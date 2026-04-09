9 de abril de 2026 - 20:54

Turismo argentino en Chile: la situación de los tours de compras es cada vez más crítica

La apreciación del peso chileno frente al argentino generó que el costo en ciudades como Santiago de Chile o Viña del Mar aumentara.

Compras en Chile
Por Redacción

Leé además

Deportaron de Chile a Mauro Martín, líder de la barra de Boca

Copa Libertadores: deportaron de Chile a Mauro Martín, uno de los los líderes de la barra de Boca

Por Redacción Deportes
Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Mal momento de los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados en la ruta rumbo a Mendoza

Por Redacción Deportes

La transformación responde a un nuevo escenario económico marcado por la relación cambiaria, el encarecimiento relativo del destino y la redefinición de prioridades al momento de viajar.

Las compras en Chile, una costumbre mendocina que sigue pese a la devaluación, pandemia, y crisis políticas. Archivo Claudio Gutiérrez / Los Andes
Las compras en Chile, una costumbre mendocina.

Las compras en Chile, una costumbre mendocina.

El atractivo de cruzar a Chile

Durante años, cruzar la cordillera implicaba aprovechar precios más bajos en tecnología, indumentaria y electrodomésticos. Ese diferencial hoy se redujo. La apreciación del peso chileno frente al argentino generó que el costo de vida en ciudades como Santiago de Chile o Viña del Mar se acerque al de Argentina e incluso al de Brasil en algunos rubros. El resultado es un viaje menos rentable desde el punto de vista del consumo masivo.

Menos compras pero más experiencias

El nuevo viajero argentino mantiene el interés por salir del país, pero ajusta su conducta. Las compras dejaron de ser el eje central y fueron reemplazadas por actividades vinculadas al descanso, la gastronomía y el turismo cultural. En destinos como Puerto Montt o Osorno, donde los centros comerciales solían concentrar el mayor movimiento, el impacto ya se siente en la caída del consumo.

Este cambio implica una reconfiguración del turismo. La hotelería, los restaurantes y las experiencias enológicas lograron sostener parte de la actividad. El gasto se redistribuye: menos productos, más vivencias.

Vuelven los tours de compras a Chile: hasta 40% más barato cuestan Smart TV y celulares

El factor digital y el nuevo consumo

El crecimiento del comercio electrónico profundizó esta tendencia. Plataformas como Shein y Temu reducen la necesidad de viajar para acceder a precios competitivos. La posibilidad de comprar desde Argentina con envío directo elimina costos de traslado, alojamiento y logística.

En paralelo, algunos productos que antes justificaban el viaje comenzaron a equiparar sus precios en el mercado local. Electrodomésticos y tecnología, por ejemplo, ya no presentan diferencias tan marcadas como en años anteriores.

a-partir-septiembre-crece-la-demanda-los-tours-compras-chile

Viajes más cortos y selectivos

El ajuste también se refleja en la forma de viajar. Predominan escapadas breves, presupuestos más controlados y traslados en vehículos particulares. En pasos fronterizos como Paso Cardenal Samoré se registraron caídas de hasta el 25% en el flujo turístico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos)

Cruce a Chile bajo amenaza: denuncian una página web falsa que estafa y roba datos a los usuarios

Por Redacción Sociedad
El binomio integrado por Nicole Fossa Huergo y Julia Riera cayeron en el dobles en Colombia.

Argentina cayó ante Brasil y define su futuro ante Chile en la Billie Jean King Cup

Cierran el Paso Cristo Redentor 

Cierran este viernes el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde qué hora no se podrá cruzar

Indignación en Chile: un delincuente le robó a una jubilada mientras rezaba de rodillas una iglesia. 

Indignación: un delincuente le robó a una jubilada mientras rezaba de rodillas una iglesia