El continente que se está partiendo en dos: la grieta ya es visible y se está formando un nuevo océano

África , un territorio lleno de historia y diversidad, está atravesando una transformación geológica sin precedentes. El proceso es lento pero visible, y pone en jaque la forma en que conocemos su geografía. Según expertos del ámbito internacional, las fuerzas tectónicas que actúan sobre el continente podrían derivar en la formación de un nuevo océano .

El Sistema del Rift de África Oriental se extiende más de 6.000 kilómetros y es una de las zonas de rifting más activas del mundo. Atraviesa países como Etiopía, Kenia y Mozambique, y es el escenario de un evento geológico que no solo impacta a la ciencia, sino que también pone a prueba la forma en que entendemos el funcionamiento de la Tierra.

En esta zona, tres placas tectónicas —la somalí , la africana y la arábiga — se están separando hace más de 25 millones de años. Lo que antes era imperceptible, hoy se traduce en valles profundos , montañas volcánicas y movimientos visibles que están partiendo el continente. Y no es ciencia ficción: está pasando ahora mismo .

La fractura atraviesa lugares como el icónico Kilimanjaro , el pico más alto de África, y genera paisajes imponentes y únicos. Es uno de los pocos casos donde podemos ver cómo un continente se desgarra en tiempo real.

El fenómeno no es parejo. El Cuerno de África , donde se encuentran Somalia, Etiopía y parte de Kenia, se está alejando poco a poco del resto del continente. Los científicos aseguran que la separación avanza unos pocos milímetros o centímetros por año. Pero aunque parezca poco, es suficiente para que con el tiempo se cree un nuevo océano.

“Los océanos de la Tierra surgen de la fractura de un continente que se divide en dos”, explicó Gilles Chazot, geólogo y profesor de la Universidad de Bretaña Occidental. Su análisis es claro: lo que ocurrió cuando África y América se separaron —y nació el océano Atlántico— podría estar repitiéndose en esta región.

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La grieta más visible se extiende desde Afar, al norte, hasta el sur de Kenia, cerca de la frontera con Tanzania. Si este proceso continúa, se espera que el Cuerno de África se transforme en una enorme isla, separada por un océano que todavía no tiene nombre.

Y no se trata solo de una curiosidad científica. El área es clave en la logística mundial: está cerca del Canal de Suez, una de las vías comerciales más importantes del planeta. Si esta fractura sigue su curso, las rutas comerciales y los ecosistemas regionales podrían verse fuertemente afectados.

Una aceleración que sorprendió a la ciencia

Hasta hace poco, la mayoría de los científicos pensaban que esta separación tomaría millones de años. Pero en 2005, un evento cambió todo. En el oeste de Etiopía, una grieta de 60 kilómetros se abrió de golpe en el suelo. En solo unos minutos, el terreno se desplazó dos metros, algo que normalmente llevaría siglos.

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Ese hecho encendió las alarmas: ¿puede este proceso acelerarse más de lo que pensábamos? Algunos expertos creen que sí. Y aunque otros sostienen que la separación total sigue estando lejos en el tiempo, el debate está abierto.

Este tipo de procesos, aunque lentos en escala humana, son fundamentales para entender cómo cambia nuestro planeta. Igual que el derretimiento de glaciares o el surgimiento de bosques congelados, esta fractura africana es una muestra más de que la Tierra está viva.