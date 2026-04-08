Mal momento de los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados en la ruta rumbo a Mendoza

De todos modos, la jornada había comenzado bajo un esquema de seguridad estricto en el estadio Claro Arena, la sede de UC. Desde temprano, miles de simpatizantes de Boca se concentraron en los alrededores de la cancha, muchos de ellos trasladados en micros y autos particulares.
El ingreso estuvo condicionado por un sistema de validación: los hinchas debían portar un sticker entregado previamente en el sector de Las Condes, que funcionaba como autorización para acceder a la zona visitante. Hubo controles de identidad y revisión de entradas, bajo supervisión de Carabineros.
Incluso el contingente de la barra brava, conocida como “La 12”, ingresó bajo custodia policial.
En lo deportivo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ganó 2-1, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que Juan Díaz descontó para los chilenos.
El triunfo, en el marco del debut dentro del grupo D, consolidó un buen momento: tercera victoria consecutiva tras los partidos ante Instituto y Talleres.
Ahora, Boca se enfoca en una seguidilla exigente: recibirá a Independiente en la Bombonera por el Torneo Apertura (11 de abril), luego a Barcelona de Ecuador por la Libertadores (14 de abril)y más tarde afrontará el superclásico ante River Plate en el Monumental (19 de abril).