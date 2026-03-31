Fotografía. Justin Hofman registró bajo el agua a una de las especies más raras y menos estudiadas del continente antártico.

Justin Hofman, fotógrafo y especialista submarino que trabaja en expediciones polares, consiguió unas imágenes extraordinarias durante una travesía a bordo del National Geographic Resolution: una foca de Ross nadando bajo el agua. El propio Hofman sostuvo en sus redes que se trataría, muy probablemente, de las primeras fotografías submarinas de esta especie.

Algo que cobra todavía más peso si se tiene en cuenta que lleva 15 temporadas trabajando en la Antártida y solo había visto dos ejemplares en toda su carrera.

Fotógrafos logran capturar las primeras imágenes de una esquiva especie marina (1) La foca de Ross, una de las más misteriosas de la Antártida La foca de Ross, Ommatophoca rossii, está considerada la más pequeña y también la más rara entre las focas verdaderas antárticas. Vive en zonas de hielo compacto al sur de los 60° de latitud sur, suele ser solitaria y resulta muy difícil de observar para los humanos, por eso su biología sigue siendo menos conocida que la de otras especies del continente blanco.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayla Townsend (@aylatownsend) Su aspecto también ayuda a reconocerla: tiene ojos muy grandes, cuello grueso, cuerpo esbelto y suele mostrar franjas oscuras en el cuello y los laterales. Distintos organismos antárticos explican que esas características podrían estar asociadas a su vida en aguas frías, oscuras y profundas, donde sale a buscar peces y calamares.

image Por qué estas fotos submarinas son tan valiosas El valor de estas imágenes no pasa solo por lo estético. La dificultad para registrar a la especie en su hábitat real explica el entusiasmo que generó el hallazgo. Según ASOC, la foca de Ross puede bucear hasta casi 300 metros y permanecer bajo el agua durante más de 20 minutos, una combinación que vuelve muy compleja cualquier documentación directa en el océano antártico.

Fotógrafos logran capturar las primeras imágenes de una esquiva especie marina (2) A eso se suma otro detalle: la mayoría de los registros conocidos de esta especie habían sido obtenidos sobre el hielo, no en plena natación. Por eso las fotos de Hofman abren una ventana poco habitual sobre cómo se mueve y se ve este animal en el ambiente donde realmente pasa buena parte de su vida.