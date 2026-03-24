Un experto en Gran Hermano anunció quién ganará la Generación Dorada: "Guarden este tweet"

Según las mediciones de audiencia verificadas por la empresa IBOPE, a la Generación Dorada de Gran Hermano la ven, en promedio, entre un millón y medio y dos millones de personas por día . De entre toda esa audiencia, hay quienes ya se consideran profesionales en los análisis.

Uno de ellos es Federico Bongiorno , que aparece como el mayor experto del reality en Argentina . Desde ese trono anunció quiénes tienen chances de estar en la final de esta edición.

Hoy convertido en un verdadero referente del panelismo, del stream y del mundo del entretenimiento, Fefe le debe su llegada a los medios de comunicación a su fanatismo y a su pasión por Gran Hermano.

En su cuenta de X, el panelista de LAM escribió: " Me acabo de dar cuenta que nunca publiqué mis predicciones, así que acá van" . Lo que para muchos puede parecer un manotazo para sumar seguidores, para los seguidores de Gran Hermano es una predicción.

Fefe puso la foto de sus cuatro candidatos: allí estaban la venezolana Cinzia, Emanuel, Juani Car y el polémico y controversial Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach .

Me acabo de dar cuenta que nunca publiqué mis predicciones, así que acá van Uno de ellos será el ganador de #GranHermano , guarden ese tweet (y si me equivoco lo borran) pic.twitter.com/vEgNZvG43Q

"Esto es lo que CREO que va a pasar, no así lo que QUIERO que pase. Tampoco quiere decir que sean los 4 finalistas, solo que el ganador está entre ellos" completó Fefe, que acertó en 2022 y 2024 (confió en Marcos Ginocchio y Bautista Mascia) pero falló en 2024 (ganó Tato Algorta a pesar que su encuesta coronaba a Ulises Apóstolo, que fue segundo).

"Uno de ellos será el ganador de #GranHermano, guarden ese tweet (y si me equivoco lo borran)", cerró Bongiorno en su posteo. ¿Volverá a acertar?