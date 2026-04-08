Mal momento de los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados en la ruta rumbo a Mendoza

La vuelta fue todo menos una fiesta. Después del triunfo de Boca Juniors en Copa Libertadores 2-1 ante Universidad Católica , un grupo de hinchas xeneizes vivió un episodio de violencia en la ruta de Chile : fueron apedreados al menos cuatro veces mientras regresaban en colectivo rumbo a Mendoza .

Boca fue superior a Universidad Católica, y se quedó con el triunfo en el debut de Copa Libertadores

La gran victoria de Boca ante Universidad Católica en fotos

El micro en el que viajaban fue interceptado en distintos tramos del camino, con agresiones que dejaron personas heridas.

A pesar de la situación, el colectivo continuó su recorrido con destino a Mendoza, sin detenerse, reportó el periodista Tato Aguilera al mostrar las imágenes con los daños en la unidad de transporte.

No trascendió, por el momento, la gravedad de los lesionados, pero el hecho encendió alarmas sobre la seguridad de los desplazamientos de hinchas en partidos internacionales.

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

De todos modos, la jornada había comenzado bajo un esquema de seguridad estricto en el estadio Claro Arena, la sede de UC. Desde temprano, miles de simpatizantes de Boca se concentraron en los alrededores de la cancha, muchos de ellos trasladados en micros y autos particulares.

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile Gentileza / @Tato_Aguilera

El ingreso estuvo condicionado por un sistema de validación: los hinchas debían portar un sticker entregado previamente en el sector de Las Condes, que funcionaba como autorización para acceder a la zona visitante. Hubo controles de identidad y revisión de entradas, bajo supervisión de Carabineros.

Incluso el contingente de la barra brava, conocida como “La 12”, ingresó bajo custodia policial.

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile Gentileza / @Tato_Aguilera

Mauro Martín, uno de los líderes de La 12, fue retenido en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y no logró ingresar al país vecino por su prontuario. Tampoco viajó Rafael Di Zeo, principal referente histórico del grupo.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ganó 2-1, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que Juan Díaz descontó para los chilenos.

El triunfo, en el marco del debut dentro del grupo D, consolidó un buen momento: tercera victoria consecutiva tras los partidos ante Instituto y Talleres.

Ahora, Boca se enfoca en una seguidilla exigente: recibirá a Independiente en la Bombonera por el Torneo Apertura (11 de abril), luego a Barcelona de Ecuador por la Libertadores (14 de abril)y más tarde afrontará el superclásico ante River Plate en el Monumental (19 de abril).