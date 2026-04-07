7 de abril de 2026 - 17:22

El césped sintético, el otro rival de Boca en el debut de la Copa Libertadores

COPA LIBERTADORES. El estadio de Universidad Católica cuenta con un campo de juego disruptivo que altera las condiciones habituales del juego. Sufre Boca.

El Arena Claro de la Universidad Católica, cuenta con pasto sintético de última generación.&nbsp;

El Arena Claro de la Universidad Católica, cuenta con pasto sintético de última generación. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El partido se disputará en el Claro Arena, el estadio renovado de Universidad Católica (antes San Carlos de Apoquindo), inaugurado recientemente y considerado uno de los recintos más modernos de la región. Su campo de juego no es de césped natural, sino una superficie sintética de última generación que incluso cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, el máximo estándar que otorga el organismo para este tipo de terrenos.

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La particularidad de esta cancha es que no utiliza el tradicional relleno de caucho. En su lugar, el sistema está compuesto por corcho triturado, un material orgánico elegido por razones ecológicas y de rendimiento, que busca ofrecer un comportamiento más cercano al del césped natural. "La superficie es similar al campo de juego del Botafogo", explicó Juan Tagle, presidente de Cruzados, previo a su inauguración en agosto de 2025.

Aun así, las diferencias existen y pueden sentirse durante el partido: el balón suele desplazarse con mayor velocidad, los controles requieren más precisión y los rebotes suelen ser más vivos que en el pasto convencional.

Consciente de esa particularidad, Boca tomó recaudos durante los últimos días en Buenos Aires. El cuerpo técnico decidió realizar los entrenamientos finales en las canchas de césped sintético del predio de Ezeiza para empezar a aclimatar a los futbolistas a ese tipo de superficie.

De hecho, la práctica de fútbol del domingo-en la que Claudio Úbeda y el cuerpo técnico terminaron de perfilar el once titular- se llevó adelante justamente en ese terreno, buscando reproducir las condiciones que encontrarán esta noche en Chile.

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