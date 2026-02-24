24 de febrero de 2026 - 13:33

Cuánto se gana haciendo delivery en marzo 2026: Rappi vs Pedidos Ya (cuánto deja por día)

El ingreso en delivery depende directamente del volumen de pedidos, la plataforma elegida y los costos personales.

Cuánto se gana haciendo delivery en marzo 2026 Rappi vs Pedidos Ya (cuánto deja por día) (2)
Por Andrés Aguilera

Hacer delivery en marzo 2026 no tiene un salario fijo: el ingreso se compone por pedido realizado, con adicionales que cambian según zona, horario y demanda. El dato público más reciente surge del índice APP de Fundación Encuentro (con base en diciembre 2025, publicado en febrero 2026 y proyectable para marzo).

Leé además

Las ideas de reciclaje como el nuevo uso de las cucharas aporta creatividad y sostenibilidad a casa.

Las cucharas viejas de metal no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
Las sillas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: tres formas técnicas de renovarlas o transformarlas.

Las sillas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: tres formas técnicas de renovarlas o transformarlas

Por Sofía Serelli

Con esa referencia, un día de 10 a 20 pedidos deja, en bruto y sin propinas, entre $24.000 y $73.000, según la app y el volumen de entregas. En un contexto de precios y gastos que se mueven todo el tiempo, conviene calcular siempre el neto real.

Cuánto deja por día en marzo 2026 según pedidos realizados

El informe de Fundación Encuentro toma un pedido promedio de referencia de $3.032,9 (sin propina). Además, muestra que para un mismo objetivo de ingreso mensual, Rappi requiere más pedidos que PedidosYa, lo que indica que el ingreso promedio por entrega es menor en Rappi.

Con esa base pública, una estimación diaria clara surge de multiplicar:

Pedidos del día × valor promedio por pedido

Estimación bruta por día (sin propinas)

  • 10 pedidos:

    • Rappi ≈ $24.000

    • PedidosYa ≈ $36.600

  • 15 pedidos:

    • Rappi ≈ $36.100

    • PedidosYa ≈ $54.900

  • 20 pedidos:

    • Rappi ≈ $48.100

    • PedidosYa ≈ $73.200

Estos valores son orientativos y se basan en los promedios publicados por Fundación Encuentro.

Cuánto se gana haciendo delivery en marzo 2026 Rappi vs Pedidos Ya (cuánto deja por día) (1)

Rappi vs PedidosYa: qué diferencia muestran los datos públicos

En diciembre 2025, el índice APP indicó que para alcanzar el equivalente a una canasta básica de un hogar tipo se necesitaron:

  • Rappi: 572 pedidos en el mes

  • PedidosYa: 376 pedidos en el mes

La diferencia es clara: para un mismo objetivo, en ese período PedidosYa exigió menos pedidos, lo que sugiere un ingreso promedio mayor por entrega.

Qué gastos reducen la ganancia real del delivery

El ingreso bruto no es lo que queda en el bolsillo. En delivery, los costos operativos son clave.

Gastos habituales

  • Combustible o carga eléctrica

  • Mantenimiento del vehículo (cubiertas, frenos, aceite)

  • Datos móviles

  • Monotributo, si corresponde

  • Tiempo de espera o baja demanda

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Prepagas siguen por encima del IPC, según los datos del Indec.

Prepagas por encima de la inflación: subieron 34,5% y se llevan casi una quinta parte del salario

Por Redacción Economía
Las nuevas escalas salariales rigen para los empleados de comercio hasta la próxima revisión paritaria.

Empleados de comercio: escala salarial y cuánto gana un cajero en marzo 2026

Por Melisa Sbrocco
ARCA puede recategorizar monotributistas si detecta diferencias entre ingresos declarados y movimientos registrados.

Monotributo: cómo funciona la recategorización de oficio de ARCA y qué pasa con tu categoría anterior

Por Redacción Economía
El Banco Nación ofrece reintegros en supermercados pagando con MODO o BNA+ durante el último miércoles de la promoción.

Última oportunidad para usar el reintegro de $12.000 con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas

Por Melisa Sbrocco