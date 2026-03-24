Un experto en Gran Hermano anunció quién ganará la Generación Dorada: "Guarden este tweet"

Según las mediciones de audiencia verificadas por la empresa IBOPE, a la Generación Dorada de Gran Hermano la ven, en promedio, entre un millón y medio y dos millones de personas por día. De entre toda esa audiencia, hay quienes ya se consideran profesionales en los análisis.
Uno de ellos es Federico Bongiorno, que aparece como el mayor experto del reality en Argentina. Desde ese trono anunció quiénes tienen chances de estar en la final de esta edición.
Hoy convertido en un verdadero referente del panelismo, del stream y del mundo del entretenimiento, Fefe le debe su llegada a los medios de comunicación a su fanatismo y a su pasión por Gran Hermano.
Fede Bongiorno ya adelantó quién podría ser el ganador de Gran Hermano
En su cuenta de X, el panelista de LAM escribió: "Me acabo de dar cuenta que nunca publiqué mis predicciones, así que acá van". Lo que para muchos puede parecer un manotazo para sumar seguidores, para los seguidores de Gran Hermano es una predicción.
Fefe puso la foto de sus cuatro candidatos: allí estaban la venezolana Cinzia, Emanuel, Juani Car y el polémico y controversial Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach.
"Esto es lo que CREO que va a pasar, no así lo que QUIERO que pase. Tampoco quiere decir que sean los 4 finalistas, solo que el ganador está entre ellos" completó Fefe, que acertó en 2022 y 2024 (confió en Marcos Ginocchio y Bautista Mascia) pero falló en 2024 (ganó Tato Algorta a pesar que su encuesta coronaba a Ulises Apóstolo, que fue segundo).
"Uno de ellos será el ganador de #GranHermano, guarden ese tweet (y si me equivoco lo borran)", cerró Bongiorno en su posteo. ¿Volverá a acertar?