30 de marzo de 2026 - 16:53

Objetivo Xeneize:Nahitan Nández sueña con volver a Boca y Riquelme ya tuvo una comunicación informal

Nahitan Nández quiere volver a Boca y su relación con Riquelme podría acelerar los tiempos. Cuál es su situación en Arabia Saudita.

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Objetivo Xeneize:Nahitan Nández sueña con volver a Boca y Riquelme ya tuvo una comunicación informal. 

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El polifuncional de 30 años se encuentra a punto de ingresar en su último año de contrato con el Al-Qadsiah, de Arabia Saudita, y su intención es regresar a Sudamérica. Su primera escala obligada, el Xeneize; y su destino final, Peñarol, el club del que es hincha y en el que debutó en Primera División.

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Boca: cuál es la cláusula de Nandez para dejar Arabia Saudita

Con una cláusula de salida de 5 millones de euros y un vínculo que caduca en junio de 2027, Nández aparece como uno de los objetivos de Boca para el corto plazo. Con comunicación fluida entre ambos, el propio futbolista había reconocido en febrero de este años que Román ya lo había chicaneado para empujarlo a volver.

"La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca, es la personalidad que tiene él", contó en aquella ocasión. Y agregó: "Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta".

Lo cierto es que aún no hubo contactos formales y, ante la posibilidad de sumarlo libre a mediados del año que viene, no es descabellado pensar que se intensifiquen las charlas entre Nández y Román para allanar el camino de cara a 2027.

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Objetivo Xeneize:Nahitan Nández sueña con volver a Boca y Riquelme ya tuvo una comunicación informal.

Tal como sucediera con Leandro Paredes, a quien lo aguardaron hasta que pudiera salir con el pase en su poder, y como actualmente manejan las tratativas con Paulo Dybala, a la espera del fin de su vínculo con Roma a mitad de año, en Boca podrían apuntar a que Nahitan regrese una vez liberado de su compromiso con el Al-Qadsiah.

Los número de Nández en Boca

Cabe recordar que Nández llegó a Boca a mediados de 2017 proveniente de Peñarol, de Uruguay. En dos temporadas con la camiseta xeneize, disputó 67 partidos, marcó seis goles y ganó dos títulos: la Superliga 2017/18 y la Supercopa 2018. Además, fue parte de aquel plantel que perdió la final de la Copa Libertadores 2018 ante River en Madrid.

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