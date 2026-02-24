Cuánto se gana haciendo delivery en marzo 2026: Rappi vs Pedidos Ya (cuánto deja por día)

Hacer delivery en marzo 2026 no tiene un salario fijo: el ingreso se compone por pedido realizado , con adicionales que cambian según zona, horario y demanda. El dato público más reciente surge del índice APP de Fundación Encuentro (con base en diciembre 2025, publicado en febrero 2026 y proyectable para marzo).

Con esa referencia, un día de 10 a 20 pedidos deja, en bruto y sin propinas, entre $24.000 y $73.000 , según la app y el volumen de entregas. En un contexto de precios y gastos que se mueven todo el tiempo, conviene calcular siempre el neto real.

El informe de Fundación Encuentro toma un pedido promedio de referencia de $3.032,9 (sin propina) . Además, muestra que para un mismo objetivo de ingreso mensual, Rappi requiere más pedidos que PedidosYa , lo que indica que el ingreso promedio por entrega es menor en Rappi.

Con esa base pública, una estimación diaria clara surge de multiplicar:

10 pedidos: Rappi ≈ $24.000 PedidosYa ≈ $36.600

15 pedidos: Rappi ≈ $36.100 PedidosYa ≈ $54.900

20 pedidos: Rappi ≈ $48.100 PedidosYa ≈ $73.200



Estos valores son orientativos y se basan en los promedios publicados por Fundación Encuentro.

Rappi vs PedidosYa: qué diferencia muestran los datos públicos

En diciembre 2025, el índice APP indicó que para alcanzar el equivalente a una canasta básica de un hogar tipo se necesitaron:

Rappi: 572 pedidos en el mes

PedidosYa: 376 pedidos en el mes

La diferencia es clara: para un mismo objetivo, en ese período PedidosYa exigió menos pedidos, lo que sugiere un ingreso promedio mayor por entrega.

Qué gastos reducen la ganancia real del delivery

El ingreso bruto no es lo que queda en el bolsillo. En delivery, los costos operativos son clave.

Gastos habituales