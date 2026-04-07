Copa Libertadores: deportaron de Chile a Mauro Martín, uno de los los líderes de la barra de Boca

Martín replicó con el argumento de que en Argentina ya no tiene Derecho de Admisión, la figura que aplica la Justicia a individuos con antecedentes para evitar que ingresen a los estadios. Incluso, su nombre no estaba en la lista que envió la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación, que condude Franco Berlín. Pero le replicaron que ese argumento no resultaba suficiente: ellos tenían todos sus antecedentes penales, sus causas por violencia y aunque todas las condenas ya están cumplidas, le avisaron que lo consideraban indeseable y lo pusieron de regreso en el primer avión para Buenos Aires, informó el periodista Gustavo Grabia.
Mauro Martín, líder de la barra de Boca fue deportado de Chile
Mauro intentó zafar con un llamado a sus abogados, quienes le recomendaron no intentar nada porque presentar una cautelar en Chile y que tuviera éxito era algo imposible y le podía generar complicaciones en el resto de los partidos de la Copa.
De hecho, por la alteración que tenían los dirigentes de Católica por el Ok que le dio la Conmebol a Boca para que hubiese 2000 entradas a disposición de los fans xeneizes, otros líderes de La 12, como Rafael Di Zeo, resolvieron no viajar. El Gobierno reforzó el operativo de seguridad y el club resolvió no venderles entradas a los hinchas cruzados: solo permitieron el ingreso de abonados.