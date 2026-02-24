Última oportunidad para usar el reintegro de $12.000 con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
Reintegro del Banco Nación en supermercados pagando con MODO o BNA+ con devolución de hasta $12.000 por cuenta en compras adheridas
La promoción alcanza un miércoles dentro del período vigente y permite ahorrar hasta $12.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio del Banco Nación se mantiene vigente hasta el 28 de febrero, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada miércoles. Utilizando la promoción durante un miércoles, una persona puede alcanzar el reintegro máximo de $12.000.
Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 en el miércoles vigente, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. De esta manera, una persona puede alcanzar los $12.000 en devoluciones.
En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $24.000 en reintegros, siempre respetando las condiciones del beneficio y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.