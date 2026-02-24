Monotributo: cómo funciona la recategorización de oficio de ARCA y qué pasa con tu categoría anterior

La recategorización de oficio del monotributo es un procedimiento que aplica ARCA cuando detecta que un contribuyente no actualizó sus datos o declaró información incorrecta. En esos casos, el organismo puede modificar la situación fiscal y asignar una nueva escala sin intervención previa del monotributista.

La medida implica dejar atrás la categoría anterior y pasar automáticamente a otra categoría determinada por el organismo. La notificación se realiza en el Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo semestral de recategorización.

La recategorización de oficio es un proceso sistémico que realiza el Fisco, y opera cuando un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta .

El organismo puede aplicar este procedimiento cuando detecta diferencias entre la información declarada y los movimientos económicos del contribuyente . Para evaluar si corresponde la recategorización de oficio se consideran parámetros como compras y gastos vinculados a la actividad, adquisición de bienes, gastos personales o acreditaciones bancarias que superen los límites previstos para la categoría declarada.

Sin embargo, hay conceptos que no deben incluirse en el análisis. No se toman en cuenta las adquisiciones que constituyan bienes de uso ni aquellas que puedan justificarse con ingresos adicionales compatibles con el régimen simplificado .

La recategorización de oficio se notifica en el Domicilio Fiscal Electrónico tras cada período semestral.

Si se comprueba que corresponde la recategorización de oficio, el organismo asignará una nueva categoría en base a los ingresos estimados. Para ello puede considerar el total de compras y gastos, bienes adquiridos o acreditaciones bancarias detectadas, sumando un porcentaje adicional: 20% en actividades de servicios y 30% en actividades de venta de bienes.

También se aclara que, si de los controles surge que el contribuyente cumple con causales de exclusión del régimen simplificado, el organismo procederá directamente a la exclusión y no a la recategorización de oficio.

Qué pasa después de la recategorización de oficio y cómo defenderse

La recategorización de oficio puede aplicarse tanto por controles sistémicos como por fiscalizaciones presenciales. En el caso de los controles informáticos, el contribuyente recibe la notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico y puede consultar los motivos desde el portal de monotributo.

Si el monotributista acepta la categoría asignada, deberá ingresar al portal y optar por esa categoría para cumplir con las obligaciones de pago correspondientes. Esto incluye las diferencias de impuesto integrado y cotización previsional que se hayan generado.

ARCA Si no se presenta un descargo o apelación, el contribuyente queda en la categoría asignada automáticamente.

En cambio, si no está de acuerdo, puede presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días posteriores a la notificación mediante el servicio “Presentaciones Digitales”. El trámite puede iniciarse en término o fuera de término, según el momento de la presentación.

Si no se presenta el recurso, el contribuyente quedará automáticamente recategorizado en la categoría asignada de oficio y no podrá modificar su situación hasta el próximo período semestral.

Además, pueden aplicarse sanciones económicas. La normativa prevé una multa equivalente al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que hubiera correspondido pagar, junto con la liquidación de la deuda y sus accesorios.

La multa puede reducirse si el contribuyente acepta la recategorización dentro de los 15 días de la notificación. También puede quedar sin efecto si el monotributista se recategoriza voluntariamente antes de que el organismo determine la deuda.