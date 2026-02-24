Última oportunidad para usar el reintegro de $12.000 con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

Promoción en Jumbo: reintegro de hasta $25.000 con MODO y más de 10 bancos

Viernes, sábado y domingo de ahorro: reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO

La promoción alcanza un miércoles dentro del período vigente y permite ahorrar hasta $12.000 por persona , tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación se mantiene vigente hasta el 28 de febrero , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada miércoles . Utilizando la promoción durante un miércoles , una persona puede alcanzar el reintegro máximo de $12.000 .

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago , utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+ . La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

El beneficio permite recuperar hasta $12.000 por persona si se paga desde una cuenta BNA+ adherida.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

La Anónima

Blow Max

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

Carrito supermercado El tope de reintegro puede llegar a $24.000 por cuenta si compran dos personas con Banco Nación.

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Super A

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $12.000 o $24.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 en el miércoles vigente, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. De esta manera, una persona puede alcanzar los $12.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $24.000 en reintegros, siempre respetando las condiciones del beneficio y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.