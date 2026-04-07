El césped sintético, el otro rival de Boca en el debut de la Copa Libertadores

COPA LIBERTADORES. El estadio de Universidad Católica cuenta con un campo de juego disruptivo que altera las condiciones habituales del juego. Sufre Boca.

Boca tendrá esta noche su debut en la Copa Libertadores con un desafío que excede al rival de turno. Además de enfrentar a Universidad Católica, el equipo de Claudio Úbeda deberá adaptarse a una condición poco habitual en el fútbol sudamericano: el césped sintético del moderno Claro Arena, una superficie que modifica ritmos, rebotes y velocidades de juego.

No es la primera vez que el Xeneize se encuentra ante este tipo de escenario. Algo similar ocurre cuando visita a Palmeiras en el Allianz Parque, un terreno que históricamente generó críticas entre futbolistas y entrenadores. Incluso Juan Román Riquelme lo había señalado en la previa de la semifinal de la Libertadores 2023: “Vamos a jugar en una cancha de alfombra, que no es el mismo juego que jugar en tierra. La pelota pica distinto, va más rápido”.

Copa Libertadores: cómo es la cancha de la Universidad Catótica El partido se disputará en el Claro Arena, el estadio renovado de Universidad Católica (antes San Carlos de Apoquindo), inaugurado recientemente y considerado uno de los recintos más modernos de la región. Su campo de juego no es de césped natural, sino una superficie sintética de última generación que incluso cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, el máximo estándar que otorga el organismo para este tipo de terrenos.

image La particularidad de esta cancha es que no utiliza el tradicional relleno de caucho. En su lugar, el sistema está compuesto por corcho triturado, un material orgánico elegido por razones ecológicas y de rendimiento, que busca ofrecer un comportamiento más cercano al del césped natural. "La superficie es similar al campo de juego del Botafogo", explicó Juan Tagle, presidente de Cruzados, previo a su inauguración en agosto de 2025.