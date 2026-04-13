"La mente no debería pasar por esto": el relato del comandante de Artemis II al ver la Tierra desaparecer

La tripulación de la misión Artemis II compartió una imagen asombrosa de la Tierra poniéndose tras el horizonte lunar. El comandante Reid Wiseman brindó un relato del momento, el cual calificó como algo irreal y conmovedor para todo el equipo, antes de quedar incomunicados con el control de misión en Houston.

El continente que se está partiendo en dos: la grieta ya es visible y se está formando un nuevo océano

La superficie gris de la Luna aparece en primer plano, mientras la Tierra se cierne delicadamente en el espacio con Australia y Oceanía iluminadas por la luz solar. El resto del planeta se desvanece en la oscuridad total del vacío. Esta perspectiva, capturada justo antes de que la nave Orion pasara por detrás del satélite, generó una reacción física inmediata en los astronautas.

El comandante Reid Wiseman confesó sentir escalofríos y tener las palmas de las manos sudorosas al recordar el momento exacto en que el hogar desapareció de su vista . Según su relato durante una conferencia de prensa, ver la atmósfera terrestre y el terreno lunar proyectado sobre el planeta fue una experiencia que calificó de asombrosa.

Wiseman reflexionó sobre la carga emocional de la misión asegurando que las mentes humanas no deberían tener que procesar este tipo de experiencias. Tras la captura de la imagen, los cuatro integrantes de la tripulación decidieron tomarse un respiro de cuatro minutos para procesar su ubicación en el espacio profundo.

Durante ese breve intervalo, el equipo compartió galletas de arce que el especialista Jeremy Hansen llevó desde Canadá. Fue un momento de introspección necesario antes de retomar las tareas científicas programadas para el sobrevuelo lunar. Wiseman enfatizó que la cantidad de información que sus cerebros debieron gestionar es un verdadero regalo, aunque sea difícil de asimilar.

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Una puesta de sol intencional tras medio siglo

Esta imagen invita a una comparación directa con la icónica "Salida de la Tierra" de la misión Apolo 8 en 1968. Sin embargo, existe una diferencia histórica fundamental entre ambos registros fotográficos. Mientras que la foto del piloto Bill Anders fue un acto improvisado e inesperado, la "Puesta de la Tierra" de Artemis II fue un objetivo planificado.

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Este registro marca oficialmente el regreso de la humanidad a la Luna después de más de medio siglo, siendo la primera misión tripulada en esta órbita desde 1972. Segundos después de obturar la cámara, la cápsula Orion perdió todo contacto con el Centro de Control de Misión en Houston.

Ese apagón de comunicaciones duró 31 minutos mientras la nave recorría el lado oculto del satélite. Fue el cierre de una jornada donde Christina Koch, Victor Glover y el resto del equipo consolidaron el inicio de una nueva era de exploración espacial profunda.