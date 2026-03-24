Andrea del Boca sacudió la casa de Gran Hermano con un ritual que incomodó a todos

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano : Generación Dorada no pasó desapercibido y rápidamente alteró la dinámica dentro de la casa. Luego de permanecer cuatro días bajo observación médica por problemas de salud , la actriz volvió con una actitud decidida y un objetivo claro: modificar el clima interno .

Aseguran que Andrea del Boca salió de Gran Hermano para ir a una fiesta en un country

Desde las primeras horas, dejó en evidencia que su reingreso no sería silencioso, sino marcado por acciones concretas orientadas a renovar tanto los espacios como la convivencia entre los participantes.

Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

A la mañana siguiente, Del Boca recorrió cada rincón de la casa mientras limpiaba y ventilaba los ambientes. Con vinagre en mano, desinfectó superficies y acompañó cada acción con frases repetidas como “fuera mala onda” , en una escena que combinó humor, convicción y elementos espirituales. Durante ese proceso, expresó: “Esparzo todas las malas ondas, las malas energías. No tienen lugar en esta casa… Buena onda, buena onda ”.

Su accionar fue interpretado por varios como un ritual personal destinado a “resetear” la energía del lugar tras semanas de tensión acumulada.

Más allá de la limpieza, la actriz buscó influir en lo emocional. Se acercó a distintos participantes para transmitirles consejos centrados en la confianza y el equilibrio personal. “ Para que estés en paz con vos . Para que encuentres el equilibrio. Para que confíes”, repitió, marcando una línea clara sobre cómo encarar la convivencia.

El mensaje incluyó advertencias sobre las relaciones dentro del juego, en un contexto donde las alianzas y conflictos forman parte central de la dinámica.

Rezos, bendiciones y una escena que descolocó a todos

El recorrido también incluyó rezos y bendiciones. En varios momentos, Del Boca repitió el “Dios te salve María” mientras reforzaba su idea de transformar el ambiente: “Este es un camino de luz… Aquí la mala onda no tiene que estar”.

La situación alcanzó su punto más llamativo cuando llevó su ritual a un plano individual con Brian Sarmiento. Frente al resto de los participantes, realizó una “limpieza energética” mientras repetía consignas similares. Él aceptó entre risas, en una escena que mezcló sorpresa y distensión.

Andrea del Boca Andrea del Boca habría usado otro nombre mientras estuvo fuera de la casa de Gran Hermano. web

Un regreso que redefine el clima de la casa

La intervención de Del Boca dejó una marca inmediata en la convivencia. Entre lo simbólico y lo práctico, su estrategia apunta a influir tanto en el estado emocional del grupo como en la dinámica del juego.

Lejos de una vuelta pasiva, su presencia introdujo un nuevo eje dentro de la casa: la idea de que el ánimo colectivo también puede convertirse en una herramienta dentro de la competencia.