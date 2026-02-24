Cuánto se gana haciendo delivery en marzo 2026: Rappi vs Pedidos Ya (cuánto deja por día)

Hacer delivery en marzo 2026 no tiene un salario fijo: el ingreso se compone por pedido realizado, con adicionales que cambian según zona, horario y demanda. El dato público más reciente surge del índice APP de Fundación Encuentro (con base en diciembre 2025, publicado en febrero 2026 y proyectable para marzo).
Con esa referencia, un día de 10 a 20 pedidos deja, en bruto y sin propinas, entre $24.000 y $73.000, según la app y el volumen de entregas. En un contexto de precios y gastos que se mueven todo el tiempo, conviene calcular siempre el neto real.
Cuánto deja por día en marzo 2026 según pedidos realizados
El informe de Fundación Encuentro toma un pedido promedio de referencia de $3.032,9 (sin propina). Además, muestra que para un mismo objetivo de ingreso mensual, Rappi requiere más pedidos que PedidosYa, lo que indica que el ingreso promedio por entrega es menor en Rappi.
Con esa base pública, una estimación diaria clara surge de multiplicar:
Pedidos del día × valor promedio por pedido
Estimación bruta por día (sin propinas)
10 pedidos:
Rappi ≈ $24.000
PedidosYa ≈ $36.600
15 pedidos:
Rappi ≈ $36.100
PedidosYa ≈ $54.900
20 pedidos:
Rappi ≈ $48.100
PedidosYa ≈ $73.200
Estos valores son orientativos y se basan en los promedios publicados por Fundación Encuentro.
Rappi vs PedidosYa: qué diferencia muestran los datos públicos
En diciembre 2025, el índice APP indicó que para alcanzar el equivalente a una canasta básica de un hogar tipo se necesitaron:
Rappi: 572 pedidos en el mes
PedidosYa: 376 pedidos en el mes
La diferencia es clara: para un mismo objetivo, en ese período PedidosYa exigió menos pedidos, lo que sugiere un ingreso promedio mayor por entrega.
Qué gastos reducen la ganancia real del delivery
El ingreso bruto no es lo que queda en el bolsillo. En delivery, los costos operativos son clave.
Gastos habituales
Combustible o carga eléctrica
Mantenimiento del vehículo (cubiertas, frenos, aceite)