Turismo argentino en Chile: la situación de los tours de compras es cada vez más crítica

La transformación responde a un nuevo escenario económico marcado por la relación cambiaria, el encarecimiento relativo del destino y la redefinición de prioridades al momento de viajar.
El atractivo de cruzar a Chile
Durante años, cruzar la cordillera implicaba aprovechar precios más bajos en tecnología, indumentaria y electrodomésticos. Ese diferencial hoy se redujo. La apreciación del peso chileno frente al argentino generó que el costo de vida en ciudades como Santiago de Chile o Viña del Mar se acerque al de Argentina e incluso al de Brasil en algunos rubros. El resultado es un viaje menos rentable desde el punto de vista del consumo masivo.
Menos compras pero más experiencias
El nuevo viajero argentino mantiene el interés por salir del país, pero ajusta su conducta. Las compras dejaron de ser el eje central y fueron reemplazadas por actividades vinculadas al descanso, la gastronomía y el turismo cultural. En destinos como Puerto Montt o Osorno, donde los centros comerciales solían concentrar el mayor movimiento, el impacto ya se siente en la caída del consumo.
Este cambio implica una reconfiguración del turismo. La hotelería, los restaurantes y las experiencias enológicas lograron sostener parte de la actividad. El gasto se redistribuye: menos productos, más vivencias.
El factor digital y el nuevo consumo
El crecimiento del comercio electrónico profundizó esta tendencia. Plataformas como Shein y Temu reducen la necesidad de viajar para acceder a precios competitivos. La posibilidad de comprar desde Argentina con envío directo elimina costos de traslado, alojamiento y logística.
En paralelo, algunos productos que antes justificaban el viaje comenzaron a equiparar sus precios en el mercado local. Electrodomésticos y tecnología, por ejemplo, ya no presentan diferencias tan marcadas como en años anteriores.
Viajes más cortos y selectivos
El ajuste también se refleja en la forma de viajar. Predominan escapadas breves, presupuestos más controlados y traslados en vehículos particulares. En pasos fronterizos como Paso Cardenal Samoré se registraron caídas de hasta el 25% en el flujo turístico.