Entendé por qué la política frenó los viajes a la Luna durante décadas y cómo el programa Artemisa busca crear una base permanente para asegurar nuestro futuro.

Fin del misterio: por qué la humanidad no volvió a la Luna en más de 50 años

Hace más de medio siglo que el comandante Gene Cernan dejó la última huella humana en la Luna. Tras décadas de misiones canceladas y cambios de prioridades, la NASA finalmente acelera el programa Artemisa. No se trata solo de orgullo; es una carrera tecnológica para establecer una base sostenible y asegurar la supervivencia humana.

Desde que terminó el programa Apollo en 1972, el misterio sobre por qué no regresamos ha alimentado teorías de todo tipo. Sin embargo, los expertos coinciden en que la respuesta es mucho más terrenal: la voluntad política y el presupuesto. Durante 50 años, cada nueva administración presidencial en Estados Unidos alteró radicalmente los objetivos espaciales, cancelando proyectos heredados para iniciar otros nuevos desde cero.

Este "efecto péndulo" político hizo que la NASA viera alteradas sus metas cada cuatro u ocho años. Mientras George H.W. Bush ordenó volver a la Luna en 1990, Bill Clinton canceló el plan en 1993 para centrarse en la Estación Espacial. Este ciclo de interrupciones impidió la inversión sostenida que requiere una misión de tal complejidad.

El fin de la inestabilidad y el desafío técnico El programa Artemisa logró romper este patrón de cancelaciones, sobreviviendo a diferentes mandatos presidenciales y convirtiéndose en el proyecto lunar más exitoso en décadas simplemente por el hecho de que "aún existe". A diferencia de los años 60, hoy no se busca solo dejar "banderas y huellas", sino construir la infraestructura necesaria para que los astronautas vivan y trabajen allí de forma permanente.

A los obstáculos políticos se sumaron desafíos técnicos monumentales. Recrear el programa Apollo hoy no es lógico: las cadenas de suministro y los maquinistas que construyeron aquel hardware ya no existen. Además, las misiones actuales son mucho más complejas y peligrosas, requiriendo una tecnología que tardó dos décadas y más de US$ 50.000 millones en desarrollarse.

Uno de los saltos más sorprendentes se da en la informática. Las computadoras de vuelo de la nave Orión, que llevará a la nueva tripulación, son 20.000 veces más rápidas y tienen 128.000 veces más memoria que las que guiaron al Apollo. En los años 60, los astronautas controlaban sus naves con máquinas menos potentes que un teléfono inteligente actual. La habitabilidad también ha dado un giro radical pensando en estancias prolongadas: Privacidad: La cápsula Orión tiene un tercio más de espacio habitable.

Higiene: Por primera vez, los astronautas contarán con un baño real en una cabina privada, superando las precarias bolsas de plástico que se usaban en las misiones Apollo.

Inclusión: Estos nuevos diseños de privacidad fueron clave para integrar tripulaciones mixtas de hombres y mujeres. Una base permanente para no desaparecer La urgencia actual no solo responde a la curiosidad científica. Existe una fuerte presión geopolítica: Estados Unidos considera a China su principal rival en una nueva carrera por llegar al polo sur lunar para 2030. La detección de recursos hídricos (agua) en los polos lunares ha transformado a la Luna en un punto estratégico para el futuro. Como advirtió John Young, comandante del Apollo 16, la historia geológica de la Tierra es clara: las especies que habitan un solo planeta no perduran para siempre. Regresar a la Luna, esta vez con el apoyo de socios privados como SpaceX y Blue Origin, es el primer paso para convertir a la humanidad en una civilización capaz de habitar otros mundos.