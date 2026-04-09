Turismo argentino en Chile: la situación de los tours de compras es cada vez más crítica

La apreciación del peso chileno frente al argentino generó que el costo en ciudades como Santiago de Chile o Viña del Mar aumentara.

El turismo hacia Chile se mantuvo activo durante el último fin de semana largo, aunque con un cambio estructural en el comportamiento de los viajeros argentinos. El flujo no se desplomó, pero sí se modificó su lógica: el histórico turismo de compras perdió protagonismo frente a un perfil más moderado y enfocado en experiencias.

La transformación responde a un nuevo escenario económico marcado por la relación cambiaria, el encarecimiento relativo del destino y la redefinición de prioridades al momento de viajar.

Las compras en Chile, una costumbre mendocina que sigue pese a la devaluación, pandemia, y crisis políticas. Archivo Claudio Gutiérrez / Los Andes Las compras en Chile, una costumbre mendocina. El atractivo de cruzar a Chile Durante años, cruzar la cordillera implicaba aprovechar precios más bajos en tecnología, indumentaria y electrodomésticos. Ese diferencial hoy se redujo. La apreciación del peso chileno frente al argentino generó que el costo de vida en ciudades como Santiago de Chile o Viña del Mar se acerque al de Argentina e incluso al de Brasil en algunos rubros. El resultado es un viaje menos rentable desde el punto de vista del consumo masivo.

Menos compras pero más experiencias El nuevo viajero argentino mantiene el interés por salir del país, pero ajusta su conducta. Las compras dejaron de ser el eje central y fueron reemplazadas por actividades vinculadas al descanso, la gastronomía y el turismo cultural. En destinos como Puerto Montt o Osorno, donde los centros comerciales solían concentrar el mayor movimiento, el impacto ya se siente en la caída del consumo.

Este cambio implica una reconfiguración del turismo. La hotelería, los restaurantes y las experiencias enológicas lograron sostener parte de la actividad. El gasto se redistribuye: menos productos, más vivencias.