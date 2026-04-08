8 de abril de 2026 - 08:08

Mal momento de los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados en la ruta rumbo a Mendoza

Tras la victoria ante Universidad Católica, el colectivo de los xeneizes fue blanco de la violencia. En la previa ya se habían producido incidentes en Santiago.

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Foto:

Gentileza / @Tato_Aguilera
Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El micro en el que viajaban fue interceptado en distintos tramos del camino, con agresiones que dejaron personas heridas.

A pesar de la situación, el colectivo continuó su recorrido con destino a Mendoza, sin detenerse, reportó el periodista Tato Aguilera al mostrar las imágenes con los daños en la unidad de transporte.

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile
Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

No trascendió, por el momento, la gravedad de los lesionados, pero el hecho encendió alarmas sobre la seguridad de los desplazamientos de hinchas en partidos internacionales.

De todos modos, la jornada había comenzado bajo un esquema de seguridad estricto en el estadio Claro Arena, la sede de UC. Desde temprano, miles de simpatizantes de Boca se concentraron en los alrededores de la cancha, muchos de ellos trasladados en micros y autos particulares.

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile
Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

El ingreso estuvo condicionado por un sistema de validación: los hinchas debían portar un sticker entregado previamente en el sector de Las Condes, que funcionaba como autorización para acceder a la zona visitante. Hubo controles de identidad y revisión de entradas, bajo supervisión de Carabineros.

Incluso el contingente de la barra brava, conocida como “La 12”, ingresó bajo custodia policial.

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile
Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Ataques al colectivo con hinchas de Boca en la ruta de Chile

Mauro Martín, uno de los líderes de La 12, fue retenido en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y no logró ingresar al país vecino por su prontuario. Tampoco viajó Rafael Di Zeo, principal referente histórico del grupo.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ganó 2-1, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que Juan Díaz descontó para los chilenos.

El triunfo, en el marco del debut dentro del grupo D, consolidó un buen momento: tercera victoria consecutiva tras los partidos ante Instituto y Talleres.

Ahora, Boca se enfoca en una seguidilla exigente: recibirá a Independiente en la Bombonera por el Torneo Apertura (11 de abril), luego a Barcelona de Ecuador por la Libertadores (14 de abril)y más tarde afrontará el superclásico ante River Plate en el Monumental (19 de abril).

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