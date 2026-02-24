24 de febrero de 2026 - 11:16

Última oportunidad para usar el reintegro de $12.000 con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas

Reintegro del Banco Nación en supermercados pagando con MODO o BNA+ con devolución de hasta $12.000 por cuenta en compras adheridas

El Banco Nación ofrece reintegros en supermercados pagando con MODO o BNA+ durante el último miércoles de la promoción.



Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

El beneficio es por banco y por mes, y se puede usar con más de una entidad adherida.

La promoción alcanza un miércoles dentro del período vigente y permite ahorrar hasta $12.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Hasta cuándo se puede aprovechar el reintegro y cómo se paga con BNA+ y MODO

El beneficio del Banco Nación se mantiene vigente hasta el 28 de febrero, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada miércoles. Utilizando la promoción durante un miércoles, una persona puede alcanzar el reintegro máximo de $12.000.

Supermercados y mayoristas
El beneficio permite recuperar hasta $12.000 por persona si se paga desde una cuenta BNA+ adherida.

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour
  • Coto
  • VEA
  • Disco
  • Jumbo
  • La Anónima
  • Blow Max
  • Diarco
  • Chango Más
  • Libertad
  • Yaguar
  • Día
Carrito supermercado
El tope de reintegro puede llegar a $24.000 por cuenta si compran dos personas con Banco Nación.

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

  • Átomo
  • VEA
  • Carrefour
  • Jumbo
  • Makro
  • Hiper Libertad
  • Yaguar
  • Super A
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $12.000 o $24.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 en el miércoles vigente, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. De esta manera, una persona puede alcanzar los $12.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $24.000 en reintegros, siempre respetando las condiciones del beneficio y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.

