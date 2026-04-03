3 de abril de 2026 - 17:05

Daniel Garnero, DT de la Católica, calentó la previa ante Boca: "Estamos preparados"

El entrenador argentino se mostró contento con el estado actual de forma de su plantel, a pocos días del debut en la Copa Libertadores ante el Xeneize.

Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, piensa en el debut ante Boca

Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, piensa en el debut ante Boca

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La Tercera
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este martes por la noche, Boca retornará al plano internacional con el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Será ante la Universidad Católica, que tiene como DT al argentino Daniel Garnero. Lejos de esquivar el tema, el entrenador calentó la previa y se mostró optimista.

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Luego de la importante goleada por 6 a 1 sobre Palestino por el torneo vernáculo de Chile, el adiestrador Cruzado aseguró que ya piensa en el Xeneize. “El martes tenemos un duelo realmente importante e interesante, siempre desde el punto de vista de lo que se juega. Tal vez es una prueba para mostrar un nivel de local contra un equipo como Boca Juniors”, lanzó en conferencia de prensa.

Garnero advierte: "Boca es un equipo grande, siempre protagonista"

Boca - Instituto, por la Liga Profesional
Boca - Instituto, por la Liga Profesional

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Para Garnero, la grandeza del rival exigió una preparación a la altura, que servirá para darle pelea hasta el final. “Boca es un equipo grande, un equipo con mucha convocatoria, siempre protagonista. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados como para afrontar este tipo de compromisos. Nos venimos preparando desde hace un tiempo”, expresó.

Más allá de que enfrente esté el Xeneize, el objetivo es comenzar con el pie derecho y para eso el argentino requiere a todo el plantel en óptimo estado de forma. “Llegó el momento, tanto que había que esperar y estamos acá. La Copa la tenemos ahí, así que la idea es recuperar a todos. Nuestra intención es que estén la mayoría de nuestros jugadores disponibles. Debemos formar el mejor equipo para hacer un gran juego, tenemos que ser competitivos internacionalmente”, opinó.

Finalmente, detalló las fortalezas y debilidades de su equipo, pensando en esa primera presentación que llegará este martes. "Tenemos gente adelante que, si le llevamos bien la pelota, lo más factible es que hagamos más de dos goles por partido. Eso es lo que tenemos que buscar con una defensa un poco más sólida. Estamos en esa búsqueda", contó.

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