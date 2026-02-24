Fondo de Desempleo de ANSES: cuándo se cobran los $341.000 en febrero de 2026

ANSES confirmó el calendario de pago del Fondo de Desempleo de febrero 2026 con montos actualizados y un tope máximo de $341.000 según cada caso.

El Fondo de Desempleo está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos del Fondo de Desempleo correspondiente a febrero de 2026, una prestación destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. El beneficio se liquida según la terminación del DNI y contempla montos actualizados.

Muchos beneficiarios buscan saber cuándo cobran los $341.000, que corresponde al tope máximo que se paga este mes. El organismo previsional ya informó las fechas de cobro y los valores vigentes para quienes acceden a esta asistencia.

Cuándo cobran los $341.000 del Fondo de Desempleo de ANSES La ANSES confirmó el cronograma de pagos del Fondo de Desempleo correspondiente a febrero de 2026. Los pagos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Anses Argentina.jpg Las fechas establecidas son las siguientes:

24 de febrero de 2026: DNI finalizados en 0 y 1

25 de febrero de 2026: DNI finalizados en 2 y 3

26 de febrero de 2026: DNI finalizados en 4 y 5

27 de febrero de 2026: DNI finalizados en 6 y 7

2 de marzo de 2026: DNI finalizados en 8 y 9 El monto del Fondo de Desempleo equivale al 75% del mejor salario cobrado durante los seis meses anteriores al despido. Sin embargo, existen límites mínimos y máximos establecidos por la normativa vigente.

Para los pagos liquidados en febrero de 2026, el monto mínimo es de $170.500 y el monto máximo llega a $341.000. Este último valor corresponde al tope que pueden cobrar los beneficiarios con salarios más altos dentro del sistema. Requisitos para acceder al Fondo de Desempleo de ANSES El Fondo de Desempleo está dirigido a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo por causas no imputables a su voluntad. Esto incluye despidos sin justa causa, quiebras de empresas o finalización de contratos a plazo fijo, pero no contempla los casos de renuncia voluntaria. Prestación de desempleo ANSES.jpg Para iniciar el trámite es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido o el certificado de servicios emitido por el empleador. Estos comprobantes permiten validar la situación del trabajador ante ANSES. La solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización del vínculo laboral. Si el trámite se hace fuera de ese plazo, el organismo aplica descuentos en las cuotas a cobrar. El trámite puede gestionarse de manera online a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o de forma presencial en oficinas del organismo con turno previo.