza y desinfección, lo que permitirá normalizar por completo el comercio exterior del sector.

Qué es la gripe aviar y cómo se transmite

La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas, siendo causada por múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8, etc.) cuyas características genéticas evolucionan rápidamente.

Si bien la transmisión a humanos es considerada baja, las personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.

"El riesgo de transmisión a humanos actualmente se considera bajo y hasta el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar y sus subproductos, por lo que no hay peligro de contagio a través de la ingesta de alimentos", señaló el Ministerio de Salud en un comunicado.

"La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos", indicó Salud. A su vez, las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres.